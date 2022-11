Persönliche Daten im Alltag optimal schützen

In einer zunehmend digitalisierten Welt sind personenbezogene Daten eine Menge wert. Diese werden aber nicht nur im Internet abgegriffen, sondern auch über analoge Kanäle. Deswegen sollten Verbraucher alle Möglichkeiten ergreifen , um ihre privaten Informationen bestmöglich zu schützen. Hierfür gibt es eine Vielzahl von analogen und digitalen Möglichkeiten, die in diesem Artikel vorgestellt werden.

VPN sind ein wirkungsvoller Schutz für private Informationen in der Onlinewelt.

Nicht an unangekündigten Telefonumfragen teilnehmen

Telefonumfragen sind ein wichtiges Mittel der Meinungsforschung und dienen dazu, viele wichtige Informationen in der Bevölkerung zu sammeln. Allerdings werden leider auch gefälschte Umfragen oder Fake-Umfragen genutzt, um Menschen um ihre persönlichen Daten zu bringen. Betrüger rufen einfach an und geben sich als Mitglieder von Meinungsforschungsinstituten aus. Wenn man an den Umfragen teilnimmt und Daten bekannt gibt, können diese dann missbräuchlich verwendet werden.

Es ist deswegen nicht empfehlenswert, an nicht angekündigten Meinungsumfragen teilzunehmen. Außerdem sollte man skeptisch werden, wenn die Nummer aus dem Ausland stammt oder die Umfrageteilnehmer nur gebrochen Deutsch sprechen. Aber auch sonst kann man höflich verneinen, wenn man zur Teilnahme an einer Umfrage aufgefordert wird. Wer die Meinungsforschung unterstützen möchte, sollte lieber gezielt nach Meinungsumfragen suchen, die Veranstalter prüfen und sich offiziell registrieren.

VPN im Internet nutzen

Bei allem, was wir im Internet tun, hinterlassen wir eine digitale Fußspur. Diese kann grundsätzlich nachvollzogen werden. Wenn das getan wird, ist es möglich, Profile von einzelnen Nutzern zu erstellen. Es wird dann deutlich, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten sie sich wo aufhalten, mit wem sie Kontakt haben, für welche Themen sie sich interessieren und vieles mehr. Auch wenn solche Daten nicht für kriminelle Zwecke verwendet werden, sind sie privat und gehen niemanden etwas an.

Deswegen ist es eine gute Idee, ein VPN im Internet zu nutzen. Mit einem solchen virtuellen privaten Netzwerk (Virtual Private Network) ist es möglich, seine digitale Fußspur zu verwischen. Die eigene IP-Adresse wird nicht sichtbar und sämtliche Daten werden über eine Art Tunnel transportiert. Von außen kann nicht auf die Daten „geblickt“ werden, die sich in diesem Tunnel befinden. Sie sind somit vor Zugriff und vor dem Auslesen geschützt.

Das Smartphone bestmöglich schützen

Wer seine persönlichen Daten in allen Lebenslagen schützen möchte, sollte sein Smartphone bestmöglich absichern. Hierzu gehört unter anderem, sich vor Viren und anderer Malware zu schützen. Das Betriebssystem muss immer auf dem aktuellen Stand sein. Außerdem sollte man ausschließlich Apps von seriösen Anbietern verwenden. Des Weiteren dürfen keine Dateien von unbekannten Quellen heruntergeladen oder aus E-Mails von Fremden geöffnet werden.

Es ist wichtig, sich nicht mit den Standardeinstellungen eines Smartphones zufriedenzugeben. Es gibt viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man seine persönlichen Daten bestmöglich schützen kann. Man sollte sich deshalb intensiv mit den verschiedenen Privatsphäre-Einstellungen beschäftigen und diese so auswählen, dass ein unbefugter Zugriff auf personenbezogene Daten bestmöglich ausgeschlossen ist. Je schwerer Hackern ihre Arbeit gemacht wird, desto seltener sind sie in der Lage, personenbezogene Daten zu erbeuten.

Keine persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken teilen

Soziale Netzwerke gehören für viele Menschen zum Alltag dazu. Hier posten sie Bilder, kommentieren Artikel, tauschen sich mit anderen Menschen aus oder suchen nach lustigen Videos. Außerdem nutzen viele Messenger von Firmen, denen auch soziale Netzwerke gehören. Hier geht es um Kommunikation, einen effizienten Austausch und einfache Videokonferenzen. Der Datenschutz in sozialen Netzwerken kommt aber leider oft etwas zu kurz.

So praktisch soziale Netzwerke in vielen Lebenslagen sind, sie bergen ein hohes Risiko für personenbezogene Daten. Es gehört nämlich zum Geschäftsmodell solcher Anbieter, Daten zu sammeln und weiter zu verkaufen. Sie finanzieren sich nicht nur durch Werbung, sondern die Nutzer sind das Produkt. Deswegen sollten in sozialen Netzwerken nur solche Informationen veröffentlicht werden, bei denen man damit leben könnte, wenn sie öffentlich werden würden. Private und personenbezogene Daten oder medizinische Informationen sollten hingegen lieber über andere Kanäle geteilt werden.

Alte Kreditkarten zerschneiden

Identitätsdiebstahl ist durch die Digitalisierung zu einem deutlich größeren Problem geworden als früher, es hat ihn aber schon immer gegeben. Je mehr Informationen Kriminelle über einen Menschen haben, desto leichter fällt es ihnen, sich als dieser auszugeben. Sie können dann in dessen Namen Verträge abschließen oder Dinge tun, die nicht in seinem Interesse sind. Deswegen sollte man alle Gefahren meiden, durch die ein solcher Identitätsdiebstahl möglich wird.

Eine sinnvolle Strategie besteht darin, alte, abgelaufene Kreditkarten zu zerschneiden, bevor man sie in den Müll wirft. Auf diese Weise können die damit verbundenen Daten nicht so leicht wiederhergestellt und genutzt werden. Auch alte Bankkarten und Personalausweise sollten niemals einfach weggeworfen, sondern zunächst zerschnitten werden. Ebenso sollten alle Briefe und Dokumente, die man nicht mehr aufbewahren möchte, zunächst in den Aktenvernichter gegeben werden bevor sie im Müll landen.

Schränke abschließen

Niemand stellt sich gerne vor, dass Unbefugte in das eigene Zuhause eindringen. dennoch sollte man sich vor genau dieser Gefahr schützen. Neben vielen anderen Maßnahmen ist es wichtig, die Schränke abzuschließen. So haben Kriminelle keinen Zugriff auf die darin befindlichen Informationen und personenbezogenen Daten. Wenn ein besonders großer Schutz gegeben sein soll, kann zudem auf einen Safe zurückgegriffen werden. Hierin sind Dokumente und Daten nicht nur vor Diebstahl, sondern auch vor Feuer geschützt. Solche Safes können freistehend sein oder in die Wand oder den Boden eingelassen werden.

Immer mehr Menschen greifen in diesem Zusammenhang auf sogenannte Smart Locks zurück. Diese lassen sich deutlich schwerer knacken als klassische Vorhängeschlösser. Solche Tools werden nicht klassischerweise mit einem Schlüssel geöffnet, sondern beispielsweise mit einem Fingerabdruck oder mittels Gesicht-Scan. Außerdem ist es möglich, ein Smart Lock mit dem Smartphone zu verbinden und das eigene Zuhause immer im Blick zu behalten, selbst wenn man nicht da ist. Sollte man einen Einbruchsversuch an dem Schloss registrieren, kann man umgehend reagieren.

Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten, sich vor dem Verlust personenbezogener Daten zu schützen. Wichtig ist, dass man sich nicht nur auf analoge oder digitale Maßnahmen beschränkt, sondern möglichst viele Sicherheitsstrategien nutzt. Hierbei ist es wichtig, nicht in Panik zu verfallen und Angst zu haben, sondern bestehende Risiken realistisch einzuschätzen. Dann können gezielt Lösungen gefunden werden, um solchen Gefahren zu begegnen.