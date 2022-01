Metaverse – Die Zukunft des Internets?

Das Metaverse ist die perfekte Verschmelzung zwischen unserer Realität und der digitalen Technologie. Gemeinsam sollen sie uns einen virtuellen Raum bieten, in dem sich beide Bereiche beeinflussen können und sich dadurch neue Optionen auftun. Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat zuletzt Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, indem er sein Unternehmen zu Meta umbenannte und seinen Anspruch angekündigt hat, das Metaverse aufzubauen. Aber was genau ist das eigentlich?

Foto: by Michelangelo Buonarroti on pexels.com

Was genau versteht man unter Metaverse?

Die technologische Definition von Metaverse beschreibt das Verschmelzen zweier Welten: unserer realen Welt und virtueller Räume. Während der Pandemie konnten wir bereits einen Einblick kriegen. Statt uns in der realen Welt zu treffen, haben uns virtuelle Plattformen dabei geholfen, Meetings abzuhalten oder Freunde zu treffen. Das ist aber nur ein kleiner Teil von dem, was die technologischen Visionäre unter dem Metaverse verstehen.

Merkmale des Metaverse

Matthew Ball ist ein amerikanischer Unternehmer und einer der Frontmänner der Bewegung. Bereits 2002 hat er ein seither oft zitiertes Essay zum Thema Metaverse geschrieben. Dabei hat er sieben Merkmale aufgestellt:

Das Metaverse ist anhaltend.

Er nutzt den englischen Begriff ‚persistent‘, um zu beschreiben, dass das Metaverse dauerhaft aufrechterhalten wird, immer zugänglich ist und nicht abgeschaltet oder pausiert wird.

Das Metaverse ist lebendig.

Das Metaverse verläuft analog und in Echtzeit zu unserem realen Leben. Dabei etabliert sich eine lebendige und konsistente Realität, die ‚erlebt‘ werden kann, im gleichen Sinne wie das Erleben unserer normalen Realität.

Das Metaverse hat kein Nutzerlimit.

Es gibt keine Oberbegrenzung an Teilnehmern des Metaverse. Jeder kann sich einloggen und hat eine Präsenz als individuelle Person. Man kann eigenständig Orte aufsuchen und an Aktivitäten teilnehmen.

Das Metaverse hat eine funktionelle Wirtschaft.

Die Produkte und Dienstleistungen von Anbietern im Metaverse haben Wert, genau wie Waren in unserer Realität. Die virtuelle Umgebung ermöglicht wirtschaftliche Transaktionen, wie das Kaufen und Verkaufen, Investitionen und der daraus resultierende ‚Besitz‘ hat Bedeutung.

Das Metaverse ist übergreifend.

Es umfasst die digitale und physische Welt und alle Unterteilungen in ihnen. Aktivitäten in einem Bereich können Einfluss auf den anderen haben (Beispielsweise der Handel mit digitalen Waren im Metaverse und das Bezahlen in reellen Währungen).

Das Metaverse ist durchlässig.

Dinge, die man in einer Area des Metaverse besitzt, sollen sich auch in anderen anwenden lassen. Ball nennt das Beispiel von Videospielen, in denen man dekorative Elemente für Waffen und Co. kaufen kann. Diese gekauften ‚Besitztümer‘ existieren nur innerhalb dieses Spiels. Im Metaverse sollen gekaufte Dinge überall angewendet werden können.

Das Metaverse ist ausgestattet.

Eine große Anzahl an Schaffenden, ob Individuen oder Gruppen und privat oder kommerziell, sollen das Metaverse mit Inhalten und Erlebnissen füllen.

Die Möglichkeiten im Metaverse

Eine der spannenden Ideen über das Metaverse ist, dass die Möglichkeiten endlos sind und sich viele potenzielle Anwendungen noch gar nicht absehen lassen. Grundsätzlich soll uns das Metaverse eine neue Welt eröffnen, die sich zudem nicht an reale Beschränkungen halten muss. Bildung und kommerzielle Potenziale werden hoch gehandelt.

Was fehlt noch?

Der limitierende Faktor ist der technologische Fortschritt. Heutige Technik könnte ein Metaverse vielleicht aufbauen, aber die Kosten, Materialien sowie Belastungen auf die Umwelt sind zu groß, um es ohne Nachteile aufrechtzuerhalten. So wie die Leistung unserer Smartphones erst heute in einem Gerät dieser Größe möglich ist, wird Fortschritt auch die Umsetzung des Metaverse irgendwann rentabel machen.

Eine ideelle Grenze besteht durch den Anspruch, dass das Metaverse keinem einzelnen Anbieter gehören soll, der dadurch ein Monopol entwickelt. Die Metaverse-Verfechter wollen eine dezentralisierte Lösung, ähnlich der Peer-to-Peer-Technologie von Blockchains.

Wo erlebt man das Metaverse schon heute?

VR-Brillen ermöglichen es uns in die Welt von Spielen einzudringen oder unsere Welt mit AR-Technologie (Augmented Reality) durch digitale Elemente anzureichern. Angespornt durch die Pandemie haben einige Einzelhändler daran gearbeitet, virtuelle Umkleidekabinen anzubieten, um den Kunden das gewohnte Shopping-Erlebnis zu ermöglichen. Auch IKEA nutzt solche Strategien. Ihre App erlaubt es, ausgewählte Möbelstücke mit der Kamerafunktion in der Wohnungsumgebung auszutesten.

Streaming-Plattformen haben ihr Angebot von Diensten erweitert, die es möglich machen für Menschen an verschiedenen Orten den gleichen Film in einer Art virtuellem Kino mit Chatfunktion zu schauen.

Vor allem in Videospielen ist die Metaverse-Philosophie schon lange zu spüren. Eine der frühesten Umsetzungen ist die Simulation Second Life (2003). Dort kann man sich als 3D-Avatar in einer virtuellen Welt ausleben. Anleitungen oder Ziele gibt es dabei keine.

MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games) sind eine der erfolgreichsten Videospielkategorien, in denen Spieler auf einem Server zusammentreffen. Sie können gemeinsam spielen oder sich in sozialen Treffpunkten begegnen.

Hoffnungen von einem Metaverse

Das Metaverse soll unsere Realität mit den Vorzügen des digitalen Lebens erweitern. Sozialer, kreativer und wirtschaftlicher Austausch sollen gesteigert werden.

Bedeutung für den E-Commerce

Die Pandemie hat uns aufgezeigt, dass das Metaverse dem Einzelhandel dabei helfen kann, Kunden digital zu bedienen. Im Metaverse könnten Nutzer Läden virtuell betreten, sich von Fachpersonal beraten lassen und das Produkt nach Hause bestellen.

Auch Besuche von kulturellen Events sind möglich. Ausstellungen von Kunst oder Konzerte können so Menschen erreichen, die nicht in ihrer Nähe leben.

Das Facebook-Metaverse

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat 2021 angekündigt, das Unternehmen Facebook zu Meta umzubenennen und es zu einem Metaverse auszubauen. Dafür nutzt er 50 Millionen Dollar, um Forschung und Entwicklung des Konzepts voranzubringen. Das Aushängeschild ist aktuell Horizon Workrooms. Hier können Anwender von VR-Brillen als Avatar in virtuellen Konferenzräumen mit ihren Kollegen interagieren.

Fazit

Das Ziel Metaverse klingt ein wenig wie das Konzept des Films Matrix. Es ist eine Simulation des echten Lebens mit ihren eigenen Regeln, die man gezielt betreten und verlassen kann, um die dortigen Vorteile wahrzunehmen. Sie soll unsere Realität mit neuen Potenzialen für Bildung, Hobbys, Jobs, Handel und vieles mehr anreichern. Ansätze des Konzepts sehen wir in digitalen Lernplattformen und vielen Videospielen. Technologie-Magnaten wie Zuckerberg wollen die Entwicklung des Metaverse stark vorantreiben. Noch gibt es aber technologische, materielle und ideologische Grenzen, die uns daran hindern es aufzubauen.