Gebrauchtwagenverkauf über Händler oder privat?

Wie läuft der Autoankauf über eine Privatperson ab?

Eines steht fest: Wenn Privatpersonen einen Gebrauchtwagen von anderen privaten Haltern kaufen, stellt sich die Prozedur als mühselig, zäh und frustrierend für beide Seiten heraus. Folgendes berichten sowohl private Ankäufer als auch Verkäufer von Gebrauchtwagen:

• Die Verkäufer müssen ihr Fahrzeug auf einschlägigen Plattformen oder in der Zeitung inserieren. Das kostet Zeit, Aufwand und Geld. Viele Privatpersonen wissen gar nicht, wie sie ihren Gebrauchtwagen verkaufsfördernd darstellen und beschreiben sollen. So müssen beispielsweise Fotos sehr vorteilhaft angefertigt werden, was den meisten Laien nicht gelingt. Auch sind Mängel angemessen darzustellen.

• Es ist unglaublich schwierig, sich über einen vernünftigen Preis zu einigen. Der Hintergrund: Beiden Parteien fehlt die Expertise, mit der Händler den Wert eines Gebrauchtwagens korrekt einschätzen.

• Die Probefahrten dauern eine gefühlte Ewigkeit. Interessenten suchen zahllose Verkäufer auf und fahren deren Wagen zur Probe, die Verkäufer wiederum müssen die Probefahrten etlicher Kaufinteressenten über sich ergehen lassen. Dabei geht es auch um die Sicherheit: Die Verkäufer müssen sich den Führerschein des Probefahrers zeigen lassen und am besten mitfahren.

• Verkäufer und Käufer sind in vertraglichen Angelegenheiten unerfahren. Schlimmstenfalls schließen sie miteinander einen nicht rechtskonformen oder sogar gar keinen Kaufvertrag ab.

• Das Problem der Bezahlung kann sich auswachsen. Wenn der Käufer nicht sofort den Preis in bar bezahlt, wartet der Verkäufer unter Umständen ewig auf sein Geld – und erhält es von betrügerischen Käufern manchmal gar nicht. Dann muss er den Kauf rückabwickeln, was sehr kompliziert ist, oder sogar die Strafverfolgungsbehörden einschalten.

• Nicht zuletzt muss sich der Verkäufer darauf verlassen, dass der Käufer das Fahrzeug nach der Transaktion rechtzeitig ummeldet. Wenn der Verkäufer diesbezüglich unsicher ist, muss er es selbst vor dem Verkauf abmelden und kann es dann nicht mehr fahren, bis es verkauft wurde. Käufer wiederum mögen abgemeldete Fahrzeuge gar nicht, denn das Überführungskennzeichen inklusive der nötigen Kurzzeitversicherung ist extrem teuer.

Viel bequemerer Autoankauf durch Auto-Ankauf-24.de

• Die Verkäufer können auf der Webseite von Auto-Ankauf-24.de sofort online den möglichen Preis für ihr Fahrzeug ermitteln.

• Die Experten des Händlers holen den Wagen am Standort des Verkäufers ab und zahlen sofort in bar.

• Auto-Ankauf-24.de kümmert sich um alle Formalitäten und zahlt bei Abholung sofort in bar.

• Der Händler kauft auch Fahrzeuge mit Motor-, Getriebe- oder Karosserieschaden an. Selbst Unfallfahrzeuge nimmt er entgegen. Solche Wagen sind auf privatem Wege unverkäuflich.

Einen besseren Autoankauf können sich die Verkäufer von Gebrauchtwagen gar nicht wünschen. Dahinter steht jahrzehntelange Erfahrung und die strikte Serviceorientierung des Unternehmens bei jedem Autoankauf.