Vignettenpflichtige Straßen in Bulgarien: e-Vignette hat Papiervignette abgelöst (BGTOLL)

Modern und einfach: So will man in Bulgarien die Vignettenpflicht gestalten. Unter BGTOLL versteht man die 2019 eingeführte elektronische Vignette. Sie wird online ausgewählt, bezahlt und gespeichert. Das Aufkleben wird überflüssig. Das ist natürlich grundsätzlich eine gute Idee, weil Papier und Aufwand gespart werden. Doch nicht jeder Autofahrer fühlt sich mit einer elektronischen Umstellung auch wirklich wohl. Das ist Grund genug, einmal genauer auf BGTOLL zu schauen. Vorteile, Nachteile, Besonderheiten – wer sich nach Bulgarien begibt, möchte sicherlich gut vorbereitet sein.

Photo by Nabeel Syed on Unsplash

Keine weiteren Fragen: So wird die e-Vignette von Deutschland aus gekauft

Auf allen Nationalstraßen in Bulgarien gilt die Vignettenpflicht. Das ist die erste wichtige Information. Wer mit dem PKW, LKW oder Camper nach Bulgarien fährt, wird also um eine Vignette praktisch nicht herumkommen. Nur Motorräder sind von der Pflicht ausgenommen.

Wer nicht mehr darüber wissen möchte, der kann sich auf den Onlinekauf beschränken und den Händlern vertrauen. Die e-Vignette kann für ein Wochenende, eine Woche, einen Monat, drei Monate oder ein Jahr erworben werden.

Unter e-Vignette für Bulgarien kaufen finden sich alle wichtigen Optionen und Informationen. Dazu gehört eine Preisliste sowie alle Informationen zu Stornierungsoptionen, Strafen und Besonderheiten bei Nutzung eines Anhängers. Mit wenigen Klicks ist die e-Vignette gekauft und bezahlt. Dann kann es losgehen.

Ein bisschen mehr wissen: Was passiert, wenn die Vignette fehlt?

Wer sich ein wenig für das Mautsystem interessiert, kann natürlich noch weitere Informationen erhalten. Auch für Menschen, die vielleicht für längere Zeit in Bulgarien leben werden (oder auf Dauer), kann es interessant sein, sich genauer mit der e-Vignette auseinanderzusetzen.

So droht bei fehlender Vignette ein Bußgeld. Das gilt nicht nur für eine komplett fehlende Vignette, sondern auch dann, wenn sie bereits abgelaufen ist oder der Gültigkeitszeitraum noch nicht begonnen hat. Wie teuer die Sache wird, hängt unter anderem vom Fahrzeugtyp ab. Bei einem PKW muss mit mindestens 150 Euro Bußgeld gerechnet werden. Übrigens: Bei der Onlineanmeldung der Vignette einen Flüchtigkeitsfehler zu machen, schützt nicht vor Strafe. Falsche Gewichtsangaben oder fehlerhafte Kennzeichen führen ebenfalls zu einem Bußgeld.

Und was ist nun, wenn man die gute alte Klebe-Vignette mochte? Dann steht man leider im Regen. Die e-Vignette hat die klassische Vignette abgelöst. Allerdings gibt es trotzdem einen Weg, um nicht ganz so internetaffinen Menschen das Leben zu erleichtern: Auch an Raststätten, Grenzübergängen und bei der Post in Grenzgebieten können die e-Vignetten erworben werden. Dort wird im Zweifel dann sicherlich jemand helfen können, sollte es Fragen oder Probleme geben.

Experte werden: Das sind die Vor- und Nachteile des bulgarischen Vignettensystems

Für viele Menschen wird die e-Vignette eine willkommene Alternative sein. So entfallen allein schon das lästige Aufkleben und Abkratzen der Vignette. Ebenfalls besonders praktisch ist, dass niemand davon abhängig ist, eine offene Verkaufsstelle zu finden. Jederzeit und überall dort, wo es eine Internetverbindung gibt, kann die e-Vignette gekauft werden.

Dahinter versteckt sich aber auch ein Nachteil: Ohne Zugang zum Internet muss erst einmal nach einer alternativen Verkaufsstelle gesucht werden. Außerdem gibt es bei der Übertragung von Daten von Zeit zu Zeit Probleme – ob nun bei der Vignetten-Bestellung oder anderen Onlineaktivitäten. Auch Online-Zahlungen streiken gerne mal. Gibt es einen weiträumigen Strom- oder Internetausfall ist auch für die kontrollierenden Behörden vor Ort plötzlich Stillstand angesagt.

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass sich jeder mit der Idee einer elektronischen Vignette vertraut machen sollte. Denn auch in anderen Ländern wie Österreich oder Frankreich gibt es sie mittlerweile. In Zukunft wird die e-Vignette wahrscheinlich die Klebe-Vignette in nahezu allen europäischen Ländern ablösen. Das spart Papier, geht schneller und macht flexibler auf allen Fahrten.