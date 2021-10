Die Renaissance der Moorhuhn-Jagd

Um die Jahrtausendwende machte ein PC-Spiel Schlagzeilen: die virtuelle Jagd auf Comic-Moorhühner. Das Spiel war nicht nur bei Computerfreaks beliebt, das ganze Land saß am PC und ballerte auf die lustig gackernden Gesellen. Das rief natürlich die Moralisten auf den Plan, die vor erhöhter Gewaltbereitschaft warnten. Dabei waren die Moorhühner nur fröhliche Cartoons und am Ende wieder quicklebendig. Das Spiel erreichte schnell Kultstatus und selbst Virenwarnungen ließen die Fans schlicht kalt. Es wurde geballert, was das Zeug hält.

by Hans Veth on unsplash.com

Foto: by Hans Veth on unsplash.com

Moorhuhn Classic als Gewinnspiel-Version

Das Moorhuhn zählt noch heute zu den beliebtesten PC-Klassikern, die trotz Untergang der Erfinderfirma Phenomedia hin und wieder eine Renaissance erleben. Bei Lottoland.com taucht das zähe Huhn in einer Sofortgewinnspiel-Version wieder auf. Geschickte Moorhuhn-Spieler können Geldpreise für genaues Zielen und Schießen und das Öffnen von Tresoren gewinnen. Lottoland gehört zu den bekanntesten Online-Lottoanbietern in Deutschland, der neben den klassischen und internationalen Lotterien und Sportwetten auch ein Online-Casino mit vielfältigen Slots und PC-Spielen bereithält. Der Lottoschein kann jederzeit bequem von Zuhause aus oder mobil von unterwegs abgegeben werden. Ein- und Auszahlungen sind bei Lottoland sicher. Denn das Unternehmen verfügt über eine europäische Glücksspiellizenz und das Gütesiegel von Trusted Shops. Es ist also reguliert und lizenziert und unterliegt regelmäßigen Kontrollen. Zudem unterstützt Lottoland eine gemeinnützige Initiative, die Projekte im Bereich Umweltschutz und Soziales fördert. Kein Wunder also, dass inzwischen ganz Deutschland bei Lottoland spielt!

Eigentlich sollte es ein Werbegag werden

Nach dem Riesenerfolg des als Werbegag für eine schottische Whisky-Sorte entwickelten Spiels, kamen unzählige Versionen und Nachahmungen hinterher. Jedoch lösten die Neuauflagen und Weiterentwicklungen nicht mehr die Begeisterung der Ursprungsversion aus. Die erste Version kam 1999 auf dem Markt und stand kostenlos zum Download im Internet zur Verfügung. Mit dem Erfolg hatten die Macher nicht gerechnet. Tatsächlich galt die Moorhuhn-Jagd zeitweise sogar als Bedrohung für die Wirtschaftskraft, denn viel zu viele Arbeitnehmer vertrieben sich die Zeit mit dem Spiel im Büro. Inwieweit das Kultspiel dem Image der Whisky-Marke diente, wurde im Jahr 2003 sogar wissenschaftlich erforscht. Demnach wurde die Marke bei jüngeren Spielern zwar positiver aufgenommen als vor der Werbung durch die Fantasievögel, insgesamt aber konnten die Wirtschaftswissenschaftler der Universität Mannheim keine Auswirkungen auf Marke und Kaufabsicht feststellen. Dennoch sahen die Experten wegen des hohen Spaßfaktors grundsätzlich Potenzial für Internet-Spiele als Werbeträger. Der Entwicklerfirma brachte der Moorhuhn-Hype nur kurzfristig Glück. Nach einem Börsengang in der Hochphase am sogenannten „Neuen Markt“ kam der tiefe Fall, der in der Insolvenz endete.

Nur Übung macht den Meister

Der Moorhuhn-Jagd konnte das alles nichts anhaben. Innerhalb kürzester Zeit avancierte das PC-Spiel zum Lieblingsspiel der Deutschen und das zu einer Zeit, als es weder Smartphone noch Tablet gab. Gespielt werden konnte nur am PC zuhause oder im Büro. Den Grund für den Riesenerfolg machen Informatiker an der Einfachheit des Spiels fest. So konnten rasch Punkte gesammelt werden, wobei hier wirklich Übung den Meister machte. An der ersten deutschen Moorhuhn-Meisterschaft beteiligten sich 220.000 Spieler, am Ende gewann ein 22-jähriger Philosophiestudent mit gerade einmal 1085 Punkten, eigentlich keine Meisterleistung. Alle geübten Spieler kommen leicht auf 1000 und mehr Punkte. Damit kann sich eine Runde Moorhuhn Classic bei Lottoland also durchaus lohnen.