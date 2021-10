Wann die Nutzung eines Fahrtenschreibers Pflicht ist

Wer gewerbliche Fahrten unternimmt, sollte sich vorab immer genauestens informieren, was dabei zu beachten ist. Denn Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen können teuer werden. Ganz besonders gilt dies bei der Nachhaltung von Lenk- und Ruhezeiten. Dass diese strikt eingehalten werden, ist nicht nur durch deutsches, sondern auch durch EU-Recht vorgegeben. Die strengen Regelungen hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten gewerblicher Fahrten gelten der Vermeidung von Unfällen und auch dem gesundheitlichen Schutz der Fahrer. Aufgezeichnet werden die angesprochenen Daten über einen sogenannten Fahrtenschreiber. Doch wann genau ist der Pflicht?

by Paul Hanaoka on unsplash.com

Foto: by Paul Hanaoka on unsplash.com

Hier ist der Fahrtenschreiber immer Pflicht

Der Fahrtenschreiber ist inzwischen ein digitales Gerät. Ältere kennen ihn noch in Form einer analogen Tachoscheibe. Seit dem 1. Mai 2006 wurden diese Tachoscheiben nach und nach von digitalen Tachographen abgelöst. Vorgeschrieben ist die Nutzung eines Tachographen für alle gewerblichen Fahrten mit folgenden Fahrzeugen:

1. Busse, die mehr als acht Fahrgastsitze haben.

2. Fahrzeuge, die ein zulässige Gesamtgewicht, kurz zGG, von mehr als 3,5 Tonnen haben.

3. PKW, die einen Anhänger mit zulässigem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen ziehen.

Wie werden die notwendigen Daten aufgezeichnet und verwertet?

Jede Person, die zu gewerblichen Zwecken eines der genannten Fahrzeuge fährt, benötigt eine persönliche Fahrerkarte. Diese ist nicht übertragbar und wird von der jeweils zuständigen Führerscheinstelle ausgestellt. Vor Fahrtantritt wird die Fahrerkarte in den digitalen Tachographen, der fest in das Fahrzeug verbaut ist, eingelegt. So können Daten wie Lenk- und Ruhezeiten, aber auch die gefahrenen Kilometer und Geschwindigkeiten, aufgezeichnet und zweifelsfrei einem bestimmten Fahrer zugeordnet werden. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Fahrzeuge von mehreren Fahrern genutzt werden. Spätestens alle 90 Tage müssen Unternehmen den Tachograph auslesen. Diese Daten müssen anschließend zwei Jahre lang gespeichert und vom Unternehmen auf Verlangen von Polizei, Finanzamt oder Zoll vorgezeigt werden.

Der Tachograph ist hierbei als eine Art Massenspeicher zu verstehen, der alle mit einem bestimmten Fahrzeug zusammenhängenden Daten speichert. Das sind alle Nutzungsdaten sowie die Daten unterschiedlicher Fahrerkarten, sofern unterschiedliche Fahrer mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Im Gegensatz hierzu steht die personalisierte Fahrerkarte, die immer nur die Daten eines bestimmten Fahrers aufzeichnet. Doch wie kann man die Fahrerkarte auslesen? Dazu gibt es genormte Auslesegeräte.

Das Auslesen der Daten im Detail

Um an die Fahrtenschreiber- und Fahrerdaten zu kommen gibt es unterschiedliche Optionen. Beispielsweise über einen Downloadkey können die Daten vom fest installierten digitalen Tachographen mittels des Downloadkeys auf einen PC übertragen und dort gespeichert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Daten über ein Chipkartenlesegerät zu sichern. Dies ist möglich, weil Fahrerkarten über einen entsprechenden Speicherchip verfügen, der die betreffenden Daten gesammelt trägt. Weiterhin können die Daten des digitalen Tachographen, und damit auch der mit ihm verbundenen Fahrerkarten, über GPS übertragen werden. Die Auslesung erfolgt in diesem Fall komplett digital.

Eine Reihe von Ausnahmen

Es gibt jedoch auch eine ganze Menge Ausnahmen, die den Einsatz eines digitalen Tachographen nicht notwendig machen, auch wenn eines der drei genannten Fahrzeuge gewerblich genutzt wird. So sind Fahrzeuge, die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forst- oder Fischereiunternehmen zur Beförderung von Gütern genutzt werden von der Pflicht einen Tachographen zu benutzen entbunden, wenn sie sich ausschließlich in einem Umkreis von 100 Kilometern rund um den Firmensitz bewegen. Auch Fahrzeuge, die auf einer Insel, die höchstens 2.300 Quadratkilometer groß ist und nicht durch eine Brücke oder einen Tunnel mit dem Festland verbunden ist, müssen keinen Tachographen führen. Ebenso sind Fahrzeuge, die nur für den Fahrunterricht an Fahrschulen genutzt werden ausgenommen. Außerdem Busse mit bis zu 17 Sitzen, die nicht zur gewerblichen Personenbeförderung genutzt werden. Dies sind nur einige Beispiele für mögliche Ausnahmen. Im Zweifelsfall sollte man sich beim zuständigen Straßenverkehrsamt über die genauen Inhalte der Verordnungen informieren.

Ein Fazit

Da ein Auslesegerät für die genannten Daten bereits ab 30 Euro zu haben ist, sollte es unbedingt genutzt werden. Denn liest der Arbeitgeber die Karten nicht fristgerecht aus, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 750 Euro. Fehlen bei Nachfrage ältere Daten werden bis 1.000 Euro fällig.