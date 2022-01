Praktisches Zubehör für ein wintertaugliches Auto

Eine dicke Schneeschicht, vereiste Scheiben und ein nasskalter Innenraum sind typische Herausforderungen, mit denen Autofahrer in der Winterzeit zu kämpfen haben. Es gibt eine ganze Reihe an Zubehör, mit dem sich das eine oder andere Problem lösen lassen soll. Doch die Frage ist: Was brauchen Sie wirklich und was ist nützlich?

Photo by Edgar Moran on Unsplash

Winterausstattung für freie Sicht und Sicherheit

Ehe Sie über beheizte Sitzkissen, einen elektrischen Eiskratzer oder Anfahrhilfen aus Stoff nachdenken, sollten Sie die wirklich notwendige Ausstattung für die Winterzeit kontrollieren. Ein Scheibenschutz oder eine Überspanngarage sind praktisch, wenn Ihr Auto über Nacht im Freien steht. Sie benötigen einen Handbesen mit weichen Borsten, dicke und wasserdichte Handschuhe sowie Scheibenfrostschutz. Ebenso sollten ein Abschleppseil, ein Batterieladegerät und eine Decke im Kofferraum nicht fehlen. Ein konventioneller Eiskratzer, vielleicht ein Modell mit integriertem Handschuh sollte außerhalb des Fahrzeugs aufbewahrt werden. Dank elektronischer Schließanlagen ist der Türschlossenteiser heute kaum noch nötig. Doch auf gutes Fett für die Dichtgummis sollten Sie nicht verzichten. Mit guten Winterreifen, Schneeketten für Fahrten in Winterlandschaften und einem Wintercheck in der Werkstatt können Sie sicher in die kalte Jahreszeit starten.

Praktisches Winterzubehör für mehr Komfort

Neben der essenziellen Grundausstattung gibt es zahlreiche kleine Dinge, die Ihnen beim täglichen Pendeln mehr Komfort verschaffen. Es gibt heizbare Sitzkissen, Thermoauflagen mit Befestigungsmöglichkeit an der Rückenlehne und wärmende Lenkradhüllen. Auf Zusatzheizungen, auch in Form von Sitzkissen und Auflagen, sollten Sie zugunsten des Anschlusses an die Autobatterie absehen. Gerade im Winter ist die Batterie einer hohen Beanspruchung ausgesetzt und könnte am Morgen leer sein, wenn Sie am Vortag zu viel Energie für Bequemlichkeiten abgezweigt haben. Eine wärmende Lenkradhülle aus Fell, ein schaumstoffgepolstertes Kissen für Ihren Sitz und Trocknungssäcke für nasse Sitzpolster reichen vollkommen aus. Um auf den Autoboden durchdringende Nässe durch tauenden Schnee zu vermeiden, sollten Sie im Winter zu Gummimatten greifen. Hier ist es ratsam, sich für zu Ihrem Auto passende Modelle zu entscheiden und damit auszuschließen, dass sich eine falsch geformte, zu große oder zu kleine Matte unter die Pedale klemmt und Sie beim Fahren behindert.

Was ein wintertaugliches Fahrzeug wirklich ausmacht

Sicherlich gibt es einige praktische Gadgets. Doch das Wichtigste ist, dass Ihr Auto auf Winterreifen mit ausreichend Grip steht und dass Sie Schneeketten haben, sollten Sie beim Anfahren Probleme haben. Zusätzlich mit einem Abschleppseil und einem mobilen Ladegerät für Ihre Autobatterie gerüstet, können Sie in den Winterurlaub und zu Ausflügen in den Schnee aufbrechen. Bei längeren Touren außerhalb der Stadt sind dicke Decken wichtig, sollten Sie unterwegs liegen bleiben und auf den Abschleppdienst warten müssen. Ansonsten gilt die hauptsächliche Aufmerksamkeit den Flüssigkeitsständen, die Sie vor Wintereinbruch unbedingt kontrollieren und gegebenenfalls auffüllen sollten.



Eine Panne oder einen Unfall können Sie nicht prinzipiell gänzlich ausschließen, egal wie winterfest Ihr Auto ist. Doch vor unangenehmen Situationen, weil zum Beispiel die Batterie vor dem Supermarkt schlappmacht oder weil Sie wegen fehlender Schneeketten am Berg stehen und nicht vor oder zurück kommen, können Sie sich ganz einfach schützen. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Handy einen vollen Akku hat - damit Sie jederzeit Hilfe rufen können.