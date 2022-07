Die 11 besten Video-Chat-Apps, nach dem Prinzip der Omegle-Seite

Im Jahr 2009 wurde Omegle zu einer echten Entdeckung im Bereich der Online-Kommunikation. Das Unternehmen setzte den Trend zu Zufalls-Chats — zunächst im Textformat und ein Jahr später auch als Video-Chat. Leider hat sich der Pionier auf seinem Gebiet nicht sonderlich aktiv weiterentwickelt und zum Beispiel keine mobile Anwendung entwickelt, sondern sich auf die Anpassung an den Handybildschirm beschränkt.

Photo by Ilyuza Mingazova on Unsplash

Doch die Zeit vergeht und Chat-Roulettes haben nicht nur nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt, sondern ganz im Gegenteil — durch COVID-19, erleben sie eine Wiedergeburt. Damit einhergehend sind auch neue Anforderungen der Nutzer entstanden. Die Kommunikation sollte zuverlässiger sein, die Moderation sollte schneller sein, das Publikum sollte von besserer Qualität sein, und die Funktionalität sollte viel breiter und vielfältiger sein. In diesem Punkt kann Omegle schon jetzt nur schwer mit den neuen Zufalls-Videochats konkurrieren.

Omegle Alternativen: Beste Zufalls-Chats

Wir empfehlen, eine Auswahl an Diensten zur Partnersuche und Videokommunikation mit zufälligen Fremden in Erwägung zu ziehen, die moderne Lösungen und einen qualitativ hochwertigen Service bieten, unabhängig davon, warum du gekommen bist: um Liebe zu finden, neue Freunde zu finden, deine Sprachkenntnisse zu verbessern oder einfach deinen Horizont zu erweitern und Spaß zu haben.

Hoop Live Video Chat: Xlive

Hoop ist ein Online-Videochat auf iOS, der Gesprächspartner zusammenbringt und sie miteinander verbindet. Neben dem Chat via Kamera bietet die Plattform auch Textchats und kurze Video-Selfies, die geteilt werden können.

Ein interessanter Mechanismus, den sich der Dienst von den üblichen Social Games abgeschaut hat: Beim täglichen Start der Anwendung erhält der Nutzer Aufgaben und Belohnungen.

Nowchat

Ein Zufalls-Videochat mit einer recht standardmäßigen Liste von Funktionen, der für die Verwendung auf Apple-Smartphones entwickelt wurde. Wenn du die Anwendung startest, werden nur wenige Schaltflächen auf dem Telefondisplay angezeigt, darunter die Auswahl des Geschlechts des Gesprächspartners und der Start eines Chats.

Allerdings sind die „Anrufe“ in Nowchat nicht unbegrenzt, außerdem ist die Geschlechterauswahl nicht für jeden verfügbar. Um Zugang zu allen Videochat-Funktionen zu erhalten, musst du ein Abonnement abschließen — von 5,49 $ pro Woche bis 45,99 $ für 6 Monate.

Der Dienst verfügt über eine Freundesliste und ein Benutzerprofil, in dem du deinen Namen, dein Geschlecht, dein Alter und dein Land angeben kannst.

CooMeet

Obwohl die Seite schon vor längerer Zeit ins Leben gerufen wurde, versuchen die Betreiber von CooMeet, mit den Trends Schritt zu halten und ihren Service ständig zu verbessern, was diese Omegle alternative auszeichnet.

Sie basiert auf einem Zufalls-Videochat, hat aber ihre eigenen Besonderheiten. Die Zielgruppe von CooMeet sind also in erster Linie Männer, und die Entwickler haben alles getan, um sicherzustellen, dass auf der anderen Seite des Bildschirms stets ein sympathischer Fremder sitzt, der auf herzliche Kommunikation eingestellt ist. Um die höchste Servicequalität auf CooMeet zu gewährleisten, sind die Moderatoren und der technische Support immer ansprechbar und jederzeit bereit zu helfen.

Natürlich umfasst die Liste der Funktionen des Zufalls-Chats auch Text-Chat und Audio-Kommunikation mit einem integrierten Übersetzer, verschiedenen Filtern und Einstellungen. All das ist auch in der mobilen Anwendung für iOS und Android verfügbar. Die Wahl eines bequemen Kommunikationsformats bleibt dabei dem Nutzer überlassen.

Minichat: Videochat, Texten

Ein klarer und einfacher Zufalls-Chat, der die Funktionen von Text- und Videokommunikation sowie einzelne Elemente sozialer Netzwerke kombiniert. Minichat kann sowohl auf der Website als auch in den Apps für Android und iOS genutzt werden.

Zu den Möglichkeiten der Plattform gehören:

Erstellen eines Profils mit persönlichen Informationen und Fotos; Suche nach Personen nach Alter, Geschlecht, Ort und sogar Name; Videokommunikation mit zufälligen Gesprächspartnern; Versenden von Textnachrichten; unbegrenzte Suche und Ansicht der Profile anderer Nutzer.

Einer der Hauptvorteile von Minichat ist, dass sowohl für Standard- als auch für Zusatzfunktionen keine Gebühren anfallen. Auf der Seite der mobilen App werden jedoch In-App-Käufe angezeigt.

Coco — Live-Video-Chat

Coco ist nicht nur eine Dating-App. Es ist eine beliebte Plattform für Videostreaming und Kommunikation. Nutzer können Follower aufbauen sowie Popularität und lokale Währung verdienen, die in reguläres Geld umgewandelt werden kann.

Außerdem kannst du in Online-Chats nicht nur unter vier Augen, sondern auch in kleinen Gruppen mit Freunden kommunizieren.

In Coconut kannst du nicht nur Menschen aus der ganzen Welt treffen, sondern auch Videonachrichten an Freunde und Abonnenten senden.

Joi Live Video Chats

Praktisches Chat-Roulette, zu dessen Hauptvorteilen der integrierte Übersetzer gehört. Mit diesem kannst du während eines Video-Chats flüchtig Text übersetzen. So verschwinden sogar Sprachgrenzen, wenn du Joi benutzt.

Unter anderem verspricht der Chat folgende Funktionen:

Filtern von Nutzern nach Geschlecht und Geolocation; Anschauen von Kurzvideos von ausgewählten Nutzern; Veröffentlichen von Kurzvideos in deinem Profil; Abonnieren von bekannten Nutzern, um jederzeit bequem per Video kommunizieren zu können; Gesichtsunschärfe, wenn du einen Videoanruf mit einem Fremden beginnst.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass der Schutz und die Sicherheit aller Menschen für sie Priorität hat, daher können sich die Nutzer jederzeit über Verstöße gegen die geltenden Regeln beschweren.

Cuff: Video Chat, Make Friends

Cuff ist ein praktischer Videochat, mit dem du passende Gesprächspartner auf der ganzen Welt finden kannst. Eines der Merkmale des Dienstes ist die Auswahl der Fremden nicht nur nach Geschlecht, sondern auch nach Interessen.

Nach dem Start der Kommunikation hat der Nutzer 2 Minuten Zeit. Nach dieser Zeit muss er seinen Wunsch, die Kommunikation fortzusetzen, durch das Senden einer entsprechenden Anfrage äußern.

Die mobile App ist nur für iOS verfügbar.

HALO: CHAT LIVE ONLINE

HALO ist ein Zufalls-Chat, der nicht versucht, etwas Neues zu erfinden und zu überraschen. Stattdessen bietet der Dienst die Nutzung bekannter Funktionen in höchster Qualität und praktischem Format. Was umfasst die Liste der Funktionen dieses Chat-Roulettes?

Schnelle und stabile Videokommunikation mit Gesprächspartnern aus verschiedenen Städten und Ländern. Filtern von Nutzern nach Ort und Geschlecht. Bequeme Kommunikation im Textformat mit der Möglichkeit, virtuelle Geschenke zu versenden. Austausch von persönlichen Nachrichten mit den Gesprächspartnern, die du magst. VIP-Abonnement, das dir Zugang zu zusätzlichen Funktionen der Anwendung gibt.

HALO kann kostenlos oder mit zusätzlichen kostenpflichtigen Funktionen genutzt werden, die 14,99 $ pro Monat kosten.

Monkey Run

Der überarbeitete Zufalls-Videochat ist für iOS-Nutzer verfügbar. Zu den Funktionen der Anwendung gehört nicht nur die Videokommunikation, sondern auch ein privater Textchat, in dem du Fotos und Gifs teilen kannst.

Zusätzlich zu den Hauptfunktionen in Monkey Run kannst du das Thema der Anwendung ändern, ein Video zu deinem Profil hinzufügen, das Land und die Stadt ändern und Audionachrichten an den Chat senden. Die Entwickler verbessern ihr Produkt laufend, was die Nutzerbindung aufrecht erhält.

Hippo — Live Random Video Chat

Ziemlich beliebter Videochat mit zufälligen Gesprächspartnern, der Folgendes bietet:

Chatten mit Fremden aus 190 Ländern; geschlechtsspezifische Auswahl von zukünftigen Gesprächspartnern; schnelle Verbindung mit einem Wisch; Unschärfe auf Video zur Verbesserung der Sicherheit.

Außerdem haben die Nutzer die Möglichkeit, jeden Gesprächspartner ihrer Wahl zu markieren oder zu blockieren.

Die Entwickler versuchen, ihre Anwendung, die sowohl für iOS- als auch für Android-Smartphones funktioniert, weiterzuentwickeln und zu verbessern. HIPPO ist in 15 Sprachen verfügbar, bietet In-App-Käufe und die Möglichkeit, Geschenke an deine Freunde zu schicken.

OMGG — Hoop on Live Video Chat

Ein sehr junger Online-Videochat, der im Jahr 2021 von einem Unternehmen aus der Tschechischen Republik auf den Markt gebracht wurde. Die Anwendung wurde für iOS entwickelt und kann kostenlos genutzt werden. Es gibt interne Käufe auf der Seite, die aber die Grundfunktionalität in keiner Weise beeinträchtigen.

Mit OMGG kannst du mit einem Klick ein Gespräch mit einem dir sympathischen Unbekannten beginnen, neue Freunde auf der ganzen Welt finden und ohne Einschränkungen überall und jederzeit kommunizieren, auch über private Textnachrichten. Außerdem können sich die Nutzer gegenseitig mit süßen virtuellen Geschenken erfreuen.

Die App wird kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Die neueste Innovation ist die Möglichkeit, eine kurze Beschreibung und bis zu 3 Fotos zu deinem Profil hinzuzufügen.

Finde, was dir am besten gefällt!

Wir haben die interessantesten Namen unter den vielen tausend Video-Chats aufgelistet, die heute auf dem Markt sind. Jeder davon hat seine eigenen Vor- und Nachteile und Funktionen. Nur du kannst entscheiden, welchen du wählst und wie du deine Zeit darin verbringen willst. Eines wissen wir mit Sicherheit — langweilig wird es nicht werden!