Im Interview: Michael Putz

Welche Idee steckt hinter DeepUp und welches Ziel verfolgt das Bonner Unternehmen?

„Wir bei DeepUp revolutionieren die Art und Weise, wie die unterirdische, nicht sichtbare Infrastruktur gesehen und verstanden wird. Mit unseren technologischen Innovationen unterstützen wir Eigentümer aber auch Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze, Tiefbaufirmen und Städte, ihre Bauvorhaben vom Beginn der Planung über die Bauausführung, die Dokumentation bis hin zur Abrechnung effizienter, günstiger und schneller umzusetzen.“

Warum sind innovative Technologien für den Tiefbau in Nordrhein-Westfalen so ausschlaggebend geworden?

„Bei Tiefbauarbeiten in Deutschland wird durchschnittlich jede zweite Minute eine Rohrleitung, ein Kabel oder ein Verbindungselement beschädigt. Die Begründung hierfür ist, dass die Eigentümer oftmals nur unzureichende Kenntnisse über die genaue geographische Lage und Tiefe ihrer unterirdischen Leitungen besitzen. Die Folgen sind in der Regel Versorgungsunterbrechungen und führen in letzter Konsequenz zu enormen volkswirtschaftlichen Schäden. Alleine in Deutschland fallen so Summen in Höhe von ca. 60 Milliarden Euro pro Jahr an. Im schlimmsten Fall kann es dabei sogar zu Verletzten und Toten kommen.“

„Der Tiefbau bzw. generell das Handwerk benötigt neben Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Geschick auch ein räumliches Vorstellungsvermögen. Historisch gewachsene Arbeitsweisen und hohe manuelle Aufwände können dagegen stehen, wodurch die Produktivität leidet. Mithilfe von Digitalisierung, insbesondere wenn es um die Stichwörter Datenaufnahme, Datenqualität und Datenmanagement geht, können wir Prozesse auf Baustellen vereinfachen und verbessern. Mit unserer innovativen Lösung können Leitungen zentimetergenau erfasst und zu einem späteren Zeitpunkt in Sekundenschnelle verortet werden.“

Welche Schwierigkeiten sehen Sie beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, insbesondere in NRW und Deutschland?

„Das Hauptproblem liegt meiner Meinung nach eng mit der klaffenden Wissenslücke zusammen, die wir bei diesem Thema haben. Bedeutet, dass Glasfaser-, Strom-, Erdgas- und Wassernetze zwar Lebensadern einer jeden Industrienation sind, ohne die ein modernes Leben nicht möglich wäre. Trotzdem wissen wir heutzutage mehr über den Untergrund der Antarktis als über die Versorgungsleitungen unter unseren Straßen. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass neue Versorgungsleitungen noch genauso wie vor 50 Jahren erfasst und dokumentiert werden. Dies sollte nicht die Bestrebung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur sein. Um die eigentliche Ursache des Problems der unzureichenden Datenqualität zu beheben, muss der Dokumentationsprozess neuer Leitungssysteme an den heutigen Stand der Technik angepasst werden. Darüber hinaus benötigen die bauausführenden Unternehmen einfache digitale Werkzeuge, um Bauprozesse einerseits nicht zu verzögern und andererseits effizienter abwickeln zu können.“

Oder anders gefragt: Gibt es bereits Städte, Regionen oder Landkreise, in denen der Ausbau der digitalen Infrastruktur (Stichwort Glasfaser und 5G) fortgeschritten ist und wenn ja, worin sehen Sie die Gründe?

„Eine flächendeckende Glasfaserversorgung in Deutschland liegt nach wie vor in weiter Ferne. Besonders betroffen sind hierbei ländliche Gebiete außerhalb der Ballungszentren. Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig leistungsfähige Internet- und Mobilfunkverbindungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft sind. Für den weiteren Ausbau sind insbesondere sowohl die strukturellen Tiefbauengpässe als auch der durch den demographischen Wandel bedingte Fachkräftemangel problematisch. Zumal sich die Nachfrage an geschulten Fachkräften perspektivisch noch verschlimmern wird. Aufkommende digitale Technologien können Abhilfe schaffen und eine moderne, bedienerfreundliche Arbeitswelt von Morgen ermöglichen.“

DeepUp wurde 2019 in Bonn gegründet - Über welche Wettbewerbsfähigkeit verfügt der Wirtschaftsstandort NRW in der Zukunft und was braucht er, um weiter führend zu bleiben?

„Der Wirtschaftsstandort NRW gehört meiner Meinung nach zu den beliebtesten Gründerhotspots in Deutschland mit einem klaren B2B-Fokus. Hier liegt bundesweit ein einmaliges Umfeld vor, um schnell wachsen zu können: 10 DAX-Unternehmen, zahlreiche mittelständische Weltmarktführer, 750.000 kleine und mittlere Unternehmen sowie 70 Hochschulen mit jährlich 38.100 MINT-Absolventinnen und -Absolventen. Die ehemalige Hauptstadt Bonn, die auch unser Firmensitz ist, wird mittlerweile sogar als „Silicon Valley der Geoinformatik“ bezeichnet. Weitere Akzelerator-Programme und finanzielle Fördermöglichkeiten in NRW sind besonders wichtig, um kapitalintensive Unternehmensgründungen erfolgreich und nachhaltig bei ihrer Produktentwicklung unterstützen zu können. Somit bewegt sich Nordrhein-Westfalen nicht nur bundesweit, sondern auch auf dem internationalen Niveau zu einer der begehrtesten Adressen für Gründer und Unternehmen.“

Über den Autor

Michael Putz ist Unternehmer, Netzexperte und Visionär in der digitalen Transformation des unterirdischen Infrastrukturausbaus. Seit der Gründung der DeepUp GmbH im Jahr 2019 trägt er als geschäftsführender Gesellschafter die unternehmerische, strategische und operative Gesamtverantwortung eines stark wachsenden Technologieunternehmens. Mit seinem 50-köpfigen Expertenteam unterstützt er Netzbetreiber, Bauunternehmen und Städte, den eigenwirtschaftlichen und geförderten Glasfaserausbau schneller, präziser und günstiger abzuwickeln. Seine berufliche Karriere startete Michael Putz nach seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur (M. Sc.) an der Technischen Universität Dortmund und University of California, Berkeley (USA) bei den größten regionalen Verteilnetzbetreibern Deutschlands. Dort war er in verschiedenen operativen Geschäftseinheiten rund um den Netzausbau tätig.