Quantencomputer und Mining - was sind die Gefahren für Kryptowährungen?

In der digitalen Gemeinschaft gibt es eine Debatte über die Bedrohung für Blockchain-Algorithmen durch physikalische Teilchen. Welche Veränderungen die Hardware des neuen Zeitalters für die Kryptowährungswirtschaft mit sich bringen könnte und ob Quantencomputer und Mining miteinander kombiniert werden könnten, ist Thema eines neuen Artikels. Wir erklären Ihnen auch, wie real die Befürchtungen sind, dass das PoW-Mining aufhören wird zu existieren und ob es sich lohnt, Kryptowährungen abzubauen, oder ob es lukrativer ist, mit ihnen auf bitcoin-eer.de zu handeln.

Traxer via unsplash.com

Foto: Traxer via unsplash.com

Der SHA-256-Verschlüsselungshash ist 32 Zeichen lang. Jede Kombination von 32 Variablen muss der Reihe nach geknackt werden, um sie zu entschlüsseln. Selbst mit der kombinierten Leistung eines Supercomputers würde dieser Prozess eine Milliarde Jahre dauern. Aus diesem Grund gilt SHA-256 als sicher.

Im Gegensatz zum binären System wurde die Quantenmethode entwickelt. Theoretisch kann ein leistungsfähiger Computer auf physikalischen Teilchen Varianten für komplexe Sequenzen in Minuten simulieren, wofür Supercomputer Hunderte von Jahren brauchen würden.

Funktionsprinzip

Die Quantenmethode verwendet keine Überverarbeitung. Anstelle von Bits sind Qubits die Einheit der Rechnung. Das sind Variablen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % den Wert 1 oder 0 haben. Mit anderen Worten: Für ein Qubit sind alle Varianten wahr und existieren gleichzeitig in derselben Rechenrealität.

Wenn die Antworten bereits vorliegen, muss man die Zeit verstehen, die für die Berechnungen benötigt wird. Um das Ergebnis zu extrahieren, muss man einen Interpretationsalgorithmus anwenden. Die Übersetzung von Informationen aus dem Raum der Quantencomputer (QC) in eine verständliche Form braucht Zeit.

Geräte für solche Berechnungen werden derzeit entwickelt. Parallel dazu versuchen die Forscher der Quantenphysik, die Geschwindigkeit der Interpretationsalgorithmen zu erhöhen. Arbeiten in diesem Bereich finden an allen großen Forschungsuniversitäten wie dem MIT (USA) und den führenden kommerziellen Fintech-Labors von IBM und Google statt.

Im Jahr 1980 veröffentlichten der amerikanische Forscher Paul Benioff und der sowjetische Physiker Juri Manin die ersten Arbeiten zur Theorie des Quantencomputings. Ein Jahr später (1981) wurde der erste Prototyp des QC vorgestellt, der 2 Qubits enthielt. Sein Schöpfer war der Nobelpreisträger für Physik Richard Feynman.

Leistung

Die Entwicklung dieser Art von Computern wird aktiv vorangetrieben, um globale Probleme zu lösen. Zu den Hauptanwendungsgebieten gehören:

· Raumfahrtindustrie

· Verkehrswesen

· Computertechnologien

· Gesundheitswesen

· Investitionen

Die Fähigkeiten eines solchen Computers sind mit der Evolution vergleichbar. Neue Substanzen synthetisieren, stärkere Verbindungen schaffen, das Genom entschlüsseln. Die Entwicklung eines Medikaments dauert durchschnittlich 5 bis 10 Jahre. Mit einem Quantencomputer kann die Entwicklung auf 2 Jahre verkürzt werden, und er kann auch chemische Formeln simulieren und ein Heilmittel für unheilbare Krankheiten synthetisieren.

So viel Rechenleistung birgt eine Gefahr in sich. Viele moderne Verschlüsselungs- und Kryptografieverfahren werden dadurch angreifbar und kompromittiert. Das Bitcoin-Hashing mit dem SHA-256-Algorithmus kann von einem stabilen QC mit 4.000 Qubits geknackt werden. Solche Computer wurden bisher noch nicht gebaut. Das neueste effiziente Modell für eine solche Aufgabe ist mit 127 Qubits gebaut.

Trotz dieser hohen Zahl ist die Korrelation der Einheiten leicht zu brechen und erfordert ideale Bedingungen für die Berechnungen. So könnte beispielsweise ein zufälliges Photon, das aufgrund eines Fehlers in das System gelangt, irreparable Fehler in die Berechnungen einbringen.

Je mehr Qubits verwendet werden, desto instabiler wird ihre Kopplung. Bei den 4- und 16-Qubit-Einheiten des Technologieunternehmens Rigatti wurden Fehlerquoten von 8,92 % und 16,37 % festgestellt.

Groben Schätzungen zufolge wird die Schaffung eines ausreichend großen QC innerhalb der nächsten 10-15 Jahre möglich sein. Es reicht jedoch nicht aus, die richtige Anzahl von Qubits zu haben. Es ist wichtig, dass das Ergebnis der Berechnung in weniger als 10 Minuten interpretiert werden kann. Dies ist auf die Schwachstelle von SHA-256 zurückzuführen, die nur auftritt, bevor der Block in der Kette geschlossen wird.

In dem Moment, in dem die Interpretationszeit kürzer ist, wird das Bitcoin-Mining sinnlos. Das gilt auch für die meisten digitalen Mining-Verfahren mit dem Proof-of-Work-Algorithmus (PoW). Aus diesem Grund arbeiten einige Wissenschaftler an Methoden der Post-Quantum-Kryptografie.