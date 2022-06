Linkbuilding Agenturen im Vergleich: Wo erhalten Unternehmen die beste Leistung?

Photo by Domenico Loia on Unsplash

Linkbuilding und seine Relevanz im Bezug auf die SEO

Nach wie vor gehören Backlinks zu den ausschlaggebenden Kriterien, um eine gute Platzierung bei den Ergebnislisten der Suchmaschinen zu erhalten. Auf diese Weise lässt sich die Sichtbarkeit der Webseite nachhaltig erhöhen. Google wertet jede Verlinkung von externen Webseiten auf die eigene Internetpräsenz wie eine Art von Empfehlung aus. Dazu dient das Linkbuilding, welches sich auf Deutsch mit dem Begriff Linkaufbau übersetzen lässt. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme der Suchmaschinenoptimierung, welche den Bereich der OffPage-Optimierung betrifft. Allerdings muss die Qualität des Backlinks hoch sein, ansonsten kann es zu Abstrafungen durch die Suchmaschinen kommen. So sollten sich Webseitenbetreiber von minderwertigen und offensichtlich gekauften Links sowie von Verlinkungen ausgehend von gefälschten Internetseiten distanzieren. Deswegen ist eine vorhergehende Recherche und Analyse des externen Linkprofils vor dem eigentlichen Linkbuilding erforderlich. Wenn Webseiten einen Link vergeben, sollte dieser sinnvoll und themenrelevant sein. Nur so kann die eigene Internetpräsenz davon profitieren und die volle Wirkung des Linkaufbaus kann sich einstellen.

Die Auswahl der passenden Linkbuilding Agentur

Mittlerweile gibt es ein großes Angebot an Linkbuilding Agenturen, deshalb ist es nicht einfach, den richtigen Anbieter zu finden. Von diesem Problem sind vor allem Unternehmen betroffen, welche in einem sehr spezifischen Bereich tätig sind. Des Weiteren können Betreiber ohne ein fundiertes Grundwissen im Bezug auf die SEO die Arbeitsweise einer solchen Agentur nur schwer beurteilen. Im Vorfeld sollte ein erstes und unverbindliches Gespräch stattfinden, in dem alle Fragen und Unsicherheiten geklärt werden. Dabei ist es ausschlaggebend, die Zielsetzung und das zur Verfügung stehende Budget anzusprechen. In dieser Phase stellt ein kompetenter Ansprechpartner eine wichtige Bezugsperson dar, welcher das Unternehmen während der anfänglichen Phase des Linkbuildings betreut. Das ist bei der Linkbuilding Agentur SEO Galaxy der Fall, bei der Kunden mit einem optimalen Service zu einem guten Preis- und Leistungsverhältnis rechnen können.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Linkbuilding Agentur

Am Anfang der Zusammenarbeit erstellt eine fachkundige Linkbuilding Agentur eine Analyse der Webseite und des dazu gehörigen Linkprofils. Dazu gehören die folgenden Arbeitsschritte:

- Passende Linkquellen finden

- Themengebiete für Linktexte konkretisieren

- Vergleich der Mitbewerber erstellen

- Adäquate Linkarten festlegen

So lässt sich schnell feststellen, wo sich die Schwachstellen und die starken Punkte der jeweiligen Internetpräsenz befinden, um den Linkaufbau erfolgreich durchzuführen. Außerdem kann die Agentur auf diese Weise direkt sehen, auf welche Unterseiten sich eine Verlinkung lohnt und ob diese ausbaufähig sind. Dank der gewonnen Informationen lässt sich eine genaue Strategie inklusive Handlungsempfehlungen festlegen. Basierend auf dem vorhandenen Budget ist es anzuraten, jeden Monat eine konkrete Summe in den Linkaufbau zu investieren. Generell sollte das Linkbuilding auf einen längeren Zeitraum ausgelegt sein, um damit auf Dauer gute Ergebnisse beim Ranking zu erzielen.

Das Setzen von qualitativ hochwertigen Backlinks

Früher wurden Verlinkungen in großen Mengen käuflich erworben, mittlerweile werten Suchmaschinen jeden Backlink aus. Deswegen sollten sie nicht nach Belieben gesetzt werden, sondern mit einem hochwertigen Content überzeugen. Im Idealfall sind die Backlinks in einen Text eingebunden, welcher als Ratgeber zu einem bestimmten Thema agiert. Das ausgewählte Themengebiet muss zur eigenen Webseite passen und den publizierten Inhalten entsprechen. Außerdem sollten die Texte sowohl suchmaschinenoptimiert als leicht verständlich für die Leser sein. Nur auf diese Weise lässt sich die Neugier der Konsumenten wecken und wirklich Traffic mit den Verlinkungen erzielen. Deswegen geht eine professionelle Linkbuilding Agentur gut durchdacht und umfassend bei der Texterfassung und Auswahl der Linkquellen vor. Im Anschluss können sich die Kunden der Agentur voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während zur gleichen Zeit das Ranking und damit auch der Umsatz steigt.

Auf Referenzen und Kundenbewertungen achten

Wer genauer wissen möchte, wie gut die Zusammenarbeit mit der Linkbuilding Agentur funktioniert hat, kann sich dafür die Kundenbewertungen anschauen. Ein seriöser Anbieter publiziert nicht nur die Namen und Meinungen seiner bisherigen Kunden, sondern auch ein Bild und die Position des respektiven Ansprechpartners im betreffenden Unternehmen. So ist bei Bedarf ein direkter Kontakt möglich, um eine hinweisende Referenz zu bereits durchgeführten Projekten zu erhalten. Basierend auf einem persönlichen Feedback lässt sich eine gut informierte Auswahl im Bezug auf eine qualifizierte Linkbuilding Agentur treffen.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer professionellen Linkbuilding Agentur ist, sollte einen vorherigen Vergleich durchführen und dabei die genannten Aspekte beachten. So erhalten Unternehmen die besten Leistungen im Bezug auf die erforderlichen Backlinks und können nachhaltig den Traffic auf ihrer Webseite erhöhen.