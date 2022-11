Elektromobilität: Batterie oder Wasserstoff? Eine Entscheidungshilfe

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

Traditionell, bewährt aber veraltet: Die Verbrenner

Die mit Diesel oder Benzin angetriebenen Verbrennungsmotoren wandern allmählich aufs Abstellgleis. Im Vergleich zu den modernen Antrieben haben sie praktisch nur noch Nachteile. Verbrenner sind laut, haben einen schlechten Wirkungsgrad und verschmutzen die Umwelt. Ein großer Teil der Fahrzeugtechnik muss für die Kühlung, die Kraftstoffförderung und die Abgasreinigung aufgewendet werden. Das macht die Autos teurer, schwerer und ineffizienter, als sie sein müssten.

Die seit über 100 Jahren eingesetzte Technologie ist jedoch gleichzeitig bewährt, zuverlässig und bekannt. Das macht ihre Wartung und Instandhaltung praktisch überall auf der Welt möglich. Dennoch: Die direkten Vorteile von Elektro- und Wasserstoffantrieb sind so offensichtlich, dass die Überholtheit des traditionellen Verbrennermotors nicht mehr zu leugnen ist.

Schließlich ist sein Ende auch schon besiegelt: Nach jüngstem Beschluss werden ab dem Jahr 2035 keine neuen Verbrenner in Europa produziert. Bis dahin sind es aber noch 13 Jahre. Zählt man die durchschnittlichen 15 Jahre eines Autolebens hinzu, werden uns die Verbrenner noch knappe 30 Jahre lang begleiten.

Einfach, aber noch nicht ganz ausgereift: Die Elektroautos

Das Elektroauto gibt es tatsächlich schon so lange, wie es das Verbrennerfahrzeug gibt. Beide Antriebskonzepte haben sich zu Beginn der automobilen Revolution ein Kopf-an-Kopf Rennen darüber geliefert, welche Technologie sich durchsetzt. Der elektrische Anlasser gab schließlich den Ausschlag.

Mit dem ungefährlichen und komfortablen Starten des Autos gewannen die Verbrenner so sehr an Attraktivität, dass sie die Elektrofahrzeuge für die nächsten hundert Jahre aus dem Rennen geworfen haben. Ganz verschwunden waren die Stromer jedoch nie. Ihr größtes Manko, die mangelhafte Reichweite pro Ladung, war aber lange Zeit der technische Hemmschuh für diese Technologie. Die Elektromobile führten deshalb bis in die späten 2000er ein Schattendasein als Golfkarts und Behindertenmobile.

Doch dann trat Tesla mit seinem ersten Roadster auf den Plan und lieferte den Beweis, dass Elektroautos auch sexy sein können. Die flüsterleisen Sportler mit der phänomenalen Beschleunigung ließen eingefleischte PS-Enthusiasten schnell hellhörig werden. Möglich gemacht wurde diese Revolution durch einen Durchbruch in der Speichertechnologie. Mit den neuen Lithium-Ionen-Akkus waren völlig neue Kapazitäten verfügbar, die endlich interessante Reichweiten für Elektrofahrzeuge erlaubten.

Seither ist der Markt in Bewegung geraten. Heute gibt es kaum noch Fahrzeughersteller, die nicht auf den Zug der Elektrofahrzeuge aufgesprungen sind. Das Problem mit der Ladeinfrastruktur verschwindet allmählich. Die Ladezeiten werden ebenfalls kürzer, die Reichweiten größer, die Autos günstiger.

Aber dennoch: Trotz des Leistungssprungs sind es immer noch die Batterien, welche dem finalen Durchbruch des Fahrzeugs im Wege stehen. Zwar sind Reichweite und Fahrleistung heute absolut befriedigend. Dies gilt aber nur so lange, wie kein Defekt am Stromspeicher vorliegt. Wenn der Akkupack eines Elektromobils zu schwächeln beginnt, dann erleben die Autobesitzer heute noch eine böse Überraschung.

Ein ausgedienter Stromspeicher bedeutet aufgrund seiner hohen Kosten für den Austausch meistens den wirtschaftlichen Totalschaden für das Auto. Das wirkt sich heute bereits stark wertmindernd auf gebrauchte Elektromobile aus. Die Lithium-Ionen-Akkus haben konstruktiv eine begrenzte Lebensdauer. Dass ihre Kapazität irgendwann nachlässt, ist immer nur eine Frage der Zeit. Der letzte Besitzer steht dann vor der schweren Entscheidung, ein an sich noch gesundes Auto abschreiben zu müssen.

Verpasste Chance

Es hätte wunderbar einfach sein können. Wenn sich die Automobilindustrie frühzeitig auf einen gleichförmigen Akku-Standard zum Wechseln geeinigt hätte, wären viele Probleme gar nicht erst aufgetreten. Ladezeiten, Lebensdauer von Akkus und Preis für Elektrofahrzeuge - all das wäre mit dieser Lösung weit in den Hintergrund gerückt.

Ohne Akku wären die Autos wesentlich billiger geworden, die Ladevorgänge wären auf wenige Handgriffe reduziert gewesen und über die Lebensdauer der Akkus hätte sich der Fahrer keine Gedanken machen müssen. Der Wertverfall der Stromspeicher wäre einfach in die Mietkosten mit eingepreist und hätten den gefahrenen Kilometer kaum teurer gemacht.

Dieser Weitblick hat aber vor 20 Jahren gefehlt. Immerhin: Der chinesischer Hersteller Nio hat die Brillianz dieses Konzepts erkannt und bietet heute Elektrofahrzeuge mit Wechselakku an. Als Einzelkämpfer bleibt dieser Ansatz aber eine Nischenlösung, die mehr Probleme bereitet als löst. Schließlich muss der Nio-Fahrer wissen, wo die nächste Nio-Wechselstation ist. Dass einem einzigen Hersteller die Kraft fehlen dürfte, im Alleingang ein weltweites Ladenetz aufzubauen, dürfte auf der Hand liegen. Aber immerhin: Bis Ende 2025 sollen über 1000 Wechselstationen in Europa fertig sein. Man sollte dennoch dieses Konzept im Auge behalten. Wenn die anderen Hersteller hierbei aufspringen, sind viele Probleme gelöst.

Ein neuer Mitstreiter: Der Wasserstoff

Autos mit Wasserstoff als Energiequelle lösen auf dem ersten Blick einige Probleme der Elektrofahrzeuge. Statt eines schweren Batteriepacks haben diese Autos einen Tank, der mit diesem superleichten Gas gefüllt wird. Aus dem Wasserstoff und dem Sauerstoff aus der Umgebungsluft wird elektrische Energie ohne nennenswerte Temperaturemissionen hergestellt.

Das Bauteil dafür ist die Brennstoffzelle. Reichweite, Ladedauer, Wirkungsgrad und Wertverfall sind damit wesentlich vorteilhafter als bei den herkömmlichen Elektromobilen. Als Abgas entsteht nur Wasserdampf, der gefahrlos an die Umgebung abgegeben werden kann. Mit Mercedes, Hyundai, Toyota und Honda stehen bereits vier schwergewichtige Autohersteller bereit, welche heute Autos mit diesem Antriebskonzept frei zum Verkauf anbieten. Was etwas hinterher hinkt, ist der Ausbau des Tankstellennetzes. Wer sein Wasserstoffauto tanken will, der muss erst einmal suchen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn das Gas ist tückischer als man denkt.

Wasserstoff ist das leichteste und damit flüchtigste Element, das es gibt. Es besteht gerade einmal aus einem Atomkern, welches von einem Elektron umkreist wird. Das macht es technisch sehr schwierig, dieses Gas unter Kontrolle zu halten. Die Idee ist, das bestehende Erdgas-Leitungsnetz für die Verteilung des Wasserstoffs verwenden zu können. Das ist jedoch technisch nicht so einfach.

Das Erdgas ist mit seinem anhängendem riesigen Kohlenstoff-Atom recht einfach in Leitungen und Tanks zu pressen. Wasserstoff bleibt aber nicht lange dort, wo man ihn einsperren will. Er verflüchtigt sich relativ schnell. Das bedeutet, dass ein nicht gefahrenes und vollgetanktes Auto nach einigen Tagen mit einem leeren Tank dasteht.

Problematisch ist auch das Kraftwerk dieser Fahrzeuge. Die Brennstoffzelle ist aufgrund ihrer Werkstoffe ein ausgesprochen teures Stück Technik. Die kalte Fusion des Sauerstoffs mit dem Wasserstoff wird durch eine katalytische Reaktion mit Platin erreicht. Dieses seltene Edelmetall wird dieses Antriebskonzept auf lange Sicht für kleine und mittlere Einkommen unerschwinglich machen.

Schließlich löst der Wasserstoff-Antrieb auch grundsätzlich kein Problem, er verlagert es nur. Wasserstoff ist kein Rohstoff, der wie Öl aus der Erde gefördert ist. Er ist nur ein Energieträger, der vor seiner Einsetzbarkeit mit hohem Energieaufwand hergestellt werden muss.

Kommen dazu fossile oder nukleare Stromerzeuger zum Einsatz, ist für die Klima- und Umweltbilanz nichts gewonnen, im Gegenteil. Aufgrund der Flüchtigkeit des Energieträgers müssen wesentlich größere Mengen an Wasserstoff produziert werden, um den Bedarf immer sicher zu stellen. Mit anderen Worten: Die Entscheidung für Wasserstoff erzwingt einen erheblichen Ausbau der regenerativen Stromerzeugung. Dennoch: Den Wasserstoff zur Technologie der Zukunft zu machen ist das erklärte und parteiübergreifende Ziel der Bundesregierung.

Noch zu früh für flächendeckenden Einsatz

Wer sich aus ökologischen Gründen für eines der neuen Antriebskonzepte entscheiden möchte, der hat Lob verdient. Für Personen, die einfach nur ein Auto für den täglichen Bedarf brauchen, wird diese Entscheidung aber zur Herausforderung. Wer es sich leisten kann, der soll deshalb gerne zur weiteren Marktdurchdringung von Elektro- und Wasserstoffautos beitragen. Es waren immer die Fahrzeuge der Oberklasse und oberen Mittelklasse, welche innovative Technologien massenfähig gemacht haben.

Für Arbeitnehmer, die mit dem spitzen Bleistift kalkulieren müssen, sei deshalb noch zu den traditionellen Antrieben geraten. Diese sind heute so technisch ausgereift, dass sie eine akzeptable Ökobilanz vorweisen können. In fünf bis zehn Jahren wird die Fahrzeugwelt eine andere sein. Viele heute virulente Problem der neuen Antriebskonzepte sind dann gelöst. Dann ist es immer noch früh genug, sich für ein emissionsfreies Auto zu entscheiden.