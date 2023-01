Optimierung von Social Media Accounts – Rundumbetreuung für bessere Sichtbarkeit

Was tun Social Media Agenturen?

Im Grunde ist es die Aufgabe einer Social Media Agentur, dafür zu sorgen, dass die Accounts von Kunden bei Instagram, Facebook oder TikTok mehr Sichtbarkeit erhalten, mehr Traffic generieren und letztlich höhere Einnahmen ermöglichen. Das erreichen Agenturen, indem sie für ihre Kund:innen sämtliche, mit den Social-Media-Accounts in Verbindung stehenden Aufgaben, übernehmen. Dazu gehört etwa die Erarbeitung eines individuellen Jahresplans, die Entwicklung von Logos oder Visitenkarten für Unternehmen, vor allem aber die kontinuierliche Betreuung der einzelnen Kunden-Accounts.

Ein solcher All-in-One-Service ist vor allem für all die hilfreich, die gerade als Coach, Berater oder Trainer durchstarten oder die nach langjähriger Tätigkeit in diesem oft kräftezehrenden Business wieder mehr Zeit für private Aktivitäten oder ihre Familie haben möchten. Eine Rundum-Betreuung der genutzten Social Media Accounts durch eine Agentur kann sehr viele Zeitreserven freisetzen. Eine Agentur übernimmt sowohl den ganz neuen Aufbau von Accounts oder auch die Betreuung und Optimierung bereits bestehender Social-Media-Aktivitäten.

Vom Hobby zum Beruf - Social Media Affinität führt zur Agenturgründung

Ohne einen Social-Media-Account kommt man heute kaum noch aus. Zu sehr hat sich diese Form des sozialen Lebens in allen Gesellschaftsschichten positioniert. Tony Sue Seifert ist jung und damit automatisch Teil jener Generation, für die das Thema Social Media quasi eine Selbstverständlichkeit ist. Sie besaß schon früh große Social-Media-Affinität. Daher war es bis zu einem eigenen Business in diesem Bereich kein weiter Weg. Die Gründerin der Social-Media-Agentur konnte sich umfassendes Know-how erarbeiten, indem sie Accounts mit mehreren zehntausend Follower:innen aufgebaut und auch betreut hat.

Tony Sue Seifert (Foto) hilft Unternehmen mehr Zeit für ihr Business und für sich zu haben. Foto: Tony Sue Seifert © tony-sue.de

Zunächst war ihre Karriere eher mit negativen Erfahrungen verbunden. Gerade, als sie im Jahr 2015 die Zahl von 15.000 Follower:innen mit dem eigenen Account erreichte, wurde sie mit Hass-Kommentaren konfrontiert und geriet aus der Bahn. Erst die Nachricht einer Followerin, der sie mit ihrer positiven Art das Leben rettete, brachte die Wende. Diese Erfahrung sorgte für neue Kraft und gab ihr Antrieb, sich wieder stärker über Social-Media zu Wort zu melden. 2018 gründete sie dann ihre eigene Social Media Agentur.

Reichweite als wesentliche Komponente des Erfolgs mit Social Media

Wer ein eigenes Business betreibt, dessen Ziel muss es vor allem sein, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und seine Sichtbarkeit zu erhöhen. Da sich das soziale Leben immer stärker online abspielt, gilt es für jedes Business, alle sinnvollen Social-Media-Kanäle zu nutzen, um das eigene Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen bekannt zu machen und die angepeilte Zielgruppe zu erreichen. Mit dem Bemühen, den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern, geht auch damit einher, dass man seine Sichtbarkeit erhöht. Je mehr User:innen ein Business und seine Produkte/Dienstleistungen kennen, desto bekannter wird man.

Eine Agentur, die sich auf den Aufbau von Social Media Accounts spezialisiert hat, kann seinen Kund:innen die Betreuung entweder ganz abnehmen oder sie durch 1:1 Coachings bzw. in Online-Kursen mit dem notwendigen Fachwissen versorgen. Für die verschiedenen Social Media Accounts gibt es unterschiedliche Dienstleistungen. So kann beispielsweise eine TikTok Betreuung in Anspruch genommen werden, wenn man zwar gerne und regelmäßig Videos auf der Plattform veröffentlichen möchte, aber nicht die Fertigkeiten oder Zeitressourcen hat. In diesem Fall braucht man nur das entsprechende Video an die Agentur zu schicken und diese bearbeitet und lädt es anschließend hoch. Ähnlich funktioniert dies auch für andere Social Media Plattformen und für verschiedene Inhalte, etwa Texte oder Bilder.

Social Media – Privates und geschäftliches Medium der Zukunft

Die stetig steigende Zahl von Nutzer:innen zeigt, wie wichtig Plattformen a la Instagram, Twitter, Facebook oder TikTok und ihre Social Media Accounts bereits heute sind. Der Trend, solche Kanäle zu nutzen, wird sich vermutlich noch verstärken. Daher werden auch die Dienstleistungen von Social Media Agenturen wie die von Tony Sue nicht an Wichtigkeit verlieren.