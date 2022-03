Frühjahrsputz: So gelingt die Autoreinigung

Der Frühjahrsputz hat Tradition. Früher diente er dazu, um nach der Heizperiode mit Holz und Kohle den entstandenen Ruß zu entfernen. Heute ist er ein willkommener Anlass, um die grundlegende Ordnung und Sauberkeit im eigenen Zuhause wiederherzustellen. Besitzer eines Wagens sollten dabei keineswegs bei den eigenen vier Wänden stoppen, denn niedrige Temperaturen, getrockneter Matsch und hartnäckiges Streusalz haben in den vergangenen Monaten auch am Auto Spuren hinterlassen. Zudem lässt sich die Grundreinigung des Wagens ideal mit seiner Wartung und Pflege kombinieren. Dabei gilt: Am besten von innen nach außen vorarbeiten.

Die Innenreinigung: Raum für Frische schaffen

Die kalte Jahreszeit ist feucht. Vor allem in den Bodenteppichen und Fußmatten setzt sich viel Feuchtigkeit fest. Um modrigen Gerüchen und schädlicher Restfeuchte entgegenzuwirken, sollten sie daher herausgenommen und ordentlich ausgelüftet werden. Gründliches Durchsaugen entfernt den freigelegten losen Schmutz im gesamten Innenraum. Wo die Staubsaugerdüsen nicht hinkommen, schafft ein Pinsel Abhilfe, beispielsweise beim Lüftungsgitter oder den schmalen Fugen im Cockpit. Anschließend geht es ans Fensterputzen und die Reinigung und Pflege der Lederpartien.



Eines vorweg: Bei einem Neuwagen reicht eine jährliche Behandlung des Leders aus. Ab dem vierten Jahr allerdings ist sie alle sechs Monate ratsam, da älteres Leder anfälliger als jüngeres ist. Ausnahme ist hier das Lenkrad. Aufgrund seiner häufigen Nutzung erfordert es eine regelmäßige Pflege, losgelöst vom Frühjahrsputz. Optimale Ergebnisse schafft ein mildes Pflegemittel mit ausgewogener Rückfettung. Darauf abgestimmter Lederpflegeschaum oder kurierendes Lederöl sind bei exklusiven Shops für Autozubehör zu finden.



Expertentipp: Zur hygienischen Desinfektion viel genutzter Flächen einfach Essigessenz und Wasser in einem 1:1 Verhältnis miteinander anrühren. Das Hausmittel desinfiziert nicht nur, sondern pflegt obendrein und neutralisiert unangenehme Gerüche

Die Außenreinigung: Die Fahrt zur Waschanlage vorbereiten

Um ein ideales Ergebnis in der Waschanlage zu erzielen, gilt es, zuvor große und hartnäckige Schmutzpartikel manuell zu entfernen. Warmes Wasser und ein Schwamm lösen Rückstände des Streusalzes, während ein Hochdruckreiniger die Räder von verkrustetem Dreck befreit. Der winterliche Frost kann nicht nur zu Lackschäden geführt, sondern auch die Scheibenwischer in Mitleidenschaft gezogen haben. Eine sorgfältige Überprüfung stellt sicher, ob sie noch intakt sind, das Scheibenwischwasser nachgefüllt oder die Wischblätter sogar ausgewechselt werden müssen. Stichwort »Überprüfung«: Nebenbei kann sogleich die Funktionen der Beleuchtung wie auch der Kühlwasser- und Motorölstand kontrolliert werden. Fallen weitere kleine Wartungsarbeiten an? Am besten ebenfalls sogleich erledigen.



Ist der Wagen schließlich instandgesetzt und vom groben Dreck befreit, kann es in die Waschanlage gehen. Wichtig: Auf Kleinigkeiten achten zahlt sich aus, denn mit einem Rundum- statt eines Normalwaschgangs wird das Auto effektiv vor Korrosionsschäden geschützt. Der Grund liegt im Verborgenen: Streusalz sammelt sich oft in den Ecken und Hohlräumen des Unterbodens an. An den Salzkrusten sammelt sich Feuchtigkeit an, weshalb die Stellen der Karosserie besonders anfällig für Schäden sind. Ein Unterbodenwäsche-Programm ist zwar aufpreispflichtig, doch die zusätzlichen Kosten zahlen sich mit Gewissheit aus. So kann die Fahrt in den Frühling am Ende nicht nur sauber, sondern auch sicher starten.