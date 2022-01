Alles, was Sie über Trading Bots wissen müssen, aber nie zu fragen wagten

Kryptowährungen sind für ihre extreme Volatilität bekannt. Sie können innerhalb weniger Minuten ohne besonderen Grund um Tausende von Dollar fallen und steigen, was sowohl ein Nachteil als auch ein Vorteil ist. Solche Kursanstiege machen Kryptowährungen für Händler attraktiv. Das einzige Problem ist, dass eine Änderung des Wechselkurses einer Münze zum falschen Zeitpunkt oder zu schnell erfolgen kann, so dass die Händler möglicherweise nicht rechtzeitig reagieren können, um davon zu profitieren.

Foto: by Kanchanara on unsplash.com

Dieses Problem wird mit Hilfe von Kryptowährungs-Bots gelöst, die ständig mehrere Märkte überwachen und sofort auf Veränderungen reagieren können. Mit Hilfe von Immediate Edge können die Händler ihre Ergebnisse maximieren und sich gleichzeitig vor übermäßigen Risiken im Falle eines plötzlichen Markteinbruchs schützen.

Als Nächstes werden wir erklären, was Kryptobots sind und wie sie funktionieren. Normalerweise muss ein Händler / Investor die Statistiken der Märkte, an denen er interessiert ist, genau beobachten und eine technische und fundamentale Analyse durchführen, um zu wissen, welche Kryptowährung er zu welchem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen sollte. Es erfordert Fachwissen, viel Erfahrung und viel Zeit, die Marktbewegungen, Nachrichten und Handelssignale ständig zu beobachten. Ohne dies wird der Handel zu einem Glücksspiel mit einem hohen Risiko, alles zu verlieren.

Trading Bots, oder Kryptobots, sind eine Reihe von Programmen, die den Handel automatisieren. Sie können rund um die Uhr Marktdaten sammeln, interpretieren, potenzielle Risiken berechnen und in Ihrem Namen Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Es ist, als würden Sie einen Experten beauftragen, den Kryptowährungshandel für Sie zu erledigen, während Sie sich ausruhen oder in aller Ruhe Ihren Geschäften nachgehen.

Es handelt sich bei Kryptobots um Programme, die direkt mit Börsen kommunizieren und automatisch Handelsaufträge auf der Grundlage voreingestellter Bedingungen erteilen, die von den Bot-Entwicklern oder ihren Besitzern über eine spezielle Schnittstelle festgelegt werden. Die direkte Kommunikation zwischen dem Kryptobot und den Handelsplätzen erfolgt über eine API (Application Program Interface), die entweder von der Börse oder dem Entwickler des Bots erstellt wird.

Für den Händler funktioniert der Kryptobot wie ein Programm, das installiert, mit einem Kryptowährungs-Börsenkonto verbunden und richtig konfiguriert werden muss. Die Einrichtung umfasst die Auswahl von Handelsstrategien oder eines Handlungsalgorithmus, der auf dem Prinzip "Wenn, dann" basiert. Wenn der Bot für den Handel auf Peer-to-Peer-Plattformen konzipiert ist, müssen Sie auch Ihre Krypto-Brieftasche anschließen.

Die Funktionalität der meisten Krypto-Bots umfasst in der Regel die folgenden Komponenten:

1. Analyse der Marktdaten. Dieses Modul sammelt und speichert rohe Marktdaten aus verschiedenen Quellen, interpretiert sie und entscheidet, ob ein bestimmter Kryptowährungswert gekauft oder verkauft werden soll. Bei den meisten Bots können die Benutzer selbst bestimmen, welche Datenarten in den Signalgeneratorsektor eingehen, um genauere Ergebnisse zu erhalten.

2. Marktrisikoprognose. Dieses Modul nutzt wie das vorherige die Marktdaten zur Berechnung des potenziellen Risikos, entscheidet aber in der Regel nicht, was und wann gekauft werden soll, sondern wie viel in einen bestimmten Kryptowährungswert investiert werden soll. Wenn beispielsweise die Risiken hoch sind, wird das Modul beschließen, 1-5 USD zu investieren, wenn das Minimum 100 USD ist.

3. Kauf und Verkauf von Vermögenswerten. Dieses Cryptocurrency-Botmodul verwendet eine API, um einen Cryptocurrency-Asset an einer Cryptocurrency-Börse zu kaufen oder zu verkaufen. Basierend auf den Spezifikationen des Bots und den Präferenzen der Nutzer kann er sowohl schnelle Käufe und Verkäufe als auch kleine, regelmäßige Verkäufe von Münzen tätigen, um seinen eigenen Einfluss auf den Markt zu lockern.

Es gibt verschiedene Arten von Bots. Zu den wichtigsten Bots gehören Arbitrage-Trading-Bots und Market-Making-Bots. Arbitrage-Trading-Bots betrachten die Preise an verschiedenen Kryptowährungsbörsen und handeln zwischen ihnen, um Gewinne zu erzielen. Market-Making-Bots geben konsequent Kauf- und Verkaufsaufträge ab, um vom sogenannten Spread zu profitieren. Solche Bots kaufen einen günstigen Coin und verkaufen ihn immer wieder an einen höheren Bieter.