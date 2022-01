Deutschland erlaubt Fonds, bis zu 20% ihres Vermögens in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren

Deutschland plant, bestimmten institutionellen Fonds zum ersten Mal zu erlauben, Milliarden von Dollar in Krypto-Assets zu investieren. Ein Gesetz, das am Montag in Kraft tritt, erlaubt es sogenannten Spezialfonds mit festen Anlageregeln, bis zu 20 % ihres Vermögens in Bitcoin und andere Krypto-Assets zu stecken. Die Fonds, auf die nur institutionelle Anleger wie Pensionsgesellschaften und Versicherungen zugreifen können, verwalten derzeit rund 1,8 Billionen Euro (2,1 Billionen Dollar).

by Zoltan Tasi on unsplash.com

Foto: by Zoltan Tasi on unsplash.com

Die Gesetzgeber auf der ganzen Welt haben Krypto-Vermögenswerte nur langsam akzeptiert, da deren Bewertungen stark schwanken und die Märkte von einer kleinen Anzahl von Anlegern dominiert werden. Für mehr Information kann man alles auf Plus500 nachlesen.

Der Schritt markiert eine Verschiebung der Anlageklasse in den Mainstream und folgt auf Investitionen von einigen der größten Namen in der Finanzbranche, darunter Mike Novogratz und Alan Howard.

"Die meisten Fonds werden zunächst deutlich unter der 20-Prozent-Marke bleiben",

sagt Tim Kreutzmann, Experte für Krypto-Assets beim BVI, dem Verband der deutschen Fondsindustrie. "Zum einen haben institutionelle Anleger wie Versicherungen strenge regulatorische Vorgaben für ihre Anlagestrategien. Andererseits müssen sie auch in Kryptowährungen investieren wollen."

Die Volatilität der Anlagen könnte für solche Investoren in Deutschland, die traditionell sehr konservativ sind, nicht attraktiv sein, so Kamil Kaczmarski, ein Berater für Finanzdienstleistungen bei Oliver Wyman LLC, einer Unternehmensberatung. Er geht davon aus, dass die Fonds mit Kryptowährungen auf niedrigem Niveau experimentieren werden, wobei die meisten von ihnen frühestens in fünf Jahren an die Schwelle herankommen werden.

Der Vermögensverwalter der Deutschen Bank AG, die DWS-Gruppe, beobachtet die Entwicklungen, plant aber derzeit keine Fonds, die Kryptowährungen kaufen, so eine Sprecherin. Die DekaBank, einer der größten Vermögensverwalter des Landes, hat Investitionen in digitale Währungen in Erwägung gezogen, aber noch keine Entscheidung getroffen, sagte ein Sprecher.