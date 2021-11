Beliebte iOS-Spiele: Rätseln und Planeten erforschen

Auch in dieser Woche holen sich iOS-Nutzer wieder jede Menge Spiele auf ihre Geräte. Die Auswahl zeigt: Während einige ihrem Forschungsdrang folgen, sind andere lieber zen-mäßig unterwegs.

Brauchen wir nicht alle einen friedlichen Ort, um unsere Gedanken zu zentrieren und innere Ruhe zu finden? Einige gehen dafür in die Natur, andere legen sich einfach auf die Couch. Für mehr Entspannung unterwegs kann man sich einen virtuellen Zen-Raum designen.

Ein ruhiges und in gedeckten Tönen gestaltetes Gameplay erwartet den Spieler in «Zen Match - Relaxing Puzzle». Viele knifflige Rätsel sind zu lösen, damit immer mehr Designs und Gegenstände freigeschaltet werden und der perfekte Zen-Ort entsteht. «Zen Match - Relaxing Puzzle» erobert den Top-Ten-Spitzenplatz in dieser Woche.

«Erkunde das Universum!» lautet das Motto von «Moon Pioneer». Hier ist der Spieler also im Weltraum unterwegs und erkundet die verschiedenen Planeten. Dort genießt er nicht nur den Ausblick, sondern muss auch Öl sammeln, Forschungszentren errichten und Fabriken bauen. «Moon Pioneer» schafft es damit auf Platz drei der Top Ten.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 6 Pou Zakeh Limited 1,99 7 Townscaper Raw Fury 4,99 8 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 6,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 True Skate True Axis 1,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 2 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos 3 Moon Pioneer Voodoo kostenlos 4 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 5 Clash Royale Supercell kostenlos 6 Bridge Race SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 7 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 8 Hyper Drift! Irina Andreeva kostenlos 9 Traffic Cop 3D Kwalee Ltd kostenlos 10 MAD FUT 22 Draft & Pack Opener Madfut kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Poly Bridge 2 Dry Cactus 4,99 6 Townscaper Raw Fury 4,99 7 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 8 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 9 FTL: Faster Than Light Subset Games 9,99 10 EXIT – Der Fluch von Ophir USM 5,99

Meistgeladene iPad-Games