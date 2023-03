Digitale Unterschrift - ist sowas überhaupt rechtsgültig?

Immer mehr Dokumente werden heute per Computer oder Smartphone versendet. Ganz gleich, ob es um den Abschluss eines digitalen Abonnements oder um Vereinbarungen in der Natur eines Vertrages geht: Auch beim digitalen Dokumentenversand ist die persönliche Unterschrift ein großes Thema. Da es die Umwelt stark belastet und umständlich ist, Unterlagen auszudrucken, um sie zu unterschreiben und wieder einzuscannen, spielen auch bei der Unterschrift zunehmend digitale Lösungen eine wichtige Rolle. Digitales Unterschreiben ist per Android-App oder bei iOS ab Werk realisierbar. Ebenso bietet der Adobe Reader die Möglichkeit zur digitalen Unterschrift. Doch wie steht es in diesen Fällen um die Rechtsgültigkeit?

