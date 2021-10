Wie läuft ein Schwertransport ab?

Spezialfahrzeuge sind für den Schwertransport erforderlich



Schwertransporte lassen sich mit klassischen Fahrzeugen und Aufliegern oftmals nicht bewältigen. Dazu sind die Transportgüter zu schwer und zu sperrig. Hersteller verschiedener Schwer- und Spezialtransporter stellen Fahrzeuge mit Anhängern bereit, die sehr große Lasten sicher bewegen können. Dabei handelt es sich um robuste Sattelzugfahrzeuge, die sich mit Anhängern verschiedener Art bestücken lassen können. Für die Sicherung der Ladung ist ein Team mit hoher Erfahrung verantwortlich. Der Anhänger muss zwingend an das Transportgut angepasst sein. Dies kann zur Überlänge des Fahrzeugs führen, mit der Konsequenz, dass sich nicht alle Straßen befahren lassen. Die Route und die Sicherung der Straßen sind Teil der Planung. Die perfekte Vorbereitung und die hohen Erfahrungswerte der Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich Schwertransporte in Deutschland in der Regel ohne Zwischenfälle bewältigen lassen.



Schwertransporte bewegen verschiedene Arten von Gütern



Ein Schwertransport ist erforderlich, wenn eine Ware, ein Bau- oder Ersatzteil, aber auch ein Gefahrgut sich nicht auf der Schiene oder über den Luftweg transportieren lässt. Auch Baumaschinen, neu gebaute Züge oder Teile von Flugzeugen müssen mitunter über einen Schwertransport an einen anderen Ort verbracht werden. Teile von Windrädern gelangen ebenfalls mit dem Schwertransport vom Ort der Herstellung an ihren Bestimmungsort. Die genaue Anzahl an Schwertransporten, die sich jährlich auf den deutschen Straßen bewegen, ist nicht erfasst. Eine Schätzung besagt, dass im Jahre 2020 etwa 500.000 Schwertransporte auf den deutschen Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs waren. Da die Belastung des öffentlichen Raums so gering wie möglich ausfallen sollte, erfolgt die Organisation eines Schwertransports in der Regel in den Nachtstunden. So vermeiden die Organisatoren lange Staus, die am Tage auf viel befahrenen Straßen und Autobahnen die Regel wären.



Voraussetzungen für die Steuerung eines Schwertransporters



Der Schwertransport bedarf grundsätzlich eines Lkw-Führerscheins der höchsten Klasse. Dies gilt für Fahrer in Deutschland und in Europa gleichermaßen.



Die Voraussetzungen für die Führung eines Schwertransports zusammengefasst:



* Mindestalter 21 Jahre

* Hervorragende Kenntnisse der deutschen Sprache

* Führerschein der Klassen C/CE

* Persönliche und gesundheitliche Eignung

* Nicht mehr als drei Punkte in der Kartei in Flensburg



Da ein Schwertransport nicht nur ein hohes Gewicht, sondern in der Regel auch Überbreite hat, ist für das Führen des Lkw ein hohes Maß an Erfahrung erforderlich. Aus diesem Grund sind die Fahrer von Schwertransporten in der Regel etwas älter. Einige Unternehmen setzen eine gewisse Anzahl an Fahrstunden auf einem Lkw voraus, bevor Sie dem Fahrer einen Schwertransport anvertrauen.



Genehmigungen sind erforderlich



Neben der Eignung von Fahrer und Fahrzeug für die problemlose Bewältigung des Schwertransports ist das Einholen von Genehmigungen erforderlich. Darüber hinaus ist es Vorschrift, dass ein Schwertransport von Fahrzeugen begleitet wird, die auf das Hindernis hinweisen. Es ist wichtig, auch dies in die Planung einzubeziehen.