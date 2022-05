Nachhaltigkeit: So wird der E-Commerce-Versand klimabewusster

Nachhaltigkeit ist wohl das Thema der aktuellen Zeit. Alle möglichen Branchen wollen sich in diesem Bereich verbessern und damit auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Der Online-Handel arbeitet ebenfalls an dieser Thematik. Dabei wird unter anderem thematisiert, wie der E-Commerce-Versand noch nachhaltiger werden kann.

Photo by Ismael Paramo on Unsplash

CO2-Ausstoß als Anstoß

Unternehmen wie Asendia Deutschland sind ebenfalls schon involviert, wenn es um den eigenen CO2-Fußabdruck geht. Man kann als Unternehmen den eigenen Kunden aufzeigen, welche Maßnahmen man im Hinblick auf die Nachhaltigkeit schon ergriffen hat. Viele Kunden können auch nur schwer einschätzen, was sie mit einer Online-Bestellung bewirken. Wenn sie dann dafür sensibilisiert wurden, kann man z.B. das Angebot machen, dass man beim Bezahlen einen Ausgleich für den CO2-Ausstoß leistet. Eine gute Möglichkeit dazu wäre eine kleine Spende an ein Umwelt-Projekt oder aber man egalisiert zumindest den CO2-Ausstoß mit einem kleinen Betrag. Damit der Kunde auch einen Vorteil sieht, kann man ihn mit zusätzlichen Rabatten oder Sonderaktionen belohnen.

Verpackungsgrößen als Indikator

Es kommt nicht selten vor, dass kleine Produkte in viel zu großen Kartons verschickt werden. Der schlechteste Weg ist es dann, wenn zusätzlich auch noch die entstehenden Hohlräume mit Packmaterial aufgefüllt werden. Somit entsteht jede Menge Müll und der Lieferdienst kann weniger Pakete mit einer Fahrt transportieren. Wenn weniger Luft transportiert wird, können insgesamt Fahrten und damit auch ein großer CO2-Ausstoß verhindert werden. Natürlich kommt der Online-Handel nicht gänzlich ohne Verpackungsmaterial aus, doch ein zusätzliches Branding muss nicht zwangsläufig gewährleistet sein. Beim Checkout kann man den Kunden offen lassen, ob sie einen gebrandeten Karton wollen oder ob sie zum Wohle der Umwelt darauf verzichten könnten. Zudem kann man mittelfristig dafür sorgen, dass deutlich weniger Plastik in die Verpackung integriert wird. Zahlreiche Unternehmen setzen schon heute überwiegend auf Papier.

Keine Paketbeileger verwenden

Viele Unternehmen setzen noch immer auf einige Paketbeileger, von denen sie sich Marketingeffekte versprechen. In der Regel handelt es sich dabei aber eher um Altpapier, das die Kunden unmittelbar in den Müll wandern lassen. Wenn man noch Informationen mitschicken möchte, kann man dies auch in der Bestätigung des Versandes tun, denn hier sprechen unter anderem auch die Öffnungsquoten für sich. Die Zustellversuche des Zustellers sind ebenfalls ein Thema. Durch ein mitgeschicktes Tracking kann der Kunde recht genau verfolgen, wann sein Paket ankommen wird. Einige Versanddienstleister bieten neben dem Tracking noch weitere Optionen, die man vor dem ersten Zustellversuch wählen kann. So ist es z.B. möglich, dass man das Paket an einem anderen Tag zustellen lässt, wenn man genau weiß, dass man am geplanten Liefertag nicht vor Ort sein kann. Die Abgabe bei einem festgelegten Nachbarn ist ebenfalls möglich.

Produktverpackungen ändern

Neben den Versandverpackungen sollten Unternehmen auch ihre Produktverpackungen hinterfragen. Oftmals werden auch hier große Mengen an Plastik verwendet, die nicht wirklich einen Sinn verfolgen. Es gibt heutzutage sehr nachhaltige Varianten aus Papier, bei denen man auch den Look der Verpackung nicht zu drastisch anpassen muss. Aus Marketing-Sicht kann man die Umgestaltung der Verpackung ebenfalls für sich nutzen und damit den Nachhaltigkeitsgedanken weiter vorantreiben.