Interview mit Sharo Safaei

Die Pandemiephase sorgte in allen Wirtschaftszweigen für eine Art Zwangsdigitalisierung. Doch sind nun alle Innovationsprobleme endgültig behoben? Wohl kaum, meinen Skeptiker und mahnen wichtige Entscheidungen auf Managementebene an. Sharo Safaei, Geschäftsführer von Curia Consulting, geht im Interview auf die relevantesten Aspekte der Digitalisierung ein.

Auf welche Probleme stoßen Unternehmen heute, wenn sie eine dringend benötigte Digitalisierungsstrategie umsetzen wollen?

Wir sehen quasi jeden Tag unterschiedliche Problemquellen, die Digitalisierungsstrategien ausbremsen. Dazu gehört zuallererst das noch zu geringe Bewusstsein dafür, welcher extreme Mehrwert und welche Chancen durch Digitalisierungsmaßnahmen realisiert werden können. Zudem agieren Entscheider, wenn es um dieses Thema geht, häufig ohne Konzept oder Strategie und haben dementsprechend keinen klaren Fahrplan. Die Prioritäten sind meist unklar. Hinzu kommt, dass Unternehmer unter ständigem Zeitdruck stehen und im stressigen Geschäftsalltag mit zu vielen Anbietern und Lösungen gleichzeitig konfrontiert werden. Diese versprechen zwar alle Ergebnisse (“Mehr Kunden”, „Mehr Mitarbeiter“, “Digitalisierte Prozesse”), berücksichtigen aber meist nicht die individuelle Situation des Unternehmens. Spätestens nach Implementierung der Lösung kommt es dann zu Problemen. Klassisches Beispiel: ein digitaler Prozess für mehr Neukunden wird implementiert, es gibt aber keinen daran anknüpfenden Vertriebsprozess und kein dediziertes Personal, um diese zusätzlichen Anfragen zu bedienen.

Worin liegen die Ursachen für die Probleme?

Die Hauptgründe sehen wir in fehlender digitaler Kompetenz in Führungsteams und veralteten Denkweisen. Während Impulse für Digitalisierung aus den einzelnen Abteilungen kommen können, ist es wichtig, diese mit einem holistischen Blick auf das Unternehmen zu priorisieren und implementieren.

Gerade Firmen aus traditionellen Branchen neigen dazu, ihr Kerngeschäft zu stark gegenüber notwendigen Modernisierungen zu priorisieren. Das Hinzuziehen von Experten und Beratern spielt hier eine wichtige Rolle.

Hat der Digitalisierungsfortschritt zwischen 2020 und 2022 die meisten Schwierigkeiten rund um das Thema behoben oder eher neue geschaffen?

In den letzten Jahren haben viele Unternehmen Fortschritte gemacht. Dass selbst hoch sensible Geschäftstermine rein digital abgehalten werden können, war noch vor einigen Jahren undenkbar. Trotzdem stellen wir fest, dass sich die meisten Unternehmen nur oberflächlich digitalisiert haben. Unternehmen nutzen zwar Lösungen für Remote Work wie Teams oder Zoom, arbeiten aber trotzdem noch weitestgehend analog. Die Digitalisierung der Prozesse bzw. der Geschäftsmodelle ist zu kurz gekommen. Das ist problematisch. Denn während die Themen Digitalisierung und digitale Transformation erledigt scheinen, bleiben sie weiterhin relevant. Ruhen sich Unternehmen auf ihren Fortschritten aus, werden sie wieder ins Hintertreffen geraten. Dementsprechend muss auch hier das Bewusstsein entstehen, dass Digitalisierung eine kontinuierliche Aufgabe ist.

Welche Maßnahmen empfehlen Sie jungen Gründern? Sollten diese bereits heute - selbst wenn das Unternehmen gerade frisch gegründet ist - einige Weichen stellen?

Als junges Unternehmen hat man natürlich den Vorteil, dass man keine Altlasten mitbringt. So kann man von Anfang an die entsprechenden Prozesse etablieren und sowohl Kompetenzen entwickeln als auch Zuständigkeiten zuweisen. Hierfür sollte ausreichend Zeit eingeplant werden. Falls man feststellt, dass es an Expertise mangelt, sollten Gründer früh kompetente Partner an Bord holen. So kann möglichst früh Fachwissen vermittelt werden und langfristig Zeit und Geld gespart werden.

ITK, Gesundheit, Immobilien, Industrie - welche Branche wird in den kommenden Jahren den größten Mehrwert durch Digitalisierungsmaßnahmen spüren? Wo lauert das stärkste Potential, damit Geschäftsmodelle profitabler werden?

Grundsätzlich gilt: je traditioneller die Branche, desto mehr unrealisiertes Potenzial. Ob und wann diese Potenziale jedoch adressiert werden, hängt vom einzelnen Unternehmen ab. Der Vorteil von KMUs: kürzere Entscheidungswege und mehr Agilität.