Das beste VPN finden

Ein VPN sorgt für mehr Sicherheit im Netz . Studenten oder Angestellte von Firmen, die nicht vor Ort auf das Netzwerk des Unternehmens oder der Universität zugreifen können, können dafür VPNs nutzen. Die sichere Verbindung über ein virtuelles Netzwerk verschlüsselt Anfragen an Webserver und erlaubt den Zugriff auf sensible Daten, ohne sich vor Angriffen fürchten zu müssen.

Photo by Privecstasy on Unsplash

Heute, wo der Datenschutz und die Cyberkriminalität im Augenmerk liegen, gibt es immer mehr Angebote für VPN-Services. Woran erkennt man den besten Anbieter? Hier gibt es eine kurze Einleitung und die besten Tipps zum Thema effektives VPN.

Was ist ein VPN?

Das Virtuelle Persönliche Netzwerk ist eine private Netzwerkverbindung, die durch fremde Einflüsse nicht einsehbar und nachverfolgbar ist.

Der VPN-Client erstellt nach Installation eine virtuelle Netzwerkkarte, die durch einen sicheren „Tunnel“ eine verschlüsselte Anfrage des Internet-Nutzers an ein VPN-Gateway sendet. Dieses tauscht die IP-Adresse des Anwenders mit seiner eigenen aus und führt die Anfrage, die durch den User an das Internet gesendet wurde, in seinem Auftrag aus.

Die Daten werden von dem Webserver an das VPN-Gateway geleitet und von ihm zurück zu dem Endgerät des Anwenders. So wird die IP-Adresse des Users selbst nicht auf Webservern gespeichert und hinterlässt damit keine nachverfolgbare Spur zu dessen Standort und Netzaktivitäten. In diesem Fall ist der Zweck des VPNs, die IP-Adresse des Users zu verschleiern.

Es gibt aber auch andere Anwendungen: Durch das Auswählen eines VPN-Gateways übernehmen wir dessen Standort für unsere Handlungen im Internet. Dieses VPN-Gateway kann beispielsweise einem Firmennetzwerk nachempfunden sein. Durch diese Authentifizierung kann ein Mitarbeiter aus dem Homeoffice auf das Firmennetzwerk zugreifen, als säße er im Büro (End-to-Site Verbindung). Oder man wählt einen VPN-Server in einem anderen Land an und nutzt so geographisch blockierte Inhalte.

VPN-Modelle

Ein VPN beschreibt in der Regel die Software, durch die man den Client installiert und die virtuelle Netzwerkkarte einrichtet. Es gibt aber auch Hardware-Varianten der Technik, die die Software tragen und die Installation nicht notwendig machen. Plug-and-Play „Hosentaschenrouter“ (beispielsweise der Privacy Cube von DN8) werden an einen Router angeschlossen und schützen sofort alle Geräte des Netzwerks.

Manche Router-Hersteller inkludieren inzwischen ebenfalls integrierte VPN-Clients. In diesem Fall hat man aber nicht die Gelegenheit selbst zu entscheiden, welchen Anbieter wir nutzen wollen. Die Auswahl des VPN-Anbieters ist aber entscheidend, für die Leistung des Sicherheitsdienstes. Daneben sind auch die Einstellungen des VPNs und der genutzten Geräte hilfreich, um die Effizienz des VPN optimieren zu können.

Welche Unterschiede gibt es bei den Anbietern?

· Eigene Rechenzentren – Besitzt der VPN-Anbieter seine eigenen Rechenzentren, hat er Kontrolle über die physische Sicherheit der Server. Im Gegensatz zu Mietservern oder virtuellen Servern können sie einsehen, wer Zugriff zu den Daten hat und deren Schutz garantieren.

· Partnerschaften – Manche Rechenzentren liegen im Ausland. Deshalb können sie mitunter auch von US-amerikanischen Firmen gesteuert werden. In dem Fall gilt für die Server der US Telecommunications Act. Das US-Gesetz hält sich nicht an die hohen Anforderungen der DSGVO und kann so jederzeit durch die Regierung dazu aufgefordert werden, Daten zu übermitteln.

· Datensicherung – Die VPN-Server sollten keine Daten speichern. So sind sie nicht für andere zugänglich und können auch durch den Service selbst nicht weiterverkauft werden.

· Verschlüsselung – Wenn Daten zwischengespeichert werden müssen, sollten sie auf verschlüsselten Festplatten vorliegen. Selbst wenn jemand diese in die Finger bekommt, können sie nicht ausgelesen werden. Ein guter Anbieter nutzt effektive Verschlüsselungsmethoden. DN8 ist beispielsweise weltweit derzeit der einzige Service, der die VPN-Schlüssel automatisch alle 24 Stunden austauscht, um das Knacken der Codes vollständig zu verhindern.

· Kosten – VPNs basieren teilweise auf Open-Source-Software. Manche Anbieter bieten ihren Service so kostenfrei an. Diese Angebote sind aber oft sehr Spam-lastig, nicht genügend gesichert oder stehen im Verdacht, ihre Nutzerdaten an Datenanalyseunternehmen zu verkaufen. Ein kostenpflichtiger Service hat genügend Kapital, um wirklich den besten Schutz zu bieten. Viele von ihnen nutzen ebenfalls die Open-Source-Basis, aber haben sie wie DN8 ihren eigenen Ansprüchen entsprechend weiterentwickelt.

· Technik – Software-VPNs werden installiert und durch einen Client auf dem Computer eingerichtet. Ein Hardware-VPN wie der DN8 Privacy Cube verbindet sich direkt mit dem Router und übernimmt die Einrichtung eigenständig. Das Gute daran: es sind nicht nur die einzelnen Geräte gesichert, auf die man den VPN-Client laden konnte. Jedes Gerät im WLAN des Routers ist geschützt.

Fazit

Ein VPN kann uns dabei helfen unser berufliches und privates Leben zu schützen. Informationen bezüglich unserer Internetaktivitäten und Daten, die in unserem Netzwerk gespeichert sind, werden so effektiv abgesichert. Durch die Verschlüsselung und Verschleierung der IP bewegen wir uns, ohne Spuren zu hinterlassen, durch das Web.

Unsere Daten werden nicht gesammelt oder missbraucht und niemand kann uns überwachen. Um den besten Service zu finden, sollte man mehrere Anbieter von VPNs vergleichen. Ihr Angebotsumfang ist durchaus wichtig, um die beste Lösung zu finden. Die oben genannten Faktoren sollte man dabei beachten.