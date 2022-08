19 Zoll Netzwerkschrank - warum jeder Unternehmer einen braucht

Jeder Unternehmer weiß, dass ein gut organisiertes und funktionierendes Netzwerk die Grundlage für den Erfolg ist. Doch was ist der beste Weg, um ein Netzwerk zu organisieren und zu schützen? Ein Netzwerkschrank ist die ideale Lösung. Warum das so ist und welche Vorteile dieser mit sich bringt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

Warum ein Netzwerkschrank?

In den meisten Unternehmen werden Netzwerke immer komplexer. Die Anforderungen an die Netzwerk-Infrastruktur steigen und daher auch die Anforderungen an die Netzwerkschränke. Dabei sind Netzwerkschränke ein unverzichtbares Element in einem gut funktionierenden Netzwerk.

Ein Netzwerkschrank ist damit also eine Investition, die sich in jedem Unternehmen lohnt. Er sorgt für mehr Sicherheit, Ordnung und Übersicht und trägt so zu einem reibungslosen Ablauf der Netzwerk-Infrastruktur bei.

5 Vorteile eines Netzwerkschranks

Die Vorteile eines Netzwerkschranks sprechen für sich:

1. Ein Netzwerkschrank bietet eine sichere und organisierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr Netzwerk.

2. Störungen und Ausfälle des Netzwerks lassen sich vermeiden, da alle Komponenten ordentlich verkabelt, angeschlossen und ausreichend belüftet sind.

3. Er ermöglicht eine einfachere Wartung und Installation von Netzwerkkomponenten, da alles an einem zentralen Ort ist.

4. Ein Netzwerkschrank verbessert die Zugänglichkeit zu den Komponenten des Netzwerks, da man nicht mehr mühsam durch das ganze Büro kriechen muss, um an die richtige Stelle zu gelangen.

5. Ein Netzwerkschrank schützt Ihr wertvolles Netzwerk vor Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen, die zu Störungen führen können, aber auch vor Diebstahl.

Es gibt verschiedene Netzwerk- oder Serverschränke auf dem Markt, sodass Sie den richtigen zu Ihren Bedürfnissen wählen können.

Funktionen eines Netzwerkschranks

Ein Netzwerkschrank ist ein wesentliches Element jedes Netzwerks. Es gibt viele verschiedene Arten von Netzwerkschränken, die alle eine Reihe gemeinsamer Funktionen haben.

Netzwerkschränke sind in der Regel in Standardgrößen erhältlich, dem 19-Zoll-Format. Dies ist die Größe, die für die meisten Netzwerkkomponenten geeignet ist. Die Höhe und Tiefe der Schränke kann jedoch variieren.

Die meisten Schränke sind aus Stahl gefertigt und mit einer Pulverbeschichtung versehen, um sie vor Korrosion zu schützen. Wenn es um die Tür für einen 19 Zoll Netzwerkschrank geht, können Sie zwischen einer Glasfront oder einer perforierten Tür wählen.

Beides hat seine Vor- und Nachteile. Während eine perforierte Tür für mehr Belüftung sorgen kann, schützt eine Front aus Sicherheitsglas die Komponenten besser vor Staub und mindert den Geräuschpegel ab. Eine ausreichende Belüftung muss dann durch Lüfter sichergestellt werden.

Innen lässt sich ein Netzwerkschrank in mehrere Abschnitte unterteilen. Diese lassen sich individuell dort anbringen, wo diese benötigt werden und lassen sich meist beim Händler mit dazubestellen. Die Türen und Schubladen können verschlossen werden, um den Zugriff auf die Komponenten zu kontrollieren.

Fazit

Es gibt viele Gründe, warum jeder Unternehmer einen 19 Zoll Netzwerkschrank haben sollte. Zum einen sorgt er für Ordnung und Übersichtlichkeit im Büro. Zudem bietet er auch einen optimalen Schutz für die wertvollen Netzwerkkomponenten. Damit ist es eine Investition, die sich auf alle Fälle bezahlt macht.