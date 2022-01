 Ist der Kryptomarkt in Gefahr?

Wir haben mittlerweile eine sehr lange Zeit mit Bitcoin, Etherum und Co. verbracht. Vielleicht eine zu lange, denn immer noch träumen viele Menschen vom schnellen Geld mit Kryptowährungen. Sicherlich ist das auch schon oft wahr geworden, aber im Vergleich zu der Masse an Menschen die hier ihr Geld investieren ist die Erfolgsquote doch recht gering.

by ethmessages on unsplash.com

Mittlerweile bemächtigen sich Trader schon einiger interessanter Methoden, für die man am Aktienmarkt sofort die Lizenz entzogen bekommen würde und vielleicht sogar im Gefängnis landen würde. Gerade auf der Jugendplattform Tik Tok sind mittlerweile sehr viele selbsternannte Finanzexperten unterwegs die immer wieder neue Kryptowährungen anpreisen und erklären, wieso diese unbedingt und schnell steigen werden. Tausende Prozent Gewinn wären möglich. Während diese User oftmals bereits lange vor ihrer Prognose einen großen Anteil dieser Währung besitzen, nutzen sie ihre Reichweite um den Markt zu manipulieren, indem sie ihre Follower auffordern die Kryptowährung zu kaufen und damit den Preis in die Höhe zu treiben. Gerade bei Penny Stocks lohnt sich das absolut, weil man mit recht wenig Kapital sehr schnell, sehr weit kommt, wenn man nur eine kleine Gruppe Menschen zum Kauf animieren kann.

Aber es gibt noch mehr Gefahren für den Kryptomarkt denn, nicht zuletzt solche Aktionen, können dazu führen das immer mehr Aufsichtsbehörden aufmerksam werden. Ein solches treiben kann schnell zu Problemen führen, weil es prinzipiell strafbar ist. Die selbsternannten Finanz Influencer nutzen hierbei ihre Reichweite um den Markt zu manipulieren, mit Fehlinformationen die sie aus eigenem Vorteil heraus, streuen. Das geht derzeit noch in den meisten Fällen gut, denn Kryptowährungen sind ja keine anerkannten Währungen im Sinne von Zahlungsmitteln. Der Kryptomarkt ist staatlich nicht reguliert und besitzt deshalb prinzipiell auch keine Aufsichtsbehörde. Was hier passiert, passiert in einer Grauzone.

Ebenfalls zu einem Problem können Kryptosysteme werden. Automatisierte Handelssysteme wie das Bitcoin System bescheren Nutzern Gewinne, aufgrund automatischer Transaktionen. Hierfür wird eine Trading K.I. eingesetzt, die selbstständig Entscheidungen trifft. Das ist mittlerweile nicht unüblich und schon gar nicht ineffizient. Dennoch handelt es sich hierbei genau genommen um eine Finanzdienstleistung bzw. eine Anlageberatung, im Sinne europäischen Rechts. Das wäre allerdings nur dann wirklich der Fall wenn Kryptowährungen auch wirklich als Währung oder Aktie anerkannt werden würden. Das ist zwar nicht wirklich wahrscheinlich, allerdings fordern Behörden schon länger eine Regulierung des Krypto Marktes. Das könnte zu massiven Verlusten bei solchen Apps und Systemen führen.

Grundlegend wäre eine solche Regulierung zu begrüßen, allerdings kann das auch dazu führen das viele Nutzer, solcher Apps, ungewollt in die Illegalität gedrängt werden, oder sich genötigt fühlen ihre Einlagen schnell aus einer App zu ziehen, egal wieviel Verlust sie einfahren. Das würde natürlich auch negative Folgen für die gesamten Kryptokurse haben. Solche Aktionen blieben nicht unbeachtet.

Auch wenn Währungen wie der Bitcoin mittlerweile fast unempfindlich gegen äußere Einwirkungen erscheinen sollte man nicht unterschätzen welche Gefahren aus einer staatlichen Regulierung entstehen können. Wir wollen an dieser Stelle aber auf keinen Fall Panik verbreiten und sind glücklich darüber das deutsche und auch europäische Behörden, im allgemeinen sehr langsam arbeiten. Sollte so etwas ins Gespräch kommen, kann man sich darauf vorbereiten und seine Einlagen beizeiten aus den Systemen auslagern, die dann illegal werden könnten. Natürlich ist auch damit zu rechnen das Anbieter solcher Systeme sich vorbereiten würden und entsprechende Verträge bei der Hand haben, noch bevor eine solche Regulierung eintreffen würde.

Dennoch ist es im Moment gut so, wie es ist, das Kryptowährungen, zumindest in Europa, keinen echten Währungsstatus haben, sondern als Hochrisikoanlage gehandelt werden. Damit ist sichergestellt das der Markt vorerst recht stabil bleiben kann, auch wenn damit zu rechnen ist das wir in den kommenden Jahren sicherlich noch einige Talfahrten erleben werden. Umweltschutzbemühungen sei Dank. Der Kryptomarkt ist also langfristig durchaus ein gefährdeter Markt, aber die Zukunft muss zeigen wie stark diese Gefährdung sich auswirken wird und vor allem ob sie eine Auswirkung haben wird. Staatliche Alternativen zu Kryptowährungen sind zwar in der Vorbereitung, jedoch werden eben diese auf einem anderen Prinzip basieren und sicherlich nicht so stark schwanken, also als Anlage und Spekulationsobjekte nicht in Frage kommen.