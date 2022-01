Analyse der eigenen Website - Tools helfen

Photo by Myriam Jessier on Unsplash

Google Analytics ist das bekannteste und am weitesten verbreitete Tool für die Erstellung und Analyse von Websites. Aber es gibt Alternativen, die verschiedene Vorteile haben. Was die Tools können, welche Erkenntnisse sinnvoll sind und was man dann daraus macht, ist fast schon eine Wissenschaft für sich. Fakt ist aber: Ohne Analyse macht es wenig Sinn.

Gründe für die Analyse der Website

Eine Website kann vieles sein: Über den Shop werden Waren und Dienstleistungen vertreiben. Ratgeber informieren und untermauern die eigene Kompetenz. Als Visitenkarte informiert die Website über die eigene Geschäftstätigkeit. Vielleicht sind auch Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen Dienstleistern, Interessierten oder angeschlossenen Unternehmen vorhanden. Das alles kann die Website aber nur leisten, wenn sie gefunden wird. Die Website ist kurz zusammengefasst das Aushängeschild, die Visualisierung einer Marke.

Es geht also um Auffindbarkeit über die Suchmaschinen, die Website sollte möglichst unter den ersten paar Treffern angezeigt werden. Ideal ist, wenn das nicht nur für einen, sondern für mehrerer relevanter Suchbegriffe funktioniert. Damit das dauerhaft so ist, müssen Websites immer wieder optimiert und angepasst werden. Denn Märkte und Technologien sowie die Zielgruppen verändern sich genauso wie die Suchmaschinen. Suchmaschinenoptimierung ist kein einmaliges Ding, sondern ein dauerhafter Prozess. Um das zu leisten, ist eine dauerhafte Überwachung der Website sinnvoll. Wer besucht die Website? Wie viele Besucher sind das in einem festgelegten Zeitrahmen, woher kommen sie, und was tun sie auf der Website? Diese Informationen liefert eine Website Analyse.

Tools sammeln Informationen und erstellen Statistiken

Wer sich im Netz bewegt, hinterlässt Spuren. Nahezu jede Website platziert Cookies auf dem Rechner der Besucher, Tracking-Tools sind flächendeckend im Einsatz. Mit Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 ist der Einsatz von Trackingtools etwas schwieriger geworden, aber er ist immer noch erlaubt. Google Analytics speichert zwar Daten in den USA, aber auch dieses Tool kann DSGVO-konform genutzt werden. Mit ein paar Einstellungen ist das möglich. Google ist mit 95 Prozent Marktanteil die am häufigsten genutzte Suchmaschine im deutschsprachigen Raum. Google Analytics ist das Analysetool von Google, hilft also bei der Analyse von Websites aus Sicht von Google. Das mag erklären, warum das Tool so beliebt ist. Ein anderer Grund liegt sicherlich in der einfachen Bedienbarkeit und der Qualität der vom Tool bereitgestellten Daten.

Matomo: Früher Piwik Web Analytics

Matomo liegt auf Platz 2, wenn es um die Beliebtheit der Tools geht. Es handelt sich hier um ein Open-Source-Projekt, das den Datenschutz in den Fokus rückt. Die Daten werden also transparent dargestellt, Unternehmen haben eine sehr hohe Kontrolle über die eigenen Daten. Als ethische Alternative zu Google Analytics ist das Tool beliebt. Website-Traffic und Daten-Updates werden in Echtzeit analysiert, alles ist individuell einstellbar. Das Tool erstellt detaillierte Statistiken.

Adobe Analytics: Fortgeschrittene Datenanalyse

Dieses Tool ermöglicht tiefe Einblicke und ist entsprechend komplex aufgebaut. Die Benutzeroberfläche ist mehrdimensional und erfordert eine längere Einarbeitungszeit. Deshalb ist der Umgang nicht so einfach. Aber auch Adobe Analytics ermöglicht Multichannel-Datenerfassung und Website-Path-Analyse. Das Tool ist kostenpflichtig, die Preise orientieren sich am Traffic-Volumen.

Fazit: Viele Tools, ein Ziel

Das sind nur drei von insgesamt zahlreichen Tools, die bei der Analyse der eigenen Website helfen. Welches Tool man verwendet, hängt von den Schwerpunkten, der Erfahrung mit Website-Analyse und den Zielen ab. Das sind individuelle Faktoren, die eine kategorische Empfehlung eines bestimmten Tools schwierig machen. Wichtig zu wissen ist aber: Es gibt sinnvolle Alternativen zu den Großen auf dem Markt.