Mit modernen HMIs zum LKW-Fahrzeugcockpit der Zukunft

HMIs (Human Machine Interfaces) ermöglichens es Menschen mit Maschinen zu arbeiten. Angefangen beim klassischen Schalter mit dem z. B. das Fenster hochgefahren werden kann, über Touch-Displays bis hin zu Spracheingabe via Amazon Alexa oder Google Assistent. HMIs ermöglichen uns komfortabel die Assistenzsysteme (wie z. B. die Navigation) von Fahrzeugen zu nutzen ohne vom Straßenverkehr abgelenkt zu werden.

Photo by Alexandre Boucher on Unsplash

Insbesondere bei Sonderfahrzeugen, wie z. B. Kehrmaschinen spielt die Bedeutung von intuitiven HMIs eine große Rolle, da die Funktionen des Aufbaus weitaus komplexer zu bedienen sind. Von den Fahrer:innen wird verlangt, dass Sie sich die gesamte Schicht gut auf die Straße konzentrieren und gleichzeitig der Aufbau bedient werden muss.

Heute sind HMIs in Sonderfahrzeugen oft nicht so einfach bedienbar wie eine App auf dem Smartphone, in einigen Bereichen. Es gibt allerdings einige Ausnahmen, wie z. B. die Landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Hier wurde bereits vor vielen Jahren angefangen zu digitalisieren, sodass z. B. die Menge des benötigten Düngemittels live bei der Fahrt gemessen und nach Bedarf der Pflanze dosiert wird.

In Zukunft werden neben der einfachen Bedienbarkeit, die Vernetzung der Maschine eine sehr viel größere Rolle spielen. In einer smarten Stadt (Smart City) werden verunreinigte Straßen automatisch erkannt und entsprechende Reinigungsaufträge automatisiert im HMI des Fahrzeugs landen. Das Navigationssystem wird den Fahrer:innen automatisch den Weg zur Straße zeigen und nach Beendigung wird der Bericht, samt Rechnung automatisch an die Stadt übertragen. Es wird möglich sein die Straßen gezielt dann zu reinigen, wenn wenig Verkehr herrscht und das abhängig von Live-Daten. Das hat zur Folge, dass weniger Staus entstehen und Straßen nur noch dann gereinigt werden, wenn Sie auch verschmutzt sind. Dieses Szenario lässt sich natürlich auf andere Sonderfahrzeuge übertragen.

Um dieses und weitere Szenarios zu realisieren, ist es nötig heute die Fahrzeuge zu digitalisieren. Ohne HMIs fehlen die Daten um Smarte Geschäftsfelder zu realisieren. Viele Nutz- und Sonderfahrzeughersteller sind sich dessen bewusst und rüsten entsprechend auf.

Einige Unternehmen wie z. B. semasquare haben sich auf die Entwicklung von modernen intuitiven Benutzeroberflächen spezialisiert und liefern einen großen Beitrag zur Digitalisierung. Neben den Sonderfahrzeugen unterstützen Sie auch Escaperooms bei der Digitalisierung, die gerade in Zeiten von Corona enorm wichtig sind um auch bei geschlossenen Geschäften weiter Umsätze machen zu können. Quelle: https://www.homeandsmart.de/semasquare-softwareentwicklung