Mehr Sicherheit und geringere Kosten durch Fernwartung

Viele Jahre lang mussten IT Administratoren vor allem eines sein: Gut zu Fuß. Denn bei der klassischen Turnschuhadministration wird direkt am Ort des Geschehens geholfen. Das hat den Vorteil, dass die Nutzer sich gut betreut fühlen, da ihnen persönlich geholfen wird. Wenn Mitarbeiter vom Helpdesk aber einen Teil ihrer Arbeitszeit dafür aufbringen müssen, von ihrem Arbeitsplatz zum Computer des Nutzers und wieder zurück zu laufen, heißt das im logischen Umkehrschluss aber auch, dass die Produktivität enorm leidet. Die Zeiten, die Supporter unterwegs verbringen, könnten sie sonst auch schon wieder an anderen Tickets arbeiten und Probleme lösen.

by freestocks on unsplash.com

Foto: by freestocks on unsplash.com

Lösungsansätze für einen effizienten Support

Glücklicherweise sind heutzutage Computer und andere Geräte miteinander vernetzt. Wenn die entsprechenden Einstellungen und Konfigurationen hinterlegt sind, ist es mit den Mitteln der modernen Technik glücklicherweise kein Problem mehr, die allermeisten Aufgaben, die klassischerweise im Support anfallen aus der Ferne zu erledigen. Ganz allgemein gehalten, gibt es zwei verschiedene Ansätze, mit denen sich das realisieren lässt. Zum einen kann man seine Systeme dementsprechend konfigurieren, dass auf andere Geräte zugegriffen werden kann und auch aus der Ferne Daten abgegriffen werden können. Die andere Möglichkeit ist es, Tools von Drittanbietern für die Verwaltung und Überwachung von Geräten aus der Ferne zu nutzen, wie sie beispielsweise von Atera (www.atera.com/de) angeboten werden. Durch solche Tools wird die Arbeit von IT Administratoren aus der Region Münster wesentlich vereinfacht und sicher gestaltet. Denn nicht nur die Cyber Sicherheit spielt hier eine Rolle, sondern auch die gesundheitliche Sicherheit in Zeiten der Corona Pandemie. Durch die vollumfängliche Fernwartung kann die notwendige Kontaktvermeidung gewährleistet werden, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.

Solche Tools stellten sich vor allem in Zeiten von Corona und dem damit einhergehenden Home Office für viele Beschäftigte einen wahren Segen dar. Denn vielerorts, auch im Münsterland, war man eben überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich alles dezentral und ortsunabhängig ablaufen soll. Die Installation eines Tools ist da zweifellos die einfachste Methode, um Fernwartung ohne großen Verwaltungsaufwand umzusetzen. Auch die Einarbeitung der IT-Mitarbeiter geht dabei schnell. Die Anbieter solcher Tools sind darauf bedacht, dass Menüs selbsterklärend und intuitiv aufgebaut sind. Mit schlicht gehaltenen Weboberflächen kommen die meisten Supporter schneller zurecht als beispielsweise mit einer MECM-Konsole. Diese bietet zwar umfangreiche Möglichkeiten und Informationen, das führt aber auch dazu, dass vor allem Neulinge anfangs angesichts der zahlreichen Menüs und Optionen etwas hilflos sind. Ähnliches gilt für andere Tools, wie DSM oder Empirum, auch wenn deren Oberflächen im Vergleich zum MECM geradezu leer erscheinen.

Der Vorteil bei der Nutzung von Bordmitteln ist natürlich, dass keine Lizenzgebühren für externe Software anfällt. Dieser Vorteil relativiert sich aber schnell. Angesichts des hohen Aufwands für die Einrichtung und Pflege der Umgebung entscheiden sich viele IT Abteilungen dazu, doch auf Tools zurückzugreifen. Statt auf Servern und Clients alle Einstellungen selbst vorzunehmen, wird dann ein kleines Programm auf den Rechnern installiert, welche die Konfiguration selbstständig mitbringen. Für die korrekte Konfiguration ist der Anbieter des Tools, also beispielsweise Atera zuständig. Das Programm beschafft sich im Hintergrund alle notwendigen Daten und sammelt diese, sodass alle Rechner die sich im Einsatz befinden aus einer zentralen Oberfläche heraus überwacht und verwaltet werden können.

Mehrfacher Sicherheitsgewinn

Die erfassten Daten werden sicher und verschlüsselt auf Server übertragen, auf denen sie ebenfalls geschützt sind. Dadurch wird verhindert, dass die übertragenen Daten von unberechtigten Personen abgefangen werden können. In der Verwaltungsoberfläche sind die Daten ebenfalls geschützt. Dort kann beispielsweise über IP Beschränkungen für den Login definiert werden, wer sich einloggen und somit die Daten einsehen darf. Viele Anbieter hosten die dafür notwendige Infrastruktur nicht selbst, sondern arbeiten mit Cloud Anbietern wie Microsoft zusammen. Dadurch ist sichergestellt, dass auch die Server auf denen die Daten lagern höchsten Ansprüchen in Sachen Technik und Sicherheit gerecht werden. Zu Zeiten von Corona ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist der Fakt, dass man Abstands- und Hygieneregeln durch den Einsatz von Tools zur Fernwartung effizient einhalten kann. Ohne dabei Abstriche in der Servicequalität machen zu müssen.

Fazit

Ohne Fernwartung ist eine moderne und effiziente IT heutzutage nicht mehr vorstellbar. Um dies zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie so oft ist hier der Kostenfaktor im Detail entscheidend. Denn eine Lösung die auf den ersten Blick als am günstigsten erscheint, bringt oftmals einen hohen Aufwand für die Einrichtung und Aufrechterhaltung mit sich, sodass sich ein anfänglicher Kostenvorteil schnell ins Gegenteil verkehrt. Dieser Effekt wird insbesondere dadurch verstärkt, dass die IT-Mitarbeiter mit der Umsetzung beschäftigt sind und beispielsweise nicht mit der Fahrt von Billerbeck nach Gescher. In der Folge bleibt kaum Zeit für die eigentlichen To-Dos und die Tickets stauen sich.