Die wichtigsten FAQs rund um eine IP-Telefonanlage

Eine IP-Telefonanlage ist die Basis, um Internet-Telefonie bei Privatanbietern und Unternehmern zu ermöglichen. Das End-Resultat, also das Telefongespräch, ist also dasselbe. Nur der Weg dorthin ist buchstäblich ein anderer. Während das klassische Telefongespräch bis dato über eine Telefonleitung, also via Festnetz, funktioniert hat, ist es nun das Internet, das die Kommunikation ermöglicht. Rein technisch betrachtet braucht es mehr als die zwei Buchstaben I und P. In der Praxis sind nämlich SIP- und VoIP-Protokolle nötig, um die Sprachdaten zu übermitteln. Diejenigen, die mit einer IP-Telefonanlage telefonieren, spüren das natürlich nicht. Allerdings kann sich so manch einer über günstigere Preise freuen, vor allem bei der Telefonie ins Ausland, aber auch bei Inlandsgesprächen.

SIP, IP, VoIP – ist das alles dasselbe?

Auch wenn die unterschiedlichen Buchstabenkombinationen alle in Zusammenhang mit einer IP-Telefonanlage genannt werden, so haben sie doch unterschiedliche Bedeutungen. SIP steht für Session Initiation Protocol. Dahinter verbirgt sich das Protokoll, das rein technisch nötig ist, um eine VoIP-Kommunikation zu bewerkstelligen. VoIP ist die Abkürzung für Voice over IP, worunter man die digitale Sprachübertragung mithilfe einer Internetverbindung versteht, kurz um: VoIP bezeichnet die Internet-Telefonie, die mehr und mehr den ISDN-Standard abzulösen scheint. Und die zwei Buchstaben IP stehen als Abkürzung für Internet Protocol. Bekannter ist die Abkürzung allerdings von der IP-Adresse, die als Computeradresse im Netz längst bekannt ist.

Welche Varianten einer IP-Telefonanlage gibt es?

In der Praxis werden aktuell zwei Modellvarianten von IP-Telefonanlagen verbaut. Sogenannte Cloud-Telefonanlagen befinden sich in dem buchstäblich „unfassbaren“ Raum einer Cloud. Dort wird diese IP-Telefonanlage gehostet und betrieben. Variante 2 ist die klassische Telefonanlage, die vor Ort verbaut wird – mit internetfähigen Geräten. Der Unterschied zur klassischen Telefonanlage ist der Anschluss, der nicht über das Festnetz, sondern über die Internetleitung erfolgt. Die Voraussetzung, um eine IP-Telefonanlage nutzen zu können, ist ein leistungsfähiger Internet-Anschluss. Positiv sind in diesem Zusammenhang Nachrichten, die von 559 weiteren Glasfaseranschlüssen in und um Coesfeld berichten.

Bezüglich der Technik gibt es mehrere Varianten, um die Telefonanlage mit dem Internet zu verbinden. Selbst ein ISDN-Netz, das nicht per se SIP-fähig ist, kann die Internettelefonie ermöglichen. In der Praxis kommt dabei ein sogenannter Media Gateway zum Einsatz, der das IP-Signal zum ISDN-Signal verwandelt und umgekehrt. Einige SIP-Trunk-Anbieter, beispielsweise die Deutsche Telefon, bieten sogar einen SIP-Check an, bei dem geprüft wird, welche Schritte in die Wege geleitet werden müssen, um aus der Telekommunikationsanlage im Haus oder im Betrieb eine Internettelefonanlage werden zu lassen. Das kann bedeuten, dass neue Geräte angeschafft werden oder über technische Umwege die vorhandene Telefonkommunikationsanlage SIP-fähig wird. Die Deutsche Telefon empfiehlt darüber hinaus einen zweigleisigen Betrieb und ISDN- und SIP-Anlage, um den technischen Wechsel ohne Kommunikationsdefizite zu bewerkstelligen.

Warum wird aus dem ISDN-Anschluss die IP-Telefonanlage?

Im Grunde genommen ist die Entwicklung von ISDN zu IP ein notwendiger Schritt weg von der Möglichkeit, zwei Gespräche zu führen – und hin zur Option Sprache zu übertragen und sich lediglich von den Übertragungsraten des verfügbaren Internets begrenzen zu lassen. Während die IP-Telefonanlage über ein paar technische Kniffe integriert werden kann, lässt sich der volle Leistungsumfang erst dann abrufen, wenn auch IP-fähige Geräte angeschlossen werden, die fernab von der Telefondose eine Kommunikation ermöglichen, denn sie funktionieren via Internet.

Welche Vorteile bietet IP-Internettelefonie?

Noch haben Endkunden die Wahl, ob sie ihrem alten ISDN-Anschluss treubleiben oder auf eine IP-Anlage umsteigen. Das könnte rein virtuell erfolgen, ohne die Hardware zu erneuern. Oder aber die vorhandene Telefonanlage wird ebenfalls erneuert. Nutznießer könnten unter anderem ambitionierte Unternehmer sein, die sich für einen Umstieg auf IP-Telefonie entscheiden. Wer auf IP-Telefonie umsteigt, spart sich direkt den Telefonanschluss. Mit attraktiven Tarifen und Flatrates zwischen 4,80 und 16,80 Euro monatlich locken IP-Telefonie-Anbieter potentielle Interessenten. Weitere praktische Zusatzoptionen, wie etwa eine elektronische Faxfunktion, eine Telefonkonferenz mit 50 Akteuren, ein Backup und ein durchdachtes Rufnummern-Management sind nur einige Zusatzoptionen, die ein SIP-Trunk bietet.

Wer sollte auf SIP-Trunk umsteigen?

Im ersten Schritt werden SIP-Trunk-Anlagen vor allem Unternehmen empfohlen, die Geld sparen können und durch die Internetleitung mehr Funktionen erhalten. Doch auch wer häufig ins Ausland telefoniert, kann mit einem SIP-Trunk-Anbieter Geld sparen. Zu vergleichen ist das Prozedere dann mit einem WhatsApp-Call, der (im Inland) keine Telefonkosten verursacht, sondern via Internet erfolgt. Eine SIP-fähige Telefonanlage lasse sich vergleichsweise schnell umrüsten; eine neue Anlage müsste hingegen zunächst angeschafft und installiert werden. Der Zwischenschritt könnte ein Media Gateway sein, der eine nicht SIP-fähige Anlage zu einer solchen werden lässt.

Ist VoIP der sicherere Weg, um zu telefonieren?

VoIP ist so sicher (oder auch unsicher) wie das Internet ist. Da die Grundlage der Internettelefonie das Netzwerk ist, ist die VoIP-Anlage durchaus angreifbar, allerdings gibt es auch hier Möglichkeiten, die Sicherheitsstufe individuell zu erhöhen. Natürlich sind offene Wlan-Netzwerke angreifbarer als gut verschlüsselte Netzwerke, die mit einem Passwort geschützt werden. Auch vor Spams, Bandansagen, Ping-Anrufen, Abo-Fallen und Drittanbietern sowie den weiteren Gefahren, vor denen die Bundesnetzagentur warnt, ist bei einer SIP-Trunk-Anlage niemand gefeit.