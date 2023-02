Darf das Einkaufserlebnis etwas persönlicher sein?

Nach zwei Boomjahren, befeuert durch die Auswirkungen der Coronapandemie, erlebte der Onlinehandel 2022 eine Ernüchterung. Viele Händler hatten erwartet, dass sich das Wachstum ungebremst fortsetzen würde. Doch selbst bei großen Händlern wie Amazon, Zalando oder der Otto Group brachen die Zahlen spürbar ein. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Russlands Angriff auf die Ukraine, in der Folge massive wirtschaftliche Verwerfungen und explodierende Energiepreise.

Doch es kommt ein weiterer Grund für das Abflauen beim E-Commerce hinzu, der hinter vorgehaltener Hand von vielen Marktexpertinnen und Marktexperten bestätigt wird: eine sich einschleichende Online-Müdigkeit. Gewisse Trends halten immer nur für eine gewisse Zeit. So war das auch einst mit der „Geiz-ist-geil-Mentalität“ beim Einkauf in Elektronikmärkten, so ist es heute beim mitunter ausbleibenden oder nur mittelmäßigen Shoppingerlebnis auf digitalen Kanälen.

Bewusstes und nachhaltiges Shoppen wird wichtiger

Keineswegs bedeutet dies jedoch, dass der E-Commerce auf dem absteigenden Ast ist. Die Zukunft ist ganz klar digital. Aber eben nicht mehr nur: Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich neben der 24/7-Verfügbarkeit des E-Commerce auch und gerade mehr persönliche Erlebnisse und Beratungen sowie einen stärkeren Fokus auf das bewusste und nachhaltige Einkaufen auch im Netz.

Was das konkret bedeuten könnte, machen aktuell mit großem Erfolg die beiden Unternehmen Shopopop und Ankorstore vor. Beide haben ihre Wurzeln in Frankreich.

Shopopop setzt auf nachhaltige Lieferungen bis zur Haustür und hat sich für diese Logistik-Innovation in Deutschland zunächst ganz bewusst Berlin mit seinem dichten innerstädtischen Netzwerk ausgesucht.

Die Erfolgsgeschichte von Shopopop nahm ihren Ursprung 2014 in Indien. Unternehmensmitgründer Antoine Cheul beobachtete dort das Erfolgsmodell der „Dabbawallas“: Dahinter stecken Lunchboxen, die sich indische Büromitarbeiterinnen und -mitarbeiter während der Mittagspausen von privaten Fahrern ins Office liefern lassen. Zur selben Zeit erlebten die Fahrgemeinschaft und die Supermarkt-Abholstation in Europa einen Boom.

Die Vision von Shopopop: Menschen helfen Menschen

Schnell entstand daraus eine konkrete Geschäftsidee: Könnten die Leute nicht ihre regelmäßigen Fahrten nutzen, um ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen, indem sie ihnen ihre Einkäufe nach Hause liefern?

Wenige Jahre später ist daraus der führende europäische Crowdshipping-Service entstanden – für eine komplett neue Form des lokalen Lieferdienstes. Shopopop eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, sich mit nachhaltigen Lieferungen vor Ort zu verankern. Gleichzeitig können Einzelpersonen ihre täglichen Fahrten optimieren und sich etwas Geld dazuzuverdienen. Shopopop ist nach eigenen Angaben Europas Nummer eins für Lieferungen zwischen Privatpersonen und beschäftigt heute bereits mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis heute hat Shopopop mehr als vier Millionen Lieferungen für 2.000 Partnergeschäfte organisiert – in Deutschland etwa für Decathlon, Spar, Famila und seit kurzem auch für EDEKA.

Die Geschäftsidee der Franzosen ist für Europa nicht nur neu – sondern auch nachhaltig: Indem Fahrten zusammengelegt werden und der Verkehr gebündelt wird, reduziert sich der gesamte Kohlendioxidausstoß erheblich.

Auf dem Nachhauseweg nehmen Lieferanten Waren für die Nachbarn mit

Und so funktioniert das Crowdshipping onkret: Der Händler nutzt Shopopop und kann der Kundin oder dem Kunden so eine Direktlieferung nach Hause anbieten. Die geplante Lieferung wird in einer Datenbank hinterlegt, auf die die privaten Zusteller per App zugreifen. Der Lieferant nimmt den Auftrag, der auf seiner Route liegt, an. Die Kundin oder der Kunde bekommt Bescheid, dass die Lieferung auf dem Weg ist – und erhält einen Code per SMS und/oder per E-Mail. Mit diesem Code wird dann die Lieferung validiert. Für seine Mittlerdienste erhält der Zusteller in der App einen kleinen Betrag gutgeschrieben und kann sich das Guthaben anschließend aufs Konto überweisen.

Innovative Plattform soll lokale Händler stärken

Die Innovationsfreude und die französischen Wurzeln hat Shopopop mit dem zweiten „Reformator“ im deutschen Handel gemein: Ankorstore. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, gerade kleinere und mittelgroße Handelsunternehmen im Wettbewerb gegen die großen, aber auch sehr unpersönlichen Handelsplattformen wie Amazon zu unterstützen. Gelingen soll das mit einem innovativen B2B-Marktplatz für Einzelhändler. Als Großhändler will die Plattform kleinere Geschäfte, online wie offline, mit neuen und innovativen Waren versorgen. Auf diese Weise können auch kleinere Händler gegenüber ihren Kunden damit werben, stets die aktuellsten Produkte im Sortiment zu haben.

Neben Deutschland ist Ankorstore auch in mehr als 30 weiteren europäischen Ländern aktiv. Das Manager Magazin lobte: „Ankorstore wurde in nur zwei Jahren zum Einhorn“ – also zu einem Start-up mit einer Marktbewertung von mehr als einer Milliarde Euro.

Constantin Langholz-Baikousis, General Manager DACH bei Ankorstore:. „Wir wollen das Gleichgewicht im Handel wiederherstellen. Damit befähigen wir unabhängige Einzelhändlerinnen, Einzelhändler und Marken, im globalen Maßstab konkurrenzfähig zu bleiben, und sorgen dafür, dass Menschen wieder vermehrt in der Innenstadt einkaufen wollen.”

Das Einzigartige ist die Produktauswahl: Im Angebot sind fast zwei Millionen Produkte von rund 30.000 kuratierten Marken aus 28 europäischen Ländern. Einzelhändlerinnen und Einzelhändler können bereits ab einem Mindestbestellwert von nur 100 Euro neue Produkte für ihre Shops bei Ankorstore bestellen. Mehrmarkenbestellungen von mehr als 300 Euro werden dabei kostenlos verschickt.