Entdecke die Möglichkeiten des digitalen Spielens

Gamer, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, wissen noch, was es heißt, in Kassetten zu pusten oder Zahnpasta auf die zerkratzten Discs aufzutragen (ja, das funktioniert tatsächlich). Aber diese Mühen werden bald vergessen sein, da sich die Spieleindustrie stetig verändert und immer mehr auf digitale Medien umstellt. Wir erleben den Aufstieg digitaler Marktplätze wie Eneba, die zahlreiche Vorteile des digitalen Einkaufs bieten, nämlich eine große Auswahl an Produkten zu unschlagbar günstigen Preisen.

Wie verbessert das digitale Spielen dein Leben?

Als Gamer sind wir es gewohnt, Sammlungen von physischen Spiele Discs zu haben, und viele von uns tun das auch heute noch, aber der Übergang zu digitalen Medien verändert unsere Einkaufs- und Spielgewohnheiten. Und das meistens zum Besseren. Zweifelsohne hat das digitale Einkaufen unser Spielen bequemer gemacht, denn jetzt können wir Spiele mit nur wenigen Klicks kaufen. Keine langen Fahrten mehr zum Laden und auch kein mühsames anstehen in Warteschlangen. Einfach klicken, herunterladen und spielen.

Auf Plattformen wie Steam und Epic auf dem PC, dem PSN und den Xbox Live-Netzwerken auf den Konsolen sind alle deine Spiele ordentlich in Bibliotheken dokumentiert und du kannst schnell und einfach auf jedes einzelne zugreifen. Du brauchst Discs oder Cartridges nicht mehr dauernd zu wechseln oder gar das Haus verlassen, denn deine Einkäufe werden an deine E-Mail-Adresse geliefert, sobald die Zahlung abgewickelt ist. So sparst du nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit. Der Umstieg auf digitale Spiele verbessert zweifellos unser Leben.

Die vielen Möglichkeiten einer Geschenkkarte

Digitales Spielen beschränkt sich nicht nur auf den Kauf von Videospiel Keys. Es gibt zahlreiche Abo-Dienste wie PS Plus und Xbox Game Pass, mit denen du Hunderte von Spielen für eine einzige Monatsgebühr zocken kannst. Auch mit verschiedenen Geschenkkarten kannst du eine Menge Geld sparen. Günstigere PSN-, Xbox Live- oder Steam-Geschenkkarten eröffnen dir eine Vielzahl von Möglichkeiten und sind eine gute Investition.

Du kannst dich mit Steam Guthaben eindecken, auf einen großen Sale auf deiner gewünschten Plattform warten und dein Geld für stark reduzierte Spiele ausgeben. Für PSN Geschenkkarten gelten die gleichen Regeln. Du kannst günstigere PSN Karten kaufen und mit ihnen Spiele im PSN Store kaufen, wodurch du Geld sparst. Das funktioniert natürlich auch wenn du eine der PS Plus Tiers abonnieren möchtest.

Geschenkkarten für In-Game Points verwenden

Wenn du zu den Menschen gehörst, die gerne Online-Spiele wie das Battle-Royale-Phänomen Fortnite spielen, weißt du bereits, wie wichtig die In-Game-Währung ist. Du kannst dir V-Bucks für Fortnite, Robux für Roblox oder FIFA Points für das kommende FIFA 23 direkt und günstiger auf digitalen Marktplätzen kaufen. Du kannst deine digitalen Geldbörsen auch mit Geschenkkarten auffüllen und sie in den Xbox-, PlayStation- und Nintendo-Stores in Game Points umwandeln.

Verbessern Game Points das Gaming Erlebnis?

Das hängt davon ab, welche Art von Gamer du bist. Ja, du kannst die meisten Titel spielen, ohne auch nur einen einzigen Point zu kaufen, oder wenn du ausdauernd genug bist, kannst du dich an die Spitze grinden. Spieler/innen, die ihre Charaktere mit Skins und anderen kosmetischen Gegenständen aufpeppen wollen, kaufen sie in der Regel mit Game Points. Game Points können auch eine Zeitersparnis für Leute sein, die nicht so viele Stunden mit dem Spielen verbringen können.

Ultimate Team ist einer der beliebtesten Modi im Spiel und viele Gamer kaufen sich das Spiel nur, um die Fußballmannschaft ihrer Träume aufzubauen und zu managen. Aus diesem Grund ist das FIFA Points kaufen oft notwendig, um die beste Mannschaft aufzubauen und sie in verschiedenen FUT-Turnieren an die Spitze zu bringen. FUT Points eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, die das Grinden überflüssig machen.

Der Umstieg auf digitales Einkaufen und Spielen ist unausweichlich. Es verbessert und vereinfacht nicht nur viele unserer Einkaufsgewohnheiten, sondern kann auch eine Menge Geld sparen. Die Frage ist nur: Bist du bereit dazu?