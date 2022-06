Auf der Suche nach einem SEO Spezialist?

SEO ist in aller Munde. Wer irgendetwas mit Webseiten zu tun hat, der wird auch sehr schnell auf SEO, also Suchmaschinenoptimierung, stoßen. Nicht jeder springt vor Freude im Dreieck, wenn er erfährt, dass Inhalte online so gestaltet werden können, dass sie langfristig Besucher und somit Kunden bringen.

Foto: NisonCo PR and SEO via unsplash.com

Doch genau das ist mit SEO erreichbar – wenn man denn die nötige Zeit investiert. In der Realität sieht es meist so aus, dass externe Hilfe die beste Idee ist. Wer selbst kein Spezialist ist, der muss sich eben so einen ins Boot holen. Denn ein SEO Spezialist kann jedes Business auf ein neues Level heben.

Suchmaschinenoptimierung und ihre Bedeutung

Bevor es darum geht, wann und ob ein SEO Experte für das eigene Unternehmen überhaupt sinnvoll ist, muss erst einmal herausgestellt werden, warum Suchmaschinenoptimierung heutzutage so wichtig ist. Das hat zwei große Gründe: das Potenzial und die wachsende Herausforderung.

Was mit Potenzial gemeint ist, sollte eigentlich klar sein: Google bestimmt das Internet wie kein anderes Unternehmen und wird von Millionen Menschen jeden Tag zigfach genutzt, um Fragen zu beantworten, Hilfe zu bekommen oder neue Inhalte zu entdecken. Somit gibt es auch kaum ein Unternehmen, das seine Zielgruppe nicht über Google finden kann – und umgekehrt. Suchmaschinenoptimierung ermöglicht es, dass das eigene Unternehmen weit oben (oder ganz oben) in den Suchergebnissen angezeigt wird und enormer Traffic entsteht.

Der zweite Grund dafür, dass man so viel über SEO hört, ist, dass es mittlerweile eine hart umkämpfte Disziplin des Internetmarketings ist. Neben Social Media Marketing und Paid Ads gehört SEO zu den Grundfesten eines jeden Unternehmens mit einer Online-Präsenz. Logischerweise ist die Konkurrenz in den letzten Jahren extrem gewachsen. Also hört man unter anderem so viel über SEO, weil man schon verdammt viel Ahnung haben muss, um Erfolge zu sehen.

So viel SEO kann man selbst erledigen

Es gibt viele Unternehmer, die SEO noch selbst übernehmen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch sinnvoll und verständlich. Wer beispielsweise viele Kunden vor Ort gewinnt (z.B. ein Imbiss), der kann SEO eher als zweitrangig ansehen.

Informationen über SEO-Grundlagen gibt es:

- in Büchern

- auf YouTube

- auf Blogs

- in Kursen vor Ort und online

- durch Coachings

die Konkurrenz in Grenzen hält, wagen viele daher den Schritt und übernehmen SEO selbst. Doch irgendwann wird das schwierig.

Deshalb lohnt sich ein SEO Spezialist (fast) immer

Dass man SEO selbst lernen und umsetzen kann, heißt noch nicht, dass es auch sinnvoll ist. Denn es müssen einige Faktoren bedacht werden. Die wachsende Konkurrenz sorgt dafür, dass SEO keine einmalige Sache ist. Es muss ständig überarbeitet und optimiert werden. Immer wieder passiert es Unternehmern, dass sie plötzlich aus allen Wolken fallen, weil sie ihre Top-Rankings verlieren. Doch wenn jemand besseres SEO betreibt, passiert das nun mal.

Der andere große Faktor, den viele nicht bedenken, wenn sie glauben, sie könnten SEO einfach nebenbei erledigen: Es dauert, bis man ein SEO Spezialist ist. Die theoretischen Grundlagen sind eine Sache – diese lassen sich oftmals in einem Kurs oder guter Online Recherche erwerben. Aber die praktische Erfahrung, das auf dem Laufenden bleiben und die kleine aber wichtigen Kniffe? All das geschieht nicht nebenbei.

Somit muss jeder entscheiden, ob es sich lohnt, wertvolle Arbeitszeit für SEO zu verwenden – oder ob es nicht sinnvoller ist, jemanden zu beauftragen, der Experte ist. So gut wie jedes Unternehmen profitiert davon, sich in SEO Fragen beraten zu lassen. Ob auf Dauer oder nur am Anfang, kann dann ja immer noch entschieden werden. Doch zum Einstieg lohnt sich ein SEO Spezialist eigentlich immer.