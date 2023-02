PC-Peripheriegeräte - ohne sie wäre nichts möglich

Computer sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken, schließlich erfüllen sie darin viele wichtige Aufgaben. Im Büro und selbst in der Werkstatt etwa unterstützten sie uns bei den verschiedenen Arbeiten, die anfallen. Zu Hause wiederum helfen sie uns ebenfalls bei wichtigen Dingen wie der Lohnsteuererklärung oder dem Ausfüllen von Formularen. Aber sie sind dort gleichzeitig auch ein nützlicher Teil unserer Freizeit, etwa, beim Spielen von Online-Games oder beim Online-Shopping.

Auf Qualität achten

Mit den verschiedenen Zubehörteilen ist es nun möglich, zum Beispiel dem PC Befehle zu erteilen oder seine Fähigkeiten zu erweitern. Damit es dabei keine bösen Überraschungen gibt, sollte man auf jeden Fall hochwertige Peripheriegeräte kaufen. Denn wenn man an der falschen Stelle spart, kann das ungewollte Folgen haben. Entweder, dass die Geräte schnell kaputt gehen, nicht so funktionieren wie sie sollen oder sich gar negativ auf die Gesundheit auswirken. Letzterem kann man beispielsweise mit einer ergonomischen Tastatur begegnen. Gleiches gilt für eine Maus, die zum Beispiel in der aufgestellten Variante gelenkschonender ist als ihr herkömmlicher Pendant.

Monitore, Grafikkarten und Webcams

Neben Tastatur und Maus sind natürlich auch Monitore ein fester Bestandteil einer umfassenden Peripherie. Auch hier gilt es, diese so zu wählen, dass sie den Ansprüchen des Arbeitsalltages oder den Anwendungen zu Hause gerecht werden. So ist es zum Beispiel vorteilhaft, wenn sie sich neigungsmäßig sowie in der Höhe verstellen lassen. Für bestimmte Anwendungen sind sogenannte Pivot-Monitore, die ins Hochformat gedreht werden können, empfehlenswert. Zudem gibt es Tätigkeiten, bei denen User davon profitieren, wenn sie mehrere Monitore nebeneinander stehen haben. Hierfür ist es wichtig, dass im PC eine Grafikkarte eingebaut ist, die über eine ausreichende Anzahl an Anschlüssen verfügt.

Ebenfalls für das Visuelle zuständig ist eine Webcam. Diese sorgt zu Hause dafür, dass man sich günstig mit Freunden und Verwandten im Ausland unterhalten oder an einer geschäftlichen Konferenz teilnehmen kann; Letzteres wird vor allem im Zusammenhang mit dem sogenannten Home Office umgesetzt.

Weitere Peripheriegeräte

Für viele Anwender ist ein PC erst dann komplett, wenn er über Lautsprecher verfügt. Zu Hause, um beim Spielen eine angenehme Atmosphäre aufbauen zu können oder einfach nur Musik zu hören und im Büro beziehungsweise Home Office, damit man in der Video-Konferenz auch mitreden kann. Ebenso sollte ein Mikrofon nicht fehlen, wobei hier oft auch eine Kombination aus Mikrofon und Kopfhörer verwendet wird, was den Komfort deutlich steigert.

Auch, wenn es das Ziel ist, irgendwann das sogenannte papierlose Büro umzusetzen: An einem Drucker kommt man auch heute nicht vorbei - sei es zu Hause oder auf der Arbeit. Hier ist zum Beispiel zu prüfen, ob man besser mit einem Tinten- oder Laserdrucker fährt.

Fazit

Ein PC ohne hochwertige Peripheriegeräte ist nicht wirklich brauchbar. Zu den wichtigsten Geräten gehören eine gute ergonomische Tastatur, eine Maus sowie ein Monitor. Zudem sind in vielen Fällen auch eine Webcam, Lautsprecher und ein Mikrofon unverzichtbar, genauso wie ein Drucker.