Kryptowährungen und Kryptobörsen einfach erklärt

Bitcoin ist die erste Kryptowährung der Welt. Wie alle Kryptowährungen ist sie nicht an einen physischen Vermögenswert oder eine staatliche Währung gebunden, und der Preis wird ausschließlich durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt reguliert.

by Pierre Borthiry on unsplash.com

Foto: by Pierre Borthiry on unsplash.com

Technische Merkmale des Bitcoin-Zahlungssystems sind:

• Der Wechselkurs von 1 BTC (Stand: 08.12.2021): 50.671 USD;

• Die Geschwindigkeit der Erstellung eines Blocks beträgt 10 Minuten;

• Das Blockvolumen beträgt 1 Mbyte;

• Anzahl der Blöcke (Stand: 08.12.2021): 713.198;

• Belohnung pro Block: 6.25+0.05551 BTC (318.657 USD).

Die Hauptnachteile von Bitcoin sind die niedrige Transaktionsgeschwindigkeit, die hohen Stromkosten bei der Erstellung von Blöcken durch Miner und die Funktionalität. Es gibt keine weiteren Erweiterungen des Systems.

Ethereum ist die zweitbeliebteste digitale Währung. Diese Kryptowährung wird auf der gleichnamigen Plattform verwendet, um dezentrale Blockchain-basierte Online-Dienste auf der Grundlage von Smart Contracts zu erstellen. Sie wurde am 30. Juli 2015 eingeführt.

Während Bitcoin oft als digitales Gold bezeichnet wird (wegen der Schwierigkeit des Minings, des begrenzten Angebots und der hervorragenden Anlagequalitäten), wurde Ethereum als das digitale Analogon von Öl bezeichnet.

In der Kryptowährungsgemeinschaft gibt es eine anhaltende Debatte darüber, ob Bitcoin oder Ethereum eine attraktivere Investition ist. Trotz seines relativ jungen Alters (das Ethereum-Netzwerk wurde am 30. Juli 2015 ins Leben gerufen) wird Ethereum von einigen bekannten Persönlichkeiten aus der Welt der Kryptowährungen bevorzugt. Sie sind überzeugt, dass die Popularität von Ethereum bald Bitcoin in den Schatten stellen wird.

Die drittbeliebteste Kryptowährung ist Ripple. Diese Kryptowährung wird für den Echtzeit-Bruttoausgleich sowie für den Währungsumtausch und Geldtransfer verwendet. Das Ripple-Protokoll wurde im Jahr 2012 eingeführt. Sein Ziel ist es, sichere, sofortige und nahezu kostenlose globale Finanztransaktionen aller Größenordnungen ohne Rückbuchungen zu ermöglichen.

Die weltweit größten Unternehmen haben sich mit Ripple zusammengeschlossen: BBVA, Mizuho, Mitsubishi UFJ, UniCredit, UBS und Santander. Zu den Investoren von Ripple gehören Accenture, Andreessen Horowitz, Google Ventures und Seagate. Der kometenhafte Kursanstieg von Ripple (XRP) hat die Kryptowährung fest in die Top 3 gebracht.

Was Kryptobörsen angeht, so versteht man unter diesem Begriff eine Online-Plattform und der gängigste Weg, um mit Kryptowährungen zu handeln. Beim Kryptohandel können auch Kryptobots wie zum Beispiel Bitcoin Trader behilflich sein. An den Börsen kann man sowohl Kryptowährungen für Fiatgeld (Fiat-Kryptowährungspaare) kaufen und verkaufen als auch Kryptowährungen für andere Kryptowährungen (Kryptowährungs-Kryptowährungspaare) kaufen und verkaufen. Sie können als Online-Treffpunkte für das gesamte Kryptowährungsnetzwerk betrachtet werden.

In der Vergangenheit wurden alle Finanzinstitute zentralisiert. Zentralisiert bedeutet, dass es einen vertrauenswürdigen Vermittler gibt, der alle am Handel beteiligten Vermögenswerte verwaltet.

Bei einer Bank vertraut der Kunde also sein Geld zur Aufbewahrung an. Dieses Institut hat dann die volle Kontrolle über das Geld des Kunden. In vielen Fällen ist dies sicherer, als wenn eine Person versucht, ihr Geld selbst zu verwalten.

Bei der Softwareimplementierung handelt es sich um ein System, das selbstständig Kryptowährungen innerhalb eines ausgewählten Währungspaares kauft und verkauft. Die Software sollte plattformübergreifend, robust und einfach zu bedienen sein und die vorgeschriebenen Funktionen effektiv erfüllen:

• Sammlung von Informationen über alle Kryptowährungspaare an der Börse;

• Analyse der einzelnen Währungspaare hinsichtlich des Wechselkurses und des Vorhandenseins von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

• Erstellung einer Strategie für den weiteren Handel nach dem Algorithmus;

• Erstellen von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen;

• Stornierung unrentabler Aufträge bei Änderung einer Handelsstrategie;

• Visualisierung der aktuellen Marktsituation (Wechselkurse, Handelsvolumen usw.);

• Aufzeichnung einer Protokolldatei (genannt log-file), während das Programm läuft.

Die allgemeine Idee ist, dass der Benutzer das Programm auf einem Gerät lokal oder auf einem entfernten Server ausführen kann und nach einer bestimmten Zeit einen Bericht über erfolgreiche Geschäfte erhält.

Es ist erwähnenswert, dass Spekulationen an Kryptowährungsbörsen die gleichen sind wie an anderen Börsensystemen. Um einen Gewinn zu erzielen, müssen Sie die Währung billiger zum Wechselkurs kaufen und nach einer gewissen Zeit zu einem höheren Preis als dem Einkaufspreis verkaufen. Wer die Grundlagen des Handels mit Aktien, Wertpapieren und nationalen Währungen kennt, kann mit virtuellem Geld problemlos Gewinne erzielen.