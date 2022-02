Krypto-Hype Ethereum – was sagt das Jahr 2022?  

Die aktuelle Sicht auf die weltweit, aktiven Börsen für Kryptowährungen sorgt bei vielen Investoren und teils auch Experten für Sorgenfalten. Hierbei spielen vorrangig diverse Meldungen in den Mainstream Medien zu möglichen Zinsanpassungen der Zentralbanken eine große Rolle, da diese Umstände zukünftige Investitionen in Kryptowährungen eher uninteressant machen. Bei der Bewertung von Ethereum sind jedoch einige wichtige Aspekte unablässig, damit eine Einschätzung gerechtfertigt erscheinen kann. Die Betrachtung aller Ideen, Projekte und Entwicklungen von Ethereum als Ganzes ist ausschlaggebend für Investitionen und reichen von kurzfristig bis hin zu Aussichten bis zum Ende dieser Dekade.

Was sagen Experten über das Jahr 2022?

Der im Januar 2022 erzielte Spitzenwert von über 3.300 Euro und der Tiefpreis von knapp 1.900 Euro zeigen eine eindeutige Uneinigkeit der Investoren für diese Kryptowährung und erst nach einigen Turbulenzen der letzten Tage, pendelt der aktuelle Wert bei ungefähr 2.200 Euro. Die aktuellen Prognosen der Experten für das Jahr 2022 gehen vorerst von einer Entwicklung nach unten aus und dementsprechend soll sich gemäß dieser Einschätzung für Dezember 2022 der Basiswert bei knapp unter 2.000 Euro befinden. Im Vergleich dazu gehen andere Experten bis Jahresende von einem Wert von knapp 6.000 Euro aus, der sich jedoch erst im vierten Quartal 2022 abzeichnen wird. Welchen Kurs Ethereum Ende 2022 aufweisen wird, ist damit nicht ganz klar!

Blockchain Projekte und Non-Fungible Token (NFT)

Bei diversen Einschätzungen wird jedoch eher nur beiläufig darauf Bedacht genommen, dass Ethereum als programmierbare Blockchain für unzählige Projekte genutzt wird. Es steht gemäß der Erfinder von Ethereum natürlich als Plattform für Zahlungen zur Verfügung, jedoch vorrangig auch für Apps Entwicklung und der Zusicherung keiner Zensur zu unterliegen oder der Gefahr von Daten Diebstahl ausgesetzt zu sein. Die als Non-Fungible Token bezeichneten virtuellen Objekte in unzähligen, vorhandenen Formen beruhen auf Informationsblöcken. Die beliebteste und aktuell am meisten genutzte Blockchain zur Umsetzung ist Ethereum und aufgrund der hervorragenden Prognosen für diese Art der Vermögenswerte sollte diese Sparte im Auge behalten werden

Dezentralisiertes Metaversum und Web3

Laut Prognosen von Internet Experten schlummern teils noch hinter vielen verschlossenen Türen diverse Projekte zum Metaversum und dem so bezeichneten Web3. Gemäß der Entwickler soll eine Freigabe aller möglichen Ressourcen im Internet für alle Menschen weltweit, frei zugänglich gemacht werden. Dabei konzentriert man sich auf die Umsetzung der Protokolle mittels Blockchain und auch hier steht Ethereum als beliebteste Lösung an vorderster Front.

Fazit zu einer starken Kryptowährung

Die Bewertung von Ethereum sollte in Anbetracht dieser aktuell ersichtlichen Tatsachen, mit den eigenen Recherchen und den Prognosen von Experten abgeglichen werden. Der vorrangige Unterschied liegt in der persönlichen Bewertung der Wichtigkeit aller Aspekte und der daraus resultierenden Strategie eher kurz- oder sehr langfristig auf Ethereum zu setzen. Gemäß aktuellen Darstellungen und der Tatsache das sich unzählige Projekte, vorrangig rund um das Thema Metaversum und Web3 noch in der Entwicklungsphase befinden, scheint eine Einschätzung von wenigen Experten für Ethereum einen hohen vierstelligen Basiswert für das Jahr 2030 zu erreichen, durchaus realistisch. Da jedoch viele Entwicklungen und mögliche Innovationen in immer kleineren Zeitabschnitten passieren, ist es wichtig alle öffentlich vorhandenen Fakten und sowohl Börsen wie auch die globalen Technologieriesen im Auge zu behalten.