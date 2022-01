Kryptographie: Vor- und Nachteile

Neben Schwierigkeiten politischer und technischer Natur wird die Massenverteilung von Kryptowährungen derzeit durch die Schwierigkeiten behindert, die sich bei ihrer Anerkennung als Geld ergeben. Jedes Geldsystem basiert auf dem Vertrauen in die Fähigkeit des Geldes, drei Hauptfunktionen zu erfüllen - ein Zahlungsmittel, Austausch und Akkumulation. Am schmerzhaftesten für die Gesellschaft ist die Entwertung des Geldes, die zu einer proportionalen Wertminderung der geschaffenen Werte führt. Vertrauen in Geld beruht daher auf seiner dauerhaften gesellschaftlichen Bedeutung.

Kryptowährungen sind sicherlich ein neuer Begriff im monetären Bereich. Das ist kein monetäres Surrogat, sondern eine neue Transaktionsbuchhaltungstechnologie, die die universelle Fähigkeit besitzt, die Eigenschaften von Geld, Gütern, Eigentum, Finanzanlagen und Zahlungssystemen zu verkörpern, ohne keiner von ihnen vollständig zu entsprechen.

Um den Unterschied zwischen Geld und Technologie zu erkennen, betrachten Sie das folgende Beispiel. In den letzten 30 Jahren sind die durchschnittlichen Kosten pro Gigabyte Festplattenspeicher von 100.000 US-Dollar auf wenige Cent gesunken. Bedeutet dies, dass das Vertrauen in Dollars gestiegen ist oder Informationen ihre gesellschaftliche Bedeutung verloren haben? Nein! Der Rückgang der Kosten für die Speicherung von Informationen auf einer Festplatte ist eine Folge der technologischen Entwicklung und ändert nichts am Wesen des Geldes als Regulator sozialer Interaktion.

Der Hauptvorteil von Kryptowährungen ist die Möglichkeit, dank solchen Plattformen wie Bitcoin Buyer Geld zu verdienen, ohne große Investitionen machen zu müssen, die Transaktionskosten zu senken und die breiteste Bevölkerungsschicht in Finanztransaktionen einzubeziehen. Zu den Stärken von Kryptowährungen gehören folgende Merkmale:

• die dezentrale (verteilte) Verwaltung, was bedeutet, dass kein Objekt das Netzwerk kontrolliert;

• globaler Zugang, der es jedem mit dem Internet verbundenen Benutzer ermöglicht, am Kryptosystem teilzunehmen;

• Sicherheit durch Kryptographie, die die Integrität der Mittel schützt und den Benutzern insgesamt fast unbegrenzte Handlungsfreiheit gibt.

Im Vorwort von N. Poppers Buch "Digital Gold", nominiert von der Financial Times in der Kategorie "Bestes Wirtschaftsbuch 2015", wird darauf hingewiesen, dass das Bitcoin-Modell vor Eingriffen und Auferlegung seiner Dienste durch Dritte, vor Sperrung und Beschlagnahme fremder Gelder geschützt ist, politische Manipulation und Missbrauch im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Verwaltung der Geldausgabe ausschließt und keine Schwachstellen hat, um die Wünsche seiner Benutzer zu umgehen und kein Vertrauen erfordert, da der Betrieb von Systemen durch Mathematik und Kryptographie und nicht durch Rechtsverträge bereitgestellt wird.

Einer der Hauptvorteile des Bitcoin-Systems und einer Reihe anderer Kryptowährungen sind keine Transaktionskosten und eine vereinfachte Verwendung. Auf diese Weise ziehen sie Vertreter kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Bürger mit geringem Einkommen an, für die der Zugang zur Verwendung von Bankkarten eingeschränkt ist und der Geldtransfer durch professionelle Anbieter zu teuer ist. Die flexible Open-Source-Kryptowährung ermöglicht es Programmierern, diese Systeme fast online zu entwickeln. Es wird angenommen, dass Bitcoin oder andere Unternehmen, die in einem verteilten (dezentralen) Netzwerk tätig sind, nicht geschlossen werden können, weil sie kein einziges Emissionszentrum (zentraler Server) haben.

Die Anonymität und Dezentralität der Teilnehmer an Kryptosystemen stellt die Existenz eines zweistufigen Bankensystems in Frage. Die globale Kryptowährung öffnet die Tür zu einem digitalen Hypermarkt, der keine nationalen Grenzen kennt, in dem die Gebühren- und Provisionseinnahmen der traditionellen Zahlungssystembetreiber von heute in den Konsum von Hunderten Millionen neuer Nutzer der digitalen Wirtschaft von morgen umgewandelt werden können. In Kombination mit Big Data ermöglichen Kryptowährungen Hightech-Eliten, ein vom Staat unabhängiges Zahlungssystem zu schaffen und das Verhalten bestimmter sozialer Gruppen, Verbraucher und Wähler zu beeinflussen.

Amerikanische Unternehmen, die sich auf den Aufbau und das Management sozialer Netzwerke spezialisiert haben, bieten ihre Lösungen im monetären Bereich an, der einerseits als Elemente des Zerfalls des Weltwährungssystems und andererseits als dessen Übergang in die eine qualitativ neue Ebene - das globale kybernetische Finanzsystem, in dem die Vereinigten Staaten einen unbedingten komparativen Vorteil haben werden.