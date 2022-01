Das Intimleben aufregender gestalten

Viele Paare kennen es: der Alltag schleicht sich ein und die Intimität flacht ab. Man hat das Gefühl, es wird ein Standardprogramm abgespielt, es prickelt nicht mehr so wie einst und das Liebesspiel bringt längst nicht mehr die Befriedigung, die einst ohne Probleme kam. Was tun? Trennung? Fremdgehen? Nein, lieber das Sexleben wieder aufflammen lassen und alleine oder zu zweit völlig neu die eigene Lust und die Lust des Partners kennen lernen.

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

1. Lust alleine

Für die Lust alleine gibt es zahlreiche Toys und ähnliches. Hier ist für jeden etwas dabei. Vom Dildo über Masturbatoren bis hin zu Intimschmuck und Liebeskugeln. So kann man sich selbst Erfüllung bereiten oder auch für das Liebesspiel zu zweit schon einmal richtig aufgeilen.

2. Die Lust zu zweit

Mit der eigenen Erregung die des Partners wieder anfachen und erfüllenden Sex haben, darum geht es im Sexualleben von Paaren. Diese kann immer wieder aufs neue angefacht werden. Auf https://libidinous.de/ sind dabei einige Möglichkeiten und das entsprechende Equipment zu finden. So kann man schon beim Online-Stöbern herausfinden, worauf man Lust bekommt und was man ausprobieren möchte.

2.1 Rollenspiele

Rollenspiele entfachen nicht nur die Fantasie, sondern sie lassen auch den Alltag verschwinden. Ob der Mann als Callboy "engagiert" wird und in sexy Wäsche erscheint oder ob die Frau als "Zimmermädchen" sein Schlafzimmer reinigen soll, die Bandbreite der Möglichkeiten ist schier endlos. Sexy Kostüme und Dessous eingeschlossen.

2.2 Bondage

Fesselspiele für Paare, die sich erproben wollen. Ob durch das Fesseln an Bett, mit Masken, Augenbinden, oder mit Mundknebel außer Gefecht gesetzt, kann das Abgeben von Verantwortung und Selbstbestimmung mehr als erregend wirken. Gerade, wenn im beruflichen Alltag genau jenes eine große Rolle spielt, ist es im Bett umso erregender, einmal nicht die Führungsposition einnehmen zu können, zu dürfen oder gar zu müssen.

2.3 Sex-Spiele

Ob alleine als Paar oder mit Gleichgesinnten gespielt, wird so die Lust bis zur absoluten Ekstase getrieben. Für prickelnde Abende oder als Einstieg in das Swingerleben eine gute Möglichkeit, das Liebesleben in Schwung zu bringen und nicht nur die eigene Lust, sondern auch die des Partners wachsen zu sehen.

2.4 Strap-on-Dildos

Für gleichgeschlechtliche Paare oder auch für die Penetration des Mannes sind Strap-on-Dildos ein absoluter Hit. Beim Mann ist eine anale Penetration ein wahrer Genuss, da die Prostata gereizt wird und so deutlich mehr Sperma ejakuliert werden kann. Die Lust wächst und der Mann befindet sich in einer sehr passiven Rolle, was das ganze zusätzlich befeuert.

2.5 Liebesschaukeln

Standard-Sex im Bett, am Sofa oder an üblichen Orten stellt eine Liebesschaukel in den Schatten. Egal ob er oder sie in der Liebesschaukel sitzt, der jeweils andere Part wird in die aktivere Rolle versetzt und kann das Liebesspiel nahezu frei gestalten, mit schwingender Lust durch die Schaukel.

2.6 Spielzeug

Dildos, Penishüllen, Penisringe und Vibratoren können auch im gemeinsamen Liebesspiel zur Luststeigerung eingesetzt werden. Ob bei beiden Partnern oder auch nur bei einem verwendet, kann die Lust bei beiden Partnern völlig neu entfacht werden und Orgasmen sind garantiert, selbst wenn es nur beim Spielen bleibt und kein Geschlechtsakt vollzogen wird. Auf ausreichend Gleitgel sollte hierbei keineswegs verzichtet werden. Dieses steigert meist zusätzlich das Gefühl und die Lust.

2.7 Liebesmöbel

Ob eine Sexmaschine, Bondage-Möbel oder Kissen für eine bequemere Sexstellung, hier ist für jeden etwas dabei und gerade als Paar kann man auch hier immer wieder neue Inspiration für das gemeinsame Sexualleben finden. Vielleicht entfacht schon der bloße Gedanke daran die Lust auf beiden Seiten. Aber auch für die Lust alleine ist hier einiges zu finden.

2.8 Safer Sex

Lust auf Sex ohne Gedanken an unerwünschte Nachwirkungen oder Sex mit anderen, z.B. im Swingerclub? Dann sollten Kondome nicht fehlen. So kann der Lust gefrönt werden, ohne der Gefahr von Schwangerschaft und ansteckenden Erkrankungen.

Das Sexleben aktiver und abwechslungsreicher gestalten, kein Problem, wenn man weiß, wie es geht und sich traut, sich neu zu erfinden.