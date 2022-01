Kryptowährungen: Es gibt doch einen kleinen Haken

Angesichts der Natur von Kryptowährungen handelt es sich nicht um eine Finanzbranche, die völlig sicher und für eine breite Nutzung bereit ist. Dennoch hat die Tatsache, dass es Kryptowährungen schon einige Zeit gibt, einen Einfluss auf das, was wir jetzt haben. Viele Projekte befinden sich in der Entwicklungsphase, und es ist noch zu früh, um zu sagen, was in Zukunft aus ihnen werden wird. Andere Plattformen sind schnell veraltet und können mit den Anforderungen des Marktes nicht mithalten. Dies gilt insbesondere für Bitcoin, bei dem es sehr schwierig ist, Transaktionen zu tätigen, da die Blockchain nur 7 Transaktionen pro Sekunde durchführt, während die Nutzer selbst mit den fortgeschrittenen Raten nicht zufrieden sind.

by Maxim Hopman on unsplash.com

Zu den Nachteilen von digitalem Geld, wenn wir alle Kryptowährungen zusammenfassen, gehören die folgenden Punkte:

Man ist gezwungen, das gesamte digitale Geld in digitalen Geldbörsen zu speichern. Das ist praktisch, aber auch eine der größten Schwachstellen des Kryptowährungssystems. Um auf eine Geldbörse zugreifen zu können, muss man im Besitz von Schlüsseln und Zugangscodes sein. Diese werden in der Regel auf einem Computer gespeichert, wenn die Brieftasche selbst auch auf dem Gerät installiert ist. Wenn diese Codes zum Beispiel in die falschen Hände geraten, können Sie sich von Ihrem Geld verabschieden. Wenn sie auf ein anderes Konto übertragen werden, können weder der rechtmäßige Besitzer noch die Regierung die Kryptowährung an ihren rechtmäßigen Platz zurückbringen. Genauso verhält es sich, wenn der Nutzer seine Zugangsschlüssel verliert oder vergisst. Sie werden einfach nirgendwo anders gespeichert, so dass es keine Möglichkeit gibt, den Zugriff wiederherzustellen. Die gleiche Situation an den Börsen - die Höchststrafe für geschlossene Konten ist nicht mehr als der Verlust des Ansehens.

Der zweite große Nachteil ist die Volatilität der Münzen. Da Münzen durch nichts gesichert sind, auch nicht durch Erklärungen der Regierung, die den Wechselkurs des Fiat-Geldes aufrechterhält, ist ihr Preis starken und schnellen Schwankungen unterworfen, von denen man aber mit Bitcoin Loophole profitieren kann. Viele Menschen mögen es, wenn der Wert von Münzen häufig schwankt, aber das ist eigentlich sehr gefährlich. Bitcoin ist als eine Finanzeinheit mit einer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte von Zuverlässigkeit beliebt. Es ist jedoch schwer vorherzusagen, wie lange dies anhalten wird.

Da Kryptowährungen von niemandem oder nichts in der virtuellen Welt kontrolliert werden, könnten sie eine ernsthafte Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellen. Die Kapitalisierung der Währungen wächst ständig und bricht regelmäßig Rekorde. Heute beläuft sich die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes auf ca. 800Milliarden US-Dollar, während sie vor weniger als einem Monat noch bei 650 Milliarden US-Dollar lag. Dieses rasante Wachstum ist etwas, das viele Länder nur ungern akzeptieren, aber es zwingt die Nutzer nicht dazu, das Verdienen von Kryptowährung aufzugeben. Aber ein Land könnte die Verwendung von Kryptowährungen offiziell verbieten. Dann haben diejenigen, die mit der Zeit gehen und Münzen verwenden wollen, das Nachsehen. Die Börsen würden schließen, es wäre unmöglich, Münzen in Fiatgeld zu tauschen, und die Börsen würden nicht mehr funktionieren - es wäre unmöglich, digitales Geld zu verwenden.

Im Laufe der Zeit wird es immer schwieriger, Bitcoins oder andere Kryptomünzen zu schürfen und zu verdienen, die gerade geschürft werden. Das Abbauverfahren selbst führt zu einem Anstieg der Komplexität der Technologie. Früher war es möglich, Münzen auf einem PC zu schürfen, aber heute ist es fast unmöglich. Um genau zu sein, ist es möglich, es zu versuchen, aber es wird sich nicht lohnen. Heute gibt es mehrere Alternativen zum Solo-Mining.

Da die Verschlüsselung völlige Anonymität bietet, soll auch die kriminelle Welt diese Branche nicht unberührt gelassen haben. Kryptowährungen sind ideal für die Geldwäsche. Aber das Internet wird auch von kriminellen Organisationen genutzt, genau wie das herkömmliche Geld, aber niemand wird es aufgeben.