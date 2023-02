Deshalb entscheiden sich immer mehr Menschen für einen Bachelor per Fernstudium

Das Konzept Fernstudium boomt. Menschen in ganz Deutschland wollen sich weiterbilden und ihre Karrierechancen steigern – ohne dabei zum Vollzeitstudierenden zu werden. Denn oftmals kommen Verpflichtungen oder der aktuelle Job an erster Stelle. Alles aufzugeben, um noch einmal zu studieren, ist meist nicht möglich oder sinnvoll.

Foto: Chris Montgomery via unsplash.com

Ein Fernstudium kann da eine tolle Alternative sein. Natürlich hat auch die Corona Pandemie dazu beigetragen, dass sich Menschen dem digitalen Lernen immer mehr öffnen. Einige haben sogar erkannt, dass sie von zu Hause aus besser arbeiten. Aber reicht das schon als Begründung dafür, warum immer mehr Menschen ihren Bachelor per Fernstudium machen?

Karrierechancen steigern: Arbeitserfahrung ist leider nicht alles

Praktisches Wissen kann viel wert sein – gerade im Arbeitsalltag. Viele Arbeitnehmer haben nie studiert und halten doch ganze Abteilungen oder gar Unternehmen am Laufen. Somit muss klar sein: Ein Studium allein macht noch keinen guten Arbeiter aus.

Aber es ist nun mal auch so, dass ohne einen Hochschulabschluss viele Karrierechancen verwehrt bleiben. Manchmal ist das verständlich, manchmal weniger. Natürlich sind in vielen Berufen wissenschaftliche Grundlagen wichtig – als Mechatroniker oder als medizinische Fachkraft zum Beispiel.

Gleichzeitig gibt es viele Kompetenzen, die man sich selbst aneignen kann. Vielen Softwareentwicklern gelingt es beispielsweise durch reines Interesse, ihre Fähigkeiten auszubilden. Trotzdem bewerben sie sich um dieselben Stellen wie Menschen mit einem Hochschulabschluss. Somit kann der Bachelor in diesem Fall eine Zugangsvoraussetzung sein. Genau das erleben viele Menschen, weshalb sie dann einen Mittelweg wählen: Studium ja, aber bitte nach den eigenen Vorstellungen.

Freiheiten genießen: Organisationstalente haben Vorteile

Es gibt Menschen, denen liegt ein Fernstudium weniger. Wer sich nicht ohne externe Anreize zum Arbeiten zwingen kann, könnte Probleme bekommen. Auch das Lernen in einem sozialen Umfeld ist vielen Menschen wichtig. Doch für alle anderen gilt: Ein Fernstudium bedeutet Freiheit.

Denn wer nicht in einem Vorlesungssaal sitzen muss, der kann am idealen Ort, zur besten Zeit und nach eigenem Gemüt lernen. Wer sich dann noch mit digitalen Lernmethoden wohlfühlt, hat mit einem Bachelor per Fernstudium praktisch den Jackpot geknackt. Motivierte und ambitionierte Freigeister fühlen sich daher von Hochschulen, die ein Fernstudium anbieten, besonders angesprochen.

Berufliche oder familiäre Verpflichtungen: Ein Campusleben ist oft keine Option

Auf der einen Seite stehen die Menschen, die freiwillig auf die typische Uni-Erfahrung verzichten. Auf der anderen stehen diejenigen, die diese Option einfach nicht haben. Ist man bereits seit einigen Jahren im Beruf unterwegs, möchte man seine aktuelle Stelle wahrscheinlich nicht aufgeben. Der Bachelor ist ja dazu da, die Karrierechancen zu steigern. Für einige Jahre nicht im Beruf zu sein, schmälert die Chancen wieder.

Es kann auch persönliche Verpflichtungen geben. Menschen mit Kindern oder kranken Angehörigen brauchen jede freie Minute ihres Tages, um alles zu bewerkstelligen. Die Fahrt zur Universität, die Pause zwischen Seminaren und selbst die netten Sozialkontakte sind einfach nicht unterzukriegen. Ohne die Option Fernstudium könnten viele dieser Menschen überhaupt nicht studieren.

Träume verwirklichen: Es gibt immer neue Ziele

Ein Bachelor Studiengang kann aufgrund einer inneren Überzeugung angegangen werden. Gerade Menschen in höherem Alter spüren oft, dass sie noch einiges zu bieten haben. Natürliche Neugier und Wissensdurst können somit eine gute Motivation sein, um nochmal zu studieren. Manchmal wird dabei etwas völlig Neues ausprobiert. Ein Mechaniker lernt etwas über Ernährungskunde, ein Psychologe wird zum Softwareentwickler.

Manchmal wird aus einem grundlegenden Interesse an einer Disziplin oder einem Fachgebiet auch noch mal ein völlig neuer Lebensweg. Gerade jüngere Generationen sind nicht in dem Glauben aufgewachsen, 40 Jahre im selben Beruf zu arbeiten. Stattdessen werden Flexibilität und Freiheit großgeschrieben. Somit kann ein Bachelor Studium auch noch mal angefangen werden, um mit 30, 40 oder 50 Jahren eine neue Karriere zu starten.