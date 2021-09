Sind Elektroautos die Fahrzeuge der Zukunft?

Sie sind in aller Munde: Die Elektroautos und E-Mobility. Sie sind umweltschonend, leise und ein Einfahrverbot droht E-Autos selbst 2030 nicht in Deutschlands Innenstädten. Doch sind E-Autos wirklich die Zukunft auf unseren Straßen? Sind sie wirklich effizienter als Verbrenner-Fahrzeuge und lohnt es sich für Unternehmen eigentlich auch finanziell, den Fahrzeugverkauf online oder offline in Erwägung zu ziehen? Wenn auch Sie einen Gebrauchtwagen verkaufen möchten, oder als Unternehmer überlegen, Ihre Fahrzeugflotte zu erneuern und die PKWs mit Verbrennermotoren gegen Elektroautos einzutauschen, so haben wir in diesem Artikel noch ein paar wichtige Argumente für Sie, warum E-Autos schon bald die Zukunft der Privat- und Dienstwagen bestimmen werden.

Elektroautos sind umweltschonend und leise

Ob Zuhause oder auf der Arbeit: Überlegen Sie sich einfach einmal selbst, was Sie lieber um sich haben: Einen rauchenden Benziner oder Diesel oder ein leises und ökologisch besser aufgestelltes E-Auto, welches keine Abgase ausstößt? Denken Sie dabei als Unternehmer allein schon an Ihren Mitarbeiterparkplatz. Ein Betriebsparkplatz, der die bereits am Schreibtisch sitzenden Kollegen nicht mit knatternden Motoren stört. Kein qualmender Auspuff, wenn man gerade aus der Mensa kommt. Eines ist auf jeden Fall sicher: Elektroautos sind sehr viel angenehmer im direkten Umfeld und außerdem gesünder für uns und unsere Mitmenschen. Eine Fahrzeugflotte aus E-Autos macht Ihr Unternehmen daher natürlich auch für Fachkräfte und Arbeitnehmer als Standort attraktiver. Es zeigt außerdem, dass Sie mit der Zeit gehen und Ihnen der ökologische Fußabdruck Ihrer Firma oder Ihrer Marke bewusst ist. Das macht bei Kunden und Mitarbeitern einen guten Eindruck.

Direkt am Arbeitsplatz aufladen und so Tankwege sparen

Kein lästiger und zeitaufwendiger Benzinpreis-Vergleichen mehr. Keine Umwege zur Tankstelle – einfach nur noch zur Arbeit fahren und direkt vor Ort das Auto wieder aufladen. Klingt perfekt – oder? Und für Unternehmer kommt es sogar noch besser: Denn Strompreise sind für Unternehmen oft günstiger als für Privatpersonen. Das gilt natürlich auch für den Strom am Auto.

Auto verkaufen online – einfacher geht’s nicht

Sie hadern vielleicht noch ein wenig, sich mit dem Gedanken anzufreunden, Ihr altes Fahrzeug zu verkaufen und sich ein E-Auto zuzulegen. Als Unternehmer mit vielen Dienstfahrzeugen fürchten Sie vielleicht auch, es wäre ein zu großer Aufwand, die Dienstwagenflotte vollständig zu verkaufen und durch E-Autos zu ersetzen. Dabei gibt es eine ganz einfache Lösung für dieses Problem: Auf https://sellers.adesa.eu/de/ können Sie bereits mit wenigen Klicks alte Fahrzeuge zu Bestpreisen versteigern. Einen Gebrauchtwagen verkaufen ist nämlich gar nicht schwer. Im Gegenteil: Ein Auto online verkaufen war noch nie so einfach. Mit einer Online-Auktion sparen Sie sich Zeit, Geduld und Papierkram. Gerade wenn Sie ganze Fahrzeugflotten besitzen, kann eine solche Online-Auktion ein wahrer Retter sein. Sie kann außerdem ein entscheidender Faktor bei der Frage sein, ob Sie Ihre Gebrauchtwagen verkaufen möchten, um sie gegen E-Autos einzutauschen, oder nicht. Schließlich gehen wir alle manchmal gern den einfach(st)en Weg – oder nicht? Ein weiterer Vorteil von Online-Auktionen: Durch das Bieten und Überbieten der Teilnehmer können mit etwas Glück besonders hohe Verkaufspreise erzielt werden.

Weniger Verschleißteile und somit auch weniger Wartungskosten

Apropos den einfachsten Weg: Den Weg zur Autoreparatur können Sie sich mit Elektroautos ebenfalls zukünftig sparen. Oder zumindest stark reduzieren. Denn E-Fahrzeuge haben weniger Verschleißteile und sind somit günstiger und einfacher in Haltung und Wartung. Sie haben richtig gehört. Ein E-Auto ist also nicht nur eine Investition in die Umwelt, sondern auch in Ihren Geldbeutel. Und zwar eine, die sich lohnt. Schließlich haben Sie später weniger hohe Kosten, wenn Sie sich teure Erneuerungen und Reparaturen in der Werkstatt sparen können.

Fazit: Elektroautos sind die Zukunft und eine Investition wert

Leise, sauber und es macht Spaß sie zu fahren. Und das ist erst der Anfang. E-Autos sind umweltschonend, freundlich zum Geldbeutel und noch dazu praktisch! Zögern Sie daher nicht und immer dran denken: Das alte Auto online verkaufen geht schnell, unkompliziert und bereits mit wenigen Klicks. Im Nu haben Sie so das Startkapital für ein neues E-Auto oder eine moderne Fahrzeugflotte aus Elektrofahrzeugen in der Hand und können sich über das neue Lebensgefühl mit E-Mobility freuen.