Eintauchen in bekannte Trickfilmwelt: Top-Games der Woche

Wer wohnt in 'ner Ananas ganz tief im Meer? Die Antwort kann wohl jede und jeder mitgrölen: SpongeBob Schwammkopf! Seit über 20 Jahren gibt es die Zeichentrickserie nun zu sehen.

In dem Spiel zur Kultserie «SpongeBob SquarePants» tauchen Fans in die Unterwasserwelt ein und erleben Abenteuer mit dem Schwamm und seinen Freunden. Das Spiel gibt es für 0,99 Euro im App Store, und es landet in dieser Woche auf Platz 1 der meistgekauften Games.

Ein schon lange beliebtes Wettkampfspiel ist «Rocket League». Auch die eher junge iOS-Ausgabe «Rocket League Sideswipe» folgt seinem erfolgreichen Prinzip: Ein Ball muss in ein gegnerisches Netz befördert werden. Allerdings nicht mit dem Fuß, sondern mit einem Auto. Ein Spiel dauert nur etwa zwei Minuten und für mehr Action kann man mithilfe von Boosts eindrucksvolle Manöver in der Luft hinlegen. Das kostenlose Spiel belegt Platz 6 der meistgeladenen Games.

Am häufigsten heruntergeladen wurde in dieser Woche «Subway Surfers» (kostenlos). Auch hier eine einfaches Spielidee: Die Spielfigur muss entgegenkommenden Zügen ausweichen. Verpackt wird das in die Geschichte der U-Bahn-Surfer-Gang, die vor dem Aufseher und seinem Hund ausreißt. Anders als bei «Rocket League Sideswipe» handelt es sich um ein Endlosspiel - man kann so lange surfen, wie man Lust hat.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 SpongeBob SquarePants HandyGames 0,99 2 Minecraft Mojang 6,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 7 Pou Zakeh Limited 1,99 8 Pocket Build MoonBear LTD 0,99 9 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 10 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 2 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 3 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 4 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 5 Car MakeUp Rollic Games kostenlos 6 Rocket League Sideswipe Psyonix LLC kostenlos 7 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos 8 Two Dots Playdots, Inc. kostenlos 9 BitLife DE - Lebenssimulation Goodgame Studios kostenlos 10 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 SpongeBob SquarePants HandyGames 0,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 7 Pou Zakeh Limited 1,99 8 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99 9 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 10 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99

Meistgeladene iPad-Games