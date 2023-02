Online aktiv - worauf sollten Verbraucher dabei achten?

Sich informieren, um Fehlentscheidungen zu vermeiden

Aus Zeitgründen und weil es so bequem ist, zu Hause am Laptop oder über eine App online zu shoppen, wird diese Form des Einkaufs immer beliebter. Während man sich früher beim Shoppen an den eigenen Bedürfnissen orientierte, werden Kaufentscheidungen heute eher spontan getroffen. Online-Shopping ist praktisch, aber nicht vollkommen risikofrei. Oft entpuppt sich ein vermeintliches Schnäppchen im Nachhinein als teure Anschaffung. Dinge kritisch zu prüfen, würde manche Fehleinschätzung verhindern. Im 21. Jahrhundert werden alltägliche Vorgänge größtenteils online abgewickelt. Online Shoppen ist längst selbstverständlich. Das Internet wird außerdem genutzt, um Reisen zu organisieren, Kredite zu beantragen, Formulare auszufüllen oder online Lotto zu spielen. Eine Möglichkeit, Risiken und Fehlentscheidungen zu vermeiden, ist das Vergleichen mehrerer Optionen. Praktische Vergleichstabellen, Erfahrungsberichte und Bewertungen von Kunden, wie sie bei Verbraucherportalen zu finden sind, können dabei hilfreich sein. Beim Lotto spielen online ist es wichtig zu wissen, welche Lotterie-Angebote vorhanden sind, ob auch Sportwetten möglich sind, wie hoch Gewinnwahrscheinlichkeiten und Auszahlungsquoten sind. Ein Überblick über Daten, Fakten und Leistungen des jeweiligen Anbieters kann helfen, eine Entscheidung zu fällen oder diese nochmals zu überdenken. Meistens werden in den Erfahrungsberichten auch Nachteile erwähnt, sodass man sich eine Meinung bilden, Pro und Contra gegeneinander abwägen kann. Tatsächlich lauern bei Online-Aktivitäten einige Fallstricke. So ist es wichtig, auf Sicherheit und Datenschutz zu achten, wenn man online aktiv ist. Beim Shoppen im Internet sollte möglichst eine sichere Verbindung und kein öffentliches WLAN genutzt werden. Persönliche Daten könnten sonst in falsche Hände geraten. Es empfiehlt sich, darauf zu achten, ob die Daten richtig verschlüsselt werden. Vor sorgloser Weitergabe eigener Daten im Internet wird gewarnt.

Das Internet ist praktisch, jedoch nicht vollkommen risikofrei

Andererseits ist es praktisch, bei Online-Shops, in denen oft eingekauft wird, ein Kundenkonto anzulegen. Dadurch gestaltet sich der Bestellvorgang einfacher und schneller, da Namen, Adresse und Bankverbindung nicht bei jeder Bestellung erneut bekanntgegeben werden müssen. Es ist ratsam, beim Shoppen im Netz unbedingt sichere Passwörter zu vergeben und diese regelmäßig zu ändern, um Sicherheitsrisiken so gering wie möglich zu halten. Gängige Passwörter wie eine Zahlenreihe oder das eigene Geburtsdatum sollten vermieden werden, da diese leicht zu erraten sind. Sicherer ist eine Kombination, die aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen besteht. Wer im Internet shoppt, sollte auf jedes Detail achten. Dazu zählen neben Lieferzeiten auch Kosten und Gebühren, auf die oftmals nicht hingewiesen wird, wie beispielsweise Versandkosten, Serviceentgelte oder andere mit dem Kauf verbundene Ausgaben. Ein Blick ins Impressum gibt Aufschluss über die Identität des Online-Anbieters. Das Impressum enthält wichtige Informationen, wie die Adresse der Firma und die Steuernummer. Außerdem sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs), die als vertragliche Grundlage für den Einkauf dienen, dort aufgeführt. Die Erreichbarkeit des Unternehmens sollte über Telefon, E-Mail oder Live-Chat gewährleistet und die entsprechenden Kontaktdaten auf der Webseite hinterlegt sein.