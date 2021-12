Gebrauchtwagen leasen - was ist zu beachten?

Leasing ist mittlerweile nicht mehr nur eine Option für Selbstständige und Firmen: Auch immer mehr Privatpersonen entscheiden sich für dieses Modell. Rund 40 % der Autos auf unseren Straßen sind geleast. Die meisten davon sind Neuwagen, weniger bekannt ist, dass Sie auch Gebrauchtwagen leasen können, was einiges an Vorteilen birgt.

Foto: by Pixabay on Pexels.com

So funktioniert Gebrauchtwagen-Leasing

Die meisten Händler bieten mittlerweile Leasing für Gebrauchtwagen an. Im Rahmen des Vertrags wird dann eine monatliche Rate sowie gegebenenfalls eine Anzahlung festgehalten. Die monatlichen Raten hängen immer vom Listenpreis ab, da der Wagen jedoch bereits genutzt wurde, ist die Rate deutlich niedriger als bei einem Neuwagen.

Die Vorteile von Gebrauchtwagen-Leasing

Der größte Vorteil beim Leasing von Gebrauchtwagen ist der Preis. Die monatlichen Raten und die Anzahlung sind um einiges niedriger als bei Neuwagen. Das macht dieses Leasingangebot auch für Personen mit kleinem Budget sehr attraktiv. So können Sie teure Autos zu einem niedrigen Preis fahren. Darüber hinaus sind diese Ausgaben sehr gut kalkulierbar, da Vertragslaufzeit und Zahlung über die Dauer hinweg immer gleich bleiben.

Sie können aber auch Jahreswagen leasen, diese Autos sind erst wenige Kilometer gefahren und trotzdem bereits um einiges günstiger. Gebrauchtwagen & Jahreswagen leasen, das lohnt sich also auch für Privatpersonen. Am Ende der Vertragslaufzeit können Sie dann ganz in Ruhe entscheiden, ob Sie den Wagen wieder zurückgeben oder sogar behalten möchten.

Gebrauchtwagen-Leasing - welches ist das Richtige?

Folgende Arten von Leasing stehen Ihnen zur Verfügung:

Privatleasing

Bei dieser Art von Leasing kann das Auto lediglich von einer Privatperson genutzt werden, Unternehmen haben darauf keinen Zugriff. Die Laufzeit des Vertrags ist flexibel anpassbar und liegt in der Regel zwischen einem und fünf Jahren. Neben den monatlichen Ratenzahlungen kommen noch die Kosten für die Versicherung hinzu. Beim Leasing eines Neuwagens ist eine Vollkaskoversicherung verpflichtend.

Gewerbeleasing/Firmenleasing

Diese Art des Leasings richtet sich an Firmen. Inhaltlich unterscheidet es sich dabei nicht vom privaten Leasing, jedoch profitieren die Unternehmen steuerlich: Alle Kosten sind in voller Höhe absetzbar.

Jahreswagen-Leasing

Dabei leasen Sie ein Fahrzeug, welches bereits genutzt wurde. Allerdings wurde es maximal vor zwölf Monaten zugelassen. Oftmals wurden die Autos von Mitarbeitern des Herstellers genutzt. So erhalten Sie einen Fast-Neuwagen zu einem günstigen Preis.

Restwertleasing

Bei dieser Art wetten Sie gewissermaßen auf die Wertentwicklung des Wagens: Zu Beginn der Laufzeit wird der geschätzte Verkaufspreis bei der Rückgabe bestimmt. Die Leasingrate setzt sich dann aus der Differenz zwischen Neupreis und vermutlichen Restwert zusammen. Die Monatsraten sind dabei verhältnismäßig günstig, wenn der Wagen bei der Rückgabe jedoch weniger wert ist als geschätzt, dann muss diese Differenz dem Händler ebenfalls ausbezahlt werden.

Kilometerleasing

Hierbei wird die monatliche Rate anhand der gefahrenen Kilometer bestimmt. Diese liegen in der Regel zwischen 10.000 und 20.000 pro Jahr. Wenn Sie immer wieder die gleiche Strecke zurücklegen und gut Ihren Kilometerstand abschätzen können, dann kommt diese Art für Sie infrage.

Null-Leasing

Hierbei handelt es sich um ein Leasing ohne Anzahlung. Das heißt, Sie müssen lediglich die monatlichen Raten entrichten. Diese steigen ein wenig, da keine Anzahlung fällig wird, allerdings müssen Sie so auch keinen größeren Betrag auf einmal bezahlen.

Das ist beim Gebrauchtwagen-Leasing zu beachten

Wenn Sie Interesse an einem Gebrauchtwagen-Leasing haben, dann sollten Sie zunächst Ihren finanziellen Rahmen abstecken. Schließlich müssen die Raten über mehrere Jahre hinweg gezahlt werden, finanzielle Engpässe sollten dabei nicht vorkommen. Als Nächstes wählen Sie ein passendes Modell aus und vergleichen die einzelnen Angebote. Beachten Sie bei den verschiedenen Angeboten auch immer die Vertragslaufzeiten, bei Gebrauchtwagen eignen sich kurze Laufzeiten. Halten Sie sich alle Optionen offen, möglicherweise möchten Sie am Ende der Laufzeit den Wagen auch kaufen, achten Sie darauf, dass diese Option durch den Vertrag möglich gemacht wird.

Gebrauchtwagen-Leasing ist eine tolle Möglichkeit für Privatpersonen preiswert an ein Auto zu kommen. Achten Sie lediglich darauf, dass Sie die passende Art von Leasing wählen und die einzelnen Komponenten auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.