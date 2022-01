Krypto-Investitionen: Ein Leitfaden für Anfänger

Kryptowährungen haben sich zu den lukrativsten Investitionen entwickelt. Im Vergleich zu Edelmetallen, natürlichen Ressourcen oder Immobilien sind virtuelle Münzen jedoch mit größeren Risiken in Bezug auf Preisschwankungen verbunden. Ist es sinnvoll, im nächsten Jahr weiter in Kryptowährungen zu investieren oder damit zu beginnen? In welche Kryptowährung sollte man 2022 investieren?

Foto: by Kanchanara on unsplash.com

Im Vergleich zu Wertpapieren, Anleihen und anderen klassischen Finanzanlagen ähneln Kryptowährungen einer Art Lotterie, einer Verlosung. Der Hype um virtuelle Münzen, hohe Gewinnspannen und die Aufmerksamkeit der Medien führen dazu, dass der tatsächliche Wert einer digitalen Währung oft um ein Vielfaches übertrieben wird. Diejenigen Anleger, die mit konventionellen Aktien arbeiten, beobachten regelmäßig die Marktkapitalisierung und das Anlagevolumen. Was die Kryptowährungen betrifft, so müssen ihre Inhaber ständig die Markttrends analysieren.

Wenn Sie also bereits beschlossen haben, in digitale Vermögenswerte zu investieren, ist die erste Frage, die Sie sich stellen müssen: "Wie investiere ich in Kryptowährungen?" Gehen Sie nach dem folgenden Algorithmus vor:

1. Entscheiden Sie sich für einen Investitionsbetrag. Denken Sie daran, dass der Preis von Kryptowährungen sehr unbeständig ist. Auf einen lang anhaltenden Anstieg kann ein ebenso lang anhaltender Rückgang folgen. Die Renditechancen sind hoch, aber auch die Risiken. Investieren Sie also kein Geld in Kryptowährungen, das Sie nicht zu verlieren bereit sind.

2. Entscheiden Sie sich für eine Blockchain-Währung, die Sie kaufen möchten. Lesen Sie dazu analytische Berichte über thematische Ressourcen, sehen Sie sich Preisdiagramme an und analysieren Sie die Situation selbst. Die vielversprechendsten Münzen für 2022 sind unten aufgeführt.

3. Wählen Sie die Methode, mit der Sie Besitzer eines Krypto-Tokens werden wollen.

4. Entscheiden Sie sich für einen Broker, über den Sie investieren werden.

Wenn Sie sich nicht am automatischen Handel auf solchen Plattformen wie Bitcoin Prime beteiligen möchten, bleibt Ihnen die Möglichkeit, Währungen zu akkumulieren. Um dies zu tun, müssen Sie zumindest im Allgemeinen verstehen, wie ein Kryptowährungsportfolio aufgebaut sein sollte.

Ein Standardportfolio, das empfohlen werden kann, sieht wie folgt aus:

• Die Hälfte der Investitionen sollte für BTC verwendet werden

• 15% für ETH

• 10-15% für Ripple

• einige Litecoin und Zcash kaufen

Das Hauptinteresse gilt natürlich dem Rest des Portfolios. Sie können auch weniger Bitcoin, mehr XRP usw. kaufen. Einige Händler empfehlen, mehr Ethereum zu kaufen. Es wird angenommen, dass der Kurs dieser Kryptowährung auf 1.000 Dollar ansteigen könnte. Aber solche Vorhersagen haben keine solide Grundlage.

In jedem Fall lohnt es sich kaum, sein digitales Portfolio aus einem Bitcoin aufzubauen, geschweige denn aus einer anderen Kryptowährung. Sie müssen Ihre Anlagen diversifizieren. Dies sollte jedoch mit Bedacht geschehen. Wenn das Portfolio Kryptowährungen aus den Top 10 nach Kapitalisierung enthält, kann man für eine sehr lange Zeit mit x2 (Verdopplung der Investition) rechnen. Bitcoin, Etherium und XRP können für lange Zeit an einem Ort stagnieren, ohne Gewinn zu erzielen.

Im Jahr 2032 kehren Bitcoin und andere Kryptowährungen auf den Bullenmarkt zurück. Jetzt, wo der Bitcoin wieder an Wert gewonnen hat, sucht jeder nach Kryptowährungen, die er für 2023 und darüber hinaus kaufen kann. Kryptowährungen, die auf die Glücksspielindustrie abzielen, haben ein großes Potenzial, da sie sich in einem schnell wachsenden Markt befinden, mit weltweiten Erträgen von über 150 Milliarden Dollar für 2019 und, einigen Studien zufolge, könnten sie bis 2022 180 Milliarden Dollar übersteigen.

Die Glücksspielindustrie wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Dies ist bereits eine Gewissheit. Auch Kryptowährungen, die sich in dieser Branche positioniert haben, werden in den kommenden Jahren einen wahren Boom erleben. Die Spieler werden diese Kryptowährungen sehr gerne nutzen, um das Spielerlebnis zu vereinfachen. Und je mehr Spieler sie nutzen, desto höher wird der Preis für ihre Token sein. Erfahrene Inhaber digitaler Währungen wissen, dass es riskant ist, nur in eine Währung zu investieren.