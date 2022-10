ISDN-Abschaltung 2022: Das müssen Nutzer jetzt wissen

Die überholte ISDN-Technik wird 2022 endgültig abgeschaltet. Diese Entscheidung ist keine neue. Denn Netzbetreiber in Deutschland haben sich schon lange darauf geeinigt, die Infrastruktur für die IP-Übertragungstechnik auszubauen. Somit wird das ISDN-Netz 2022 abgeschaltet. Was für Privatpersonen verkraftbar ist, bedeutet für Business-Partner mit komplexen analogen Telefonanlagen eine Herausforderung. Denn diese können nicht einfach durch einen einfachen Router ersetzt werden. Es gilt also, sich frühzeitig mit der Alternative ALL-IP zu befassen.

Weiterbetrieb von ISDN-Anlagen möglich

Bereits zum Ende des Jahres 2018 sollte eine Umstellung von ISDN auf ALL-IP durchgeführt werden. Zumindest waren das die Pläne von Deutschlands größtem ISDN-Netzbetreiber, der Deutschen Telekom. Diese arbeitete schon 2014 an dem Vorhaben. Folglich hatte der Konzern in den Jahren 2019 erst seine Privatkunden und mit 2020 dann auch die Geschäftskunden vom Netz genommen. Andere Anbieter allerdings hatten ihren Kunden noch eine längere Übergangszeit eingeräumt. Diese endet allerdings in 2022.

Nutzer und Nutzerinnen, die noch nicht auf die Next-Generation-Netzwerke, kurz NGN umgestellt haben, brauchen folglich eine Alternative zum ISDN-Netz, um weiterhin ungehindert ihre Sprach- aber auch Datenkommunikation durchzuführen. Eine Option, den Anschluss via ISDN weiterhin nutzen zu können, bietet Plusnet. Denn der Plusnet ISDN-Anschluss ermöglicht weiterhin die Benutzung von Fax, EC-Cash-Geräten sowie anderen Sonderdiensten und Frankiermaschinen. Für Kunden ändert sich folglich erst einmal nichts. Zudem kann später reibungslos auf ALL-IP gewechselt werden.

ISDN hatte Sprach- und Datenkommunikation revolutioniert

Im Geschäftsbereich zeigt sich, dass einige dennoch weiterhin ihre ISDN-Telefonanlage nutzen, die dank des ISDN-Standards als digitaler Telekommunikationsstandard bei Einführung revolutionär war. Denn plötzlich war es, im Gegensatz zur herkömmlichen analogen Telefonie möglich, gleichzeitig im Netz zu surfen oder ein Fax zu verschicken. Dieser Unterschied machte ISDN bei Geschäftskunden, aber vor allem auch bei Privatkunden attraktiv. Zumal die Gespräche unbeeinflusst von anderen Dingen blieben, die über die ISDN-Anlage abgewickelt wurden.

Für Firmen war diese Technik besonders interessant. Schließlich konnten Mehrgeräteanschlüsse realisiert werden, sodass verschiedene Durchwahlen ermöglicht wurden. Des Weiteren war die Übermittlung der Gespräche dank digitaler Übertragung qualitativ hochwertiger und wurde mit geringerem Rauschen bereitgestellt.

Übergang von ISDN zu ALL-IP

Seit sich das Ende von ISDN abzeichnet, ist der Nachfolger längst auf dem Weg, sich in allen Bereichen durchzusetzen. Das Next Generation Network liefert in Haushalte und Unternehmen eine einheitliche Möglichkeit, Telefon, Fernsehen, Fax und andere Systeme über ein Netz bereitzustellen. Dieses „Netz für alles“ wurde von der Deutschen Telekom im Übrigen 2014 angeboten, zu dem Zeitpunkt also, als das Unternehmen die Abschaltung von ISDN auf den Weg brachte.

Und ganz ähnlich zur ISDN-Technologie zeigt sich auch die ALL-IP-Technologie wie ein deutlicher Schritt nach vorne. Denn sie ermöglicht einen kostengünstigen Betrieb, kombiniert mit einer einfachen Wartung und bringt dennoch eine Vielzahl nützlicher Funktionen mit sich. So ist die Kommunikation über „Voice over IP“, kurz VoIP sicherer als über ISDN. Zudem gibt es die Möglichkeit, individuelle Sprachmenüs einzurichten, Echtzeit-Statistiken abzurufen oder CRM-Systeme einzubinden.

Vor allem aber, dass für die Telefonie eine Vielzahl von Kanälen möglich sind sowie für die Datenübertragungen verbesserte Übertragungsraten bereitstehen, verhilft dem einheitlichen Next Generation Network zum großen Erfolg. Denn die Daten sind schnell und zuverlässig beim Empfänger, wobei eben viele Gespräche zur selben Zeit durchgeführt werden können. Eine Limitierung wie bei ISDN aufgrund von Kanälen entfällt praktisch.