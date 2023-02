Wenn Autofahrer zur MPU müssen

Wann droht eine MPU?

Die hohe Durchfallquote von 35 % zeigt die Notwendigkeit der Vorbereitung an, um schnell und sicher zur positiven MPU zu kommen. Der häufigste Grund für die Untersuchung ist Alkohol am Steuer. 40 % aller Fahrer, die zur MPU müssen, sind vorher durch das Fahren unter Alkoholeinfluss mit der StVO in Konflikt geraten. Weitere anlassbezogene Fälle können neben solchen, die statistisch kaum eine Rolle spielen, Fahren unter Drogeneinfluss, Punkte in Flensburg, eine schwere körperliche Beeinträchtigung und ein hohes Aggressionspotenzial sein.

Bei einem Verlust des Führerscheins aufgrund eines schweren Verkehrsdeliktes kann die Führerscheinstelle nach der obligatorischen Sperrfrist eine GPU anordnen. Dies ist der Fall, wenn die Verantwortlichen nach einer Eignungsprüfung, die automatisch die Folge des Führerscheinentzuges ist, Zweifel an der Verkehrstauglichkeit haben. Bei besonders schweren Delikten wie Fahren ab 1,6 Promille hat die Behörde keinen Ermessensspielraum mehr.



Das Prozedere der Anmeldung

Fahrer, die ihre Fahrerlaubnis wieder erhalten möchten, müssen selbst den Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis stellen, an den sich die MPU als notwendige Bedingung zwangsläufig einstellt. Der Ansprechpartner ist zu diesem Zweck die zuständige Führerscheinstelle, die Anträge drei Monate vor Ablauf der Sperrfrist entgegennimmt. In Niedersachsen dürfen Fahrzeugführer hingegen erst einen Monat vor Ende der Sperrfrist einen entsprechenden Antrag stellen.

Die MPU wird nicht von der Führerscheinstelle, sondern von der Begutachtungsstelle für Fahreignung (BfF) organisiert. Hier haben Autofahrer freie Wahl, welche BfF sie zu diesem Zweck aufsuchen. Mögliche Anbieter der MPU sind die DEKRA, ProSecur, das IBBK, AVUS und MBU Lichtblick. Voraussetzung ist eine amtliche Anerkennung der Begutachtungsstelle durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt).



Die wichtigsten Punkte zur Vorbereitung

Dienstleister wie ON-MPU helfen bei der Vorbereitung. Es ist fast unmöglich, die MPU ohne eine gründliche Vorbereitung zu bestehen. Mindestens zehn Stunden verkehrspsychologische Beratung sollten für den Beleg der eigenen Einsicht absolviert werden, wobei diese sowohl in Einzelsitzungen als auch in Gruppensitzungen möglich ist.

Bei Drogen und Alkohol müssen Autofahrer zudem eine sechsmonatige Abstinenz nachweisen, lediglich bei „leichteren“ Alkoholvergehen besteht die Aussicht auf einen Plan zum kontrollierten Trinken als Alternative zum ungeliebten Abstinenznachweis.



Der Ablauf der MPU

Die MPU hat einen Umfang von drei bis vier Stunden. Autofahrer müssen einen Leistungstest bestehen, bei dem wichtige Fähigkeiten für den Straßenverkehr wie Konzentration, Wahrnehmung und Reaktionsschnelligkeit geprüft werden. Weitere Stationen sind ein medizinischer Test sowie ein psychologisches Gespräch. Ferner müssen Absolventen Fragebögen mit insgesamt bis zu 200 Fragen ausfüllen.

Die einzelnen Abschnitte der MPU gliedern sich jeweils in einen allgemeinen und einen anlassbezogenen Teil. Die meisten Absolventen scheitern an dem psychologischen Gespräch, sodass dieser Abschnitt in der Vorbereitung in den Fokus gerückt werden sollte.



Wie überzeuge ich den Psychologen?

Generell geht es beim psychologischen Fachgespräch darum, den Psychologen davon zu überzeugen, dass man sich ernsthaft mit seinem Fehlverhalten auseinandergesetzt und Strategien entwickelt hat, die einen Rückfall ausschließen. Denn einen guten Willen vortäuschen, das kann jeder; erst mit einem fundierten Konzept zeigt man dem Psychologen, wie ernst man es meint und wie gründlich die Aufarbeitung des Falls stattgefunden hat. Beim psychologischen Fachgespräch ist die eigene Glaubwürdigkeit ein hohes Gut.

Ferner sollten typische Fehler vermieden werden. Bagatellisierungen sind zu unterlassen, bereits Verniedlichungen wie „ein paar Bierchen“, die man getrunken habe, sind schon verräterisch und lassen beim Psychologen die Alarmglocken schrillen. Ein anderer typischer Fehler ist es, sich im Laufe der langen MPU in Widersprüche zu verwickeln. Das Gesamtbild sollte entsprechend kohärent sein, um jeglichen Zweifel an der eigenen Glaubwürdigkeit zu zerstreuen.

Auf keinen Fall sollte man sich in Diskussionen über den Sinn der Maßnahme oder die Unrechtmäßigkeit des Führerscheinentzuges verbreiten, da ebendieses Verhalten belegt, dass keine Einsicht vorhanden ist.