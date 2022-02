Neue Wege der Kommunikation – Hybride Events

Die Digitalisierung in Deutschland schreitet nur schleppend voran, einen Boom gab es allerdings in den letzten zwei Jahren. Durch Zugangsbegrenzungen und äußere Umstände wurden einige Branchen buchstäblich dazu gezwungen nach Lösungen zu suchen.

Und es gibt sie, beispielsweise durch hybride Events! Die Technik ist vorhanden, die Bereitschaft vieler Veranstalter ebenfalls! Beste Chancen also auch für Deutschland, endlich durchzustarten und die Möglichkeiten zu nutzen, die im digitalen Raum gegeben werden.

Das hybride Event – Präsenz und digitale Welt verknüpft

Events in Präsenz gehören in vielen Branchen zu den notwendigen und sinnvollen Veranstaltungen. Ob für Mitarbeiter großer Firmen, ob in Form von Messen oder im Stil von Produktveranstaltungen – Events gehören dazu und sind wichtiger denn je, um mehrere Menschen gleichzeitig zu erreichen. Aber braucht es tatsächlich immer einen großen Saal, Zugangsregelungen und begrenzte Teilnehmerzahlen? Hybride Events sind die perfekte Symbiose aus Präsenz und Virtualität. Es ist mehr als ein Livestream und bietet mehr Optionen als eine eingeschränkte Präsenzveranstaltung.

Live-Übertragungen finden im Sport schon seit langer Zeit statt. So werden begrenzte Kapazitäten im Stadion umgangen und mehr Menschen die Möglichkeit des Zuschauens ermöglicht. Fehlend sind allerdings die Interaktionsmöglichkeiten, denn Fernsehzuschauer können sich zwar miteinander unterhalten, nicht aber auf das Event einwirken. Genau hier rüsten hybride Veranstaltungen nach und machen es möglich, dass Veranstalter und Zuschauer miteinander interagieren können.

Die moderne Technik ist längst so weit und macht es möglich, virtuelle Hologramme einzelner Zuschauer auf die Bühne zu holen, durch AR-Technik Produkte zu promoten und den Zuschauer aus dem eigenen zu Hause direkt ins Live-Geschehen zu holen. In der Regel besteht ein hybrides Event nicht ausschließlich aus Heimzuschauern, sondern aus einer Mischung aus Zuschauern vor Ort und solchen, die via Live-Übertragung zugeschaltet und ins Event integriert werden.

Die größten Vorzüge des hybriden Events

Die eigene Veranstaltung in Präsenz zu einer Hybridveranstaltung umzufunktionieren hat erhebliche Vorteile für Eventmanager jeglicher Art. Der größte Vorteil besteht darin, dass es keine Bindung an eine bestimmte Location gibt. Das Event kann von überall aus gestartet werden, ob aus dem eigenen Store vor Ort, aus einem gemieteten Raum oder direkt aus der Firma. Für drei von vier Menschen ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil ihres Lebens und genau hier können hybride Events punkten. Durch die Vermeidung von Anfahrten und Planungen vor Ort lassen sich Ressourcen, aber auch Kosten sparen!

Ganz klar ist das hybride Event aber auch eine Marketing-Strategie, denn in Deutschland sind Veranstaltungen wie diese noch eine Besonderheit. Während China schon längst auf die Macht der Live-Übertragung setzt, hinkt Deutschland in Sachen Digitalisierung weiterhin hinterher. Nicht nur China, sondern auch europäische Nachbarn wie Italien und die Türkei haben bei der Digitalisierung die Nase vorn. Entsprechende Aufmerksamkeit generieren Unternehmer und Veranstalter, wenn sie hybride Veranstaltungen nutzen und sie können damit gleich eine Marketingkampagne durch die Presse starten!

Die Vorteile von hybriden Veranstaltungsformaten im Überblick:

● neue, junge und digitale Zielgruppen werden erreichbar

● keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr

● keine Reisekosten für die Teilnehmer

● weniger Kosten für Miete, Verpflegung usw.

● globale Verfügbarkeit

Starke Zielgruppe durch Nutzung der digitalen Welt

Je jünger die Zielgruppe, desto höher die Bereitschaft, auf technischen Fortschritt und Flexibilität zu setzen. Hybride Veranstaltungsformate sind eine optimale Lösung, um die eigene Marke zu stärken und zu zeigen, dass die eigenen Ambitionen fortschrittlich und zukunftsträchtig sind. Experten sind sich sicher, dass es genau jene Veranstaltungen sind, die schon in kürzester Zeit den Markt übernehmen werden. Jetzt allerdings sind hybride Events noch eine Besonderheit und wecken Interesse bei der Zielgruppe.

Kaum eine andere Veranstaltung wird so intensiv besprochen, wie die Präsenzveranstaltung mit hybridem Zugang. Der Vorteil: Mehr Menschen haben die Möglichkeit daran teilzunehmen und können sich von überall auf der Welt zuschalten. Ein Schritt, der auch globales Interesse weckt. Häufig blieben gewisse Zielgruppen unerreicht, weil die geografischen Gegebenheiten eine Teilnahme nicht möglich machten. Das ändert sich, sobald die Veranstaltung als Hybridveranstaltung stattfindet.

Starke Kostenersparnis dank neuer Technologie

Ein Event zu veranstalten, ist für Firmen kostenträchtig und wird daher schon aus diesem Grund manchmal vermieden oder aber nur in abgespeckter Form durchgeführt. Schlecht geführte Events hinterlassen jedoch einen schalen Beigeschmack beim Zuschauer und können die eigene Reputation gefährden. Doch für Mittelständler und Kleinunternehmer sind oftmals die finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben, mit einer eigenen Messe oder Großveranstaltung auf die eigenen Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen.

Hybride Events sind nicht nur logistisch leichter zu gestalten, sondern sparen auch in vielen Bereichen Kosten ein. Nur ein Bruchteil der Teilnehmer des hybriden Events muss vor Ort anwesend sein. Redner, Mitgestalter, Akteure – sie machen im höchsten Fall 10 Prozent der meisten Veranstaltungen aus. Alle anderen können von zu Hause aus zuschauen, was die Kostenplanung stark reduziert.

Bei einem klassischen Vor-Ort-Event entstehen Kosten in verschiedenen Bereichen. Für die Sicherheit wird ein Security-Team erforderlich, welches sich um den ordnungsgemäßen Zutritt, die Ticketkontrolle und die Einhaltung der Regeln kümmert. Für die Verpflegung vor Ort braucht es die Planung durch ein Catering-Team. Die Räumlichkeiten müssen entsprechende Kapazitäten bieten, die Mietpreise können bei großen Veranstaltungen enorm ausfallen. Hinzu kommen Reinigungskosten nach der Veranstaltung.

In all diesen Bereichen kann bei hybriden Events Geld gespart werden, denn weder braucht es einen voll ausgerüsteten Saal für mehrere hundert bis tausend Menschen, noch müssen Catering und Security bereitgestellt werden. Eintrittskarten lassen sich auch auf dem virtuellen Wege verkaufen und das Bezahlsystem macht es möglich, dass die Teilnahme reguliert werden kann.

Aus der Not wird eine Tugend

Die starke Zunahme der hybriden Eventgestaltung ist nicht zuletzt den Umständen geschuldet, die Präsenzveranstaltungen nur unter höchsten Schwierigkeiten zuließen. Doch genau jetzt ist die Zeit gekommen, wo aus der Not eine Tugend gemacht werden kann und muss. Wenn Deutschland mit dem globalen Fortschritt der Digitalisierung mithalten möchte, muss die Bereitschaft von Konzernen und Firmen stärker in Richtung virtuelle Welt gehen.

Der Zuschauer von heute setzt auf Technik und moderne Welt – die Zielgruppen werden jünger und sind immer stärker bereit auf Neuheiten und Innovation zu setzen. Den Absprung von der analogen in die digitale Welt nicht zu schaffen, könnte für zahlreiche Unternehmen das Aus bedeuten. Ob Social-Shopping, Livestreaming oder Hybridveranstaltung – die Welt des Internets ist so weit fortgeschritten, dass eine Nichtnutzung durch ambitionierte Unternehmer nicht mehr zu rechtfertigen ist.

Die gesellschaftlichen Veränderungen und die Nachfrage bestimmen das Angebot. Die Nachfrage steigt, jetzt sind es Unternehmer, die darauf reagieren und Statements setzen müssen.