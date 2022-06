So öffnen Sie bequem und sicher Ihr Garagentor

Jedes mal aussteigen zu müssen, um das Garagentor per Hand zu öffnen, kann mit der Zeit ziemlich lästig werden. Doch das lässt sich sehr einfach ändern. Und zwar, indem Sie ihre Garage in Zukunft ganz bequem vom Auto aus per Knopfdruck hoch- und runterfahren lassen. Das wird durch elektrische Garagentore möglich. In der Regel wird hierbei der Motor an einen Stromkreislauf angeschlossen oder mit Hilfe eines Akkus oder Solarenergie betrieben. Welche Antriebe hierfür die richtigen sind, wie sicher diese moderne Technik tatsächlich ist und welche Arten es auf dem Markt zu finden gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

