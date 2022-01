Mit Sicherheit durch den Winter fahren

Fahrzeugüberprüfung vor Wintereinbruch

Als meteorologischer Winteranfang gilt der 1. Dezember. Doch schon im Herbst wird es spürbar kälter auf den deutschen Straßen. Bodenfrost kann bereits im Oktober auftreten und die Fahreigenschaften des Autos auf dem Asphalt negativ beeinflussen. Deshalb sollte das Fahrzeug noch vor dem eigentlichen Wintereinbruch einem ordentlichen Check-up unterzogen werden.

Batterie-Check

Ein wichtiger Punkt dabei: Hält die Autobatterie den Winter durch? Jährlich sorgen Batterieausfälle für zahlreiche Winterpannen. Denn bei deutlichen Minusgraden sinkt auch die Kapazität der Fahrzeugbatterie. Vor dem ersten Schneefall sollte daher der Säuregehalt und die Spannung überprüft werden, um die Autobatterie gegebenenfalls noch rechtzeitig austauschen zu lassen.

Frostschutz- und Ölstand prüfen

Bei nasskalten Bedingungen sorgt eine Scheibenwischanlage mit ausreichend Frostschutz für klare Sicht. Füllen Sie deshalb rechtzeitig Winterreiniger ein. Frostschutz ist im Winter auch im Kühlwasser unerlässlich, damit der Motor bei Werten unter null problemlos läuft. Ob der Stand passt, lässt sich beispielsweise an der Tankstelle prüfen. Wenn Sie schon dabei sind, werfen Sie auch einen Blick auf den Ölstand. In der kalten Jahreszeit benötigt der Motor mehr Öl, da er langsamer warm wird als im Frühjahr oder Sommer.



Zusatztipp: Mit einem Gummipflegestift verhindern Sie eingefrorene und rissige Türdichtungen.

Geht das Licht?

Bei Nebel, Schneefall oder Regen sind funktionierende Scheinwerfer essenziell. Prüfen Sie daher alle Lampen vor dem Winter auf Funktion. Sollten sich die Sichtverhältnisse im Winter unvorhergesehen verschlechtern, schalten Sie das Licht an. Viele Autofahrer setzen dabei auf Tagfahrlicht. Damit Sie auch von hinten gut sichtbar bleiben, sollten Sie frühzeitig das Abblendlicht einschalten, sobald es diesig oder neblig wird.

Winterreifen aufziehen

Seit 2010 sind in Deutschland Winterreifen während der kalten Jahreszeit Pflicht. Spätestens mit dem ersten Frost kommen sie aufs Auto. Winterreifen sorgen dank ihres tiefen Profils und einer speziellen Gummimischung mit mehr Naturkautschuk auch bei niedrigen Werten für Grip. Selbst wenn es draußen friert, bleiben die Reifen weich und griffig.



In Deutschland ist gesetzlich eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vorgeschrieben. Bei den österreichischen Nachbarn sind es sogar 4 mm. Etwa alle fünf Jahre müssen neue Winterreifen her. Ob die Reifen vom letzten Jahr noch eine weitere Saison durchhalten, lässt sich mit einer 2-Euro-Münze überprüfen: Wenn Sie das Geldstück ins Profil stecken, sollte der silberne Rand vollständig darin verschwinden. Dann besitzen die Winterreifen noch eine Profiltiefe von 4 mm und ausreichend Wintereigenschaften. Mit etwa 0,2 bar mehr Luftdruck im Reifen als im Sommer sind Sie so für winterliche Straßenverhältnisse gerüstet.



Wenn Nachtfröste ab etwa Mitte April ausgeschlossen sind, ist die Zeit reif für Sommerreifen. Wer sich den Reifenwechsel zwischen den Jahreszeiten sparen möchte, kann verwenden. Allwetterreifen bringen ähnliche Traktions- und Bremsfähigkeiten mit wie Winterreifen. Im Sommer fahren sich Universalreifen mitunter weniger dynamisch als "echte" Sommerreifen. Das liegt am vergleichsweisen groben Profil und der weicheren Materialqualität. Das wiederum macht Ganzjahresreifen aber zu 1A-Regenspezialisten. Rund ums Jahr kommen sie vor allem im Flachland und in der Stadt zum Einsatz.



Das Fahren mit Schneeketten ist hingegen vorwiegend in den Bergen notwendig. Wichtig: In Deutschland gilt dabei ein Tempolimit von 50 km/h. Außerdem sollte das ESP ausgeschaltet sein, weil die Schneeketten sonst im Notfall möglicherweise nicht richtig greifen oder die Reifen blockieren.

Fahrweise anpassen

Vorausschauendes Fahren mit weniger Tempo und größerem Abstand zum vorderen Fahrzeug empfiehlt sich aber auch ohne Schneeketten auf winterlichen Straßen. Ruckartige Lenkbewegungen sollten Sie genauso vermeiden wie plötzliches Gas geben. Ansonsten kann der Wagen auf dem eisigen Untergrund schnell ins Schleudern geraten. Insbesondere in engen Kurven und auf schattigen Abschnitten, aber auch auf Brücken ist im Winter Vorsicht geboten. Denn dort hält sich Frost meist hartnäckiger als auf offener Straße.



Lässt sich die Fahrbahnsituation nur schwer einschätzen, können Sie auf freier Strecke einen kurzen Bremstest machen. Dabei darf natürlich niemand hinter Ihnen fahren. Vor allem bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bekommen Sie so ein Gefühl für die Straßenlage.

Fahrsicherheitstraining absolvieren



Grundsätzlich verlängert sich der Bremsweg auf einer nassen, rutschigen oder eisigen Fahrbahn. Das richtige Bremsverhalten in solchen Situationen können Sie lernen: beim Fahrsicherheitstraining. Widrige Straßenverhältnisse werden dabei mit einem Gleitbelag simuliert, sodass Sie im sicheren Rahmen erfahren, wie sich das Auto bei Schnee und Eis verhält und wie Sie selbst gegensteuern können. Das Training macht sich übrigens bereits im Herbst bezahlt, wenn feuchtes Laub auf der Straße mitunter für gefährliche Bedingungen sorgt.

Vorsorgen für den Winter

Ein paar weitere Dinge sollte man mit sinkenden Temperaturen stets mit im Gepäck haben. Hierzu zählt zum Beispiel winterliches Zubehör vom Eiskratzer über den Handbesen bis hin zur Thermofolie für die Windschutzscheibe. Aber auch Handschuhe bieten sich an.



Besonders in den Bergen gilt: Vergessen Sie die Sonnenbrille nicht! Die wintertypische frühzeitige Dämmerung kann Sie andernfalls blenden und die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Mit unvorhergesehenen Straßenverhältnissen kommt der Verkehr mitunter ganz zum Erliegen und Staus häufen sich. Sorgen Sie deshalb mit einer warmen Decke, Trinkwasser und Notproviant im Auto für den Fall der Fälle vor.

Nach dem Winter: Frühjahrsputz fürs Auto

Mit dem Tauwetter gelangt Salzwasser über die Reifen an Lack und Unterboden. Deshalb freut sich das Auto nach dem Winter bei Plusgraden über eine gründliche Reinigung. Der Besuch der Waschstraße dient dabei weniger der Kosmetik, sondern vielmehr dem Rostschutz. Schließlich fördert Streusalz die Rostbildung und kann Korrosion begünstigen. Zusätzlichen Schutz nach der Autowäsche bietet eine Wachsschicht. Im Innenraum haben sich zudem Steinchen vom Streugut in der Fußmatte festgesetzt. Mit dem Staubsauger bekommt das Auto beim Frühjahrsputz den letzten Schliff.