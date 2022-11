VW ID-BUZZ eine aufregende Hommage an kultige Volkswagen-Tradition

Einzigartige Optik in die Moderne übersetzt



Bulli-Fans geraten beim Anblick eines T1 oder T2 ins Schwärmen. Sorgsam restaurierte Exemplare des Ur-Bulli ziehen bei Oldtimer-Treffen bewundernde Blicke auf sich. An der sympathischen Optik der 50-er und 60-er Jahre orientierten sich die VW-Designer bei ihrer modernen Interpretation eines elektrisch betriebenen Transporters der Gegenwart.



Volkswagen beweist mit dem neuen Bus Mut. Erinnerungen an die goldenen Zeiten des Automobilbaus werden wach. Untrennbar verknüpft ist der VW Transporter mit Aufbruchstimmung und Wirtschaftswunder. Der heckgetriebene Familienstromer wirkt bereits auf den ersten Blick ungemein sympathisch. Das Karosseriedesign mit Augen, Nase und Mund an der Frontpartie setzt sich im Innenraum fort.



Die überwiegend wertige Haptik und die erhöhte Sitzposition vermitteln ein Gefühl des Angekommenseins. Lässt der T7 aufgrund seiner angestrebten Perfektion jedes Gefühl der urbanen Lässigkeit vermissen, so punktet der Stromer mit genau diesem Attribut.



150 kW starker Elektro-Motor sorgt für Vortrieb



Der 77-kWh große Lithium-Ionen-Akku speist den 150 KW starken Elektromotor. Diese bewährten Komponenten verrichten auch in der VW-ID-Familie wacker Ihren Dienst. An Vortrieb mangelt es der zweieinhalb Tonnen schweren Heckschleuder nicht. Das recht straff abgestimmte Fahrwerk hat den Elektro-Bus auch in zügig absolvierten Kurven fest im Griff.



Auch die elektrische VW-Bus-Variante überzeugt mit Variabilität. So ist die zweigeteilte Rückbank verschiebbar. Wird mehr Raum für Gepäck benötigt, lässt sie sich 15 Zentimeter weiter vorne arretieren. Der mit 1.121 Litern Fassungsvermögen angegebene Kofferraum schluckt auch sperrige Gegenstände. Dem nächsten Einkauf im schwedischen Möbelhaus steht also nichts im Wege.



Mit 150 kW (204 PS) und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm schafft der Buzz den Sprint von null auf 100 Stundenkilometer in 10,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 145 Stundenkilometer limitiert. Diese eher unspektakulären Fahrleistungen erweisen sich beim Praxistest als völlig ausreichend. Das entspannte Cruisen macht damit einfach nur Spaß.



Die maximale Reichweite von 423 Kilometern (WLTP) lässt sich im Alltag kaum erreichen. Im Stadtverkehr sind 300 Kilometer realistisch, bei zügiger Autobahnfahrt etwas weniger. Die kurzen Ladezeiten lassen jedoch aufhorchen. Mit bis zu 170 kW saugt der Stromer neue Energie in seine Batterien. Lauf Volkswagen soll der BUZZ damit in lediglich fünf Minuten von fünf auf stolze 80 Prozent geladen sein - bisheriger VW-Rekord.



Basisversion für knapp 70.000 Euro erhältlich



Mit einem Preis von annähernd 70.000 Euro taugt der neueste Stromer aus der VW-Familie sicherlich nicht als Massenphänomen. War der Verbrenner-Bulli einst ein Verkaufsschlager, so dürfte sich der Elektro-Transporter in dieser Hinsicht deutlich schwerer tun.



Fans des einstigen Kultobjektes sollten daher nach attraktiven Leasingangeboten Ausschau halten. Sie bleiben finanziell flexibel, fixe Monatsraten sorgen für Planungssicherheit. Ist die zu erwartende jährliche Kilometerleistung eher gering, sind auch die Raten vergleichsweise niedrig. Das Wertverlustrisiko trägt allein der Leasinggeber.



Die einzigartige Optik des ID.Buzz, gepaart mit einer richtungweisenden Technologie, sichert dem modernen Bulli-Piloten ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Fahrspaß und Alltagstauglichkeit sind weitere Argumente, die für den neuen Sromer sprechen.