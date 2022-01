Die besten fünf Video-Editoren für Beiträge in sozialen Netzwerken

In praktisch allen Social Media Channels gewinnen Videos zunehmend an Bedeutung. Damit werden folglich auch in Bezug auf das Social Media Marketing die Tools zum Bearbeiten, Schneiden und anschließendem Posten immer wichtiger. Es gibt eine Vielzahl von Programmen, die von einfachen Einsteigerprogramm bis hin zu professioneller Bearbeitungssoftware reichen. Zudem sind viele Programme sowohl als mobile App, aus der Cloud oder als Desktop-Programme zum Herunterladen erhältlich. Die Kosten und die Anzahl der Funktionen sind wichtige Faktoren für die Auswahl des geeigneten Programms.

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Statistiken zeigen, dass Videos in den sozialen Medien immer wichtiger werden. Das Anschauen von Videos macht ein Drittel der gesamten Social-Media-Aktivitäten aus. Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, lohnt es sich, Videos in die eigene Social-Media-Strategie zu integrieren.

Was muss ein Video-Tool können?

Die Funktionen von Video-Tools sind extrem vielfältig und richten sich primär nach dem Zweck. Bevor man sich für ein Video-Tool entscheidet, muss man folglich festlegen, wofür man es verwenden will. Soll das zukünftige Video professionell bearbeitet und wenn möglich stabilisiert werden, oder reicht es ein paar coole Effekte hinzufügen zu können. Soll das Video möglichst schnell und einfach hochgeladen werden können, oder steht die längere Bearbeitung bis hin zur Perfektion im Vordergrund. Zu den wichtigsten Eigenschaften gelten bei Video-Tools aber immer die Anzahl der Bearbeitungsmöglichkeiten, die Formate sowie das direkte Publishen auf die gewünschten Social-Media Kanäle.

5 Anbieter im Vergleich

Nachfolgend werden die fünf Tools Movavi Video Editor, Animoto, Hyperlapse, Shakr und Splice verglichen.

Movavi Video Editor

Der Video Editor von Movavi ist eine Desktop Software die speziell für Anwender ohne technische Kenntnisse entwickelt wurde. Damit lassen sich Videos sehr schnell und benutzerfreundlich in sämtliche Formate umwandeln und bearbeiten. Zu den Aufnahmen aus praktisch allen Devices, kann Movavi zudem auf Desktopaufnahmen und Audiodateien verarbeiten. Der Nachteil ist lediglich, dass auf dem Smartphone gemachte Videos erst in die Cloud synchronisiert werden müssen, damit diese anschliessend am Computer bearbeitet werden können. Anschliessend kann man die Videos jedoch sehr schnell via Instagram Web oder Facebook hochladen.

Animoto

Animoto, die cloudbasierte Videoanwendung, ist ideal, um schnell hervorragende Videos zu erstellen. "Slideshow Videos for Photography" ermöglicht es Fotografen, Videos aus ihren Fotos zu produzieren, während "Slideshow Videos for Family" es Privatleuten ermöglicht, lustige Clips aus Fotos oder Videos von Firmenanlässen zu erstellen. Mit Animoto kann man Fotos, Videos, Grafiken und Audioaufnahmen in einer Vielzahl von Dateiformaten hochladen. Außerdem hat der User Zugriff auf eine große Musiksammlung mit über 2000 lizenzierten Liedern sowie auf verschiedene Bearbeitungswerkzeuge. Mit Animoto kann man weiter das fertige Video sofort auf Social-Media-Seiten wie Instagram, Facebook und YouTube hochladen.

Hyperlapse

Die Instagram eigene App für das Bearbeiten von Videos heißt Hyperlapse. Mit ihr kann man Videos bis auf das Zwölffache beschleunigen. Darüber hinaus korrigiert die Software verwackelte Aufnahmen und ermöglicht es, fertige Filme direkt auf Facebook und Instagram zu teilen. Hyperlapse von Instagram ist jedoch nur für iOS verfügbar. Nutzer von Android und Windows Phone müssen sich nach einer anderen Option umsehen.

Animakr

Animierte Videos eignen sich hervorragend, um Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und schwierige Konzepte auf einfache und direkte Weise zu vermitteln. Vor allem Erklärvideos sind sehr beliebt. Mit Animaker wird das Erstellen animierter Videos ganz einfach. Die cloudbasierte Anwendung bietet auch faszinierendes Potenzial für Präsentationen und Instagram Stories.

Splice

Zu guter Letzt wird noch eine iOS-spezifische App erwähnt. Splice ist eine Handy-Anwendung mit einer clever gestalteten Oberfläche, die das Gefühl vermittelt, dass Sie auf einem Desktop arbeiten. Mit Splice kann man eine Reihe von Dingen kostenlos tun, einschließlich Bearbeitung, Effekte, Zeitraffer und Musik. Kleine, schlanke App mit großem Potential.